Herbalife erweitert sein Angebot an personalisierten Nahrungsergänzungsmitteln durch die geplante Akquisition von Bioniq

Die Transaktion beschleunigt das Engagement von Herbalife und Cristiano Ronaldo, personalisierte Ernährung und Wellness weltweit zu verbreiten

LOS ANGELES, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Herbalife Ltd. (NYSE: HLF), ein führendes Unternehmen, eine Community und eine Plattform für Gesundheit und Wellness, hat eine Vereinbarung über den Erwerb bestimmter Vermögenswerte von Bioniq bekannt gegeben, einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen für personalisierte Nahrungsergänzungsmittel, das sich darauf konzentriert, die Gesundheit zugänglicher zu machen und zu nutzen. Die Transaktion bringt die Vision von Herbalife voran, eine technologiegestützte, datengesteuerte Gesundheits- und Wellness-Plattform zu werden.

„Die Zukunft von Gesundheit und Wellness wird immer individueller und datengestützt sein", sagte Stephan Gratziani, Vorstandsvorsitzender von Herbalife. „Durch die Kombination der personalisierten Nahrungsergänzungstechnologie von Bioniq mit Pro2col und der Stärke unseres globalen Vertriebsnetzes erweitern wir unsere Möglichkeiten, personalisierte Wellness auf globaler Ebene anzubieten."

Bioniq entwickelt personalisierte Nahrungsergänzungsformeln unter Verwendung seiner patentierten Produktpersonalisierungs-Engine, des individuellen Gesundheitshintergrunds und einer proprietären Datenbank mit Biomarkern. Die personalisierten Nahrungsergänzungsmittel von Bioniq sind für ein breites Spektrum von Personen bestimmt, von alltäglichen Wellness-Konsumenten bis hin zu Spitzensportlern, darunter Cristiano Ronaldo.

Bioniq wird Herbalifes frühere Akquisitionen von Pro2col und Link BioSciences ergänzen, indem es Herbalife in die Lage versetzt, eine breitere Palette an personalisierten Nahrungsergänzungsmitteln in verschiedenen Darreichungsformen anzubieten. Die Kombination des Angebots von Bioniq mit der globalen Produktionserfahrung von Herbalife wird es dem Unternehmen ermöglichen, die personalisierte Ernährung in großem Umfang und schnell zu erweitern.

„Ich habe Bioniq im Jahr 2019 mit der Vision gegründet, Menschen dabei zu helfen, ihr Wohlbefinden durch einen wissenschaftlich fundierten Ernährungsansatz zu optimieren, der Biomarker- und Lebensstildaten einbezieht", sagt Vadim Fedotov, Gründer und Präsident von Bioniq. „Ich freue mich, bei Herbalife mit seinem globalen Händlernetz und seinem Engagement für die Förderung von Wellness in großem Maßstab einzusteigen."

Als langjähriger globaler Ernährungspartner von Herbalife und Anteilseigner von Bioniq teilt Cristiano Ronaldo die Vision von Herbalife, die Verfügbarkeit von personalisierten Nahrungsergänzungsmitteln in großem Umfang über das globale Vertriebsnetz zu beschleunigen.

„Während meiner gesamten Karriere waren Biometrie und personalisierte Ernährung von zentraler Bedeutung für meine Leistungen und Wettkämpfe auf höchstem Niveau. Als langjähriger Herbalife- und Bioniq-Anwender habe ich aus erster Hand erfahren, wie ein maßgeschneiderter Ernährungsansatz zur Optimierung der Leistung beitragen kann", sagte Cristiano Ronaldo. „Ich freue mich, dass die personalisierten Nahrungsergänzungsmittel von Bioniq Teil des wachsenden Zugangs zu Nahrungsergänzungsmitteln von Herbalife werden und den Menschen dabei helfen, einen sachkundigeren Ansatz für ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und ihre Leistungsfähigkeit zu wählen."

Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Der Kaufpreis in Höhe von 55 Mio. USD wird über einen Zeitraum von fünf Jahren gezahlt, einschließlich einer ersten Zahlung von 10 Mio. USD bei Vertragsabschluss. Darüber hinaus umfasst der Transaktionswert bis zu 95 Millionen US-Dollar an bedingten Zahlungen, die von der zukünftigen Leistung abhängen.

Als Teil der Transaktion erhielt Herbalife auch eine Kaufoption für den Erwerb von Bioniq LAB, einer separaten Plattform, die sich auf kleine Moleküle und Peptide konzentriert. Die Kaufoption verschafft Herbalife strategische Flexibilität, um potenzielle längerfristige Chancen in diesem Bereich diszipliniert und kapitaleffizient zu bewerten.

Die personalisierten Nahrungsergänzungsmittel von Bioniq werden voraussichtlich noch in diesem Jahr über unabhängige Vertriebspartner von Herbalife für Kunden in ausgewählten Ländern in Europa und den Vereinigten Staaten angeboten, weitere Märkte werden folgen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.herbalife.com.

Informationen zu Herbalife Ltd.

Herbalife ist ein führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, eine Community und eine Plattform, die seit 1980 das Leben von Menschen mit großartigen Ernährungsprodukten und einer Geschäftsmöglichkeit für seine unabhängigen Vertriebspartner verändert. Das Unternehmen bietet Verbrauchern in mehr als 90 Märkten wissenschaftlich fundierte Produkte über Vertriebspartner an, die persönliche Beratung und eine unterstützende Gemeinschaft bieten, die ihre Kunden zu einem gesünderen, aktiveren Lebensstil inspiriert, um ihr bestes Leben zu leben.

Weitere Informationen finden Sie unter https://ir.herbalife.com.

Informationen zu Bioniq

Bioniq, gegründet 2019 in London, Großbritannien, ist ein branchenführendes Unternehmen, das personalisierte Nahrungsergänzungsmittel auf der Grundlage von persönlichen Fragebögen und Bluttestdaten anbietet. Bioniq versendet weltweit und nutzt eine der größten Datenbanken für personalisierte Ernährung. Das Unternehmen hat einzigartige Formeln für Hunderttausende von Nutzern entwickelt, die Komponenten und Dosierungen enthalten, die auf die Nährstoffdefizite jedes Einzelnen zugeschnitten sind.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.bioniq.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der bundes- und einzelstaatlichen Wertpapiergesetze, einschließlich aller Prognosen von Gewinnen, Einnahmen oder anderen finanziellen Posten, aller Aussagen zu den Plänen, Strategien und Zielen des Managements, einschließlich zukünftiger Betriebsabläufe, Kapitalausgaben oder Aktienrückkäufe, aller Aussagen zu vorgeschlagenen neuen Produkten, Dienstleistungen oder Entwicklungen, aller Aussagen zu zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen oder Leistungen, aller Aussagen zu Überzeugungen oder Erwartungen und aller Aussagen zu Annahmen, die den vorgenannten oder anderen zukünftigen Ereignissen zugrunde liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem die Wörter „können", „werden", „schätzen", „beabsichtigen", „fortsetzen", „glauben", „erwarten", „vorhersehen" oder andere ähnliche Wörter enthalten.

Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen, die sich in unseren zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert oder angenommen wurden. Unsere künftige Finanz- und Ertragslage sowie alle zukunftsgerichteten Aussagen können sich ändern und unterliegen inhärenten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten oder impliziert sind, gehören die folgenden:

die potenziellen Auswirkungen der aktuellen globalen Wirtschaftslage, einschließlich Inflation, ungünstiger Wechselkursschwankungen und Zölle oder Vergeltungszölle, auf uns, unsere Mitglieder, Kunden und Lieferkette sowie die Weltwirtschaft;

unsere Fähigkeit, Mitglieder anzuziehen und zu halten;

unsere Beziehungen zu unseren Mitgliedern und unsere Fähigkeit, deren Handlungen zu beeinflussen;

die Nichteinhaltung geltender US-amerikanischer und ausländischer Gesetze, Regeln und Vorschriften durch uns oder unangemessene Handlungen unserer Mitarbeiter oder Mitglieder;

negative Publizität im Zusammenhang mit unserem Unternehmen oder der Direktvertriebsbranche, einschließlich unserer Fähigkeit, den Markt und die Aufsichtsbehörden hinsichtlich der Einhaltung der geltenden Gesetze zu beruhigen;

sich ändernde Verbraucherpräferenzen und -anforderungen sowie sich entwickelnde Industriestandards, auch in Bezug auf Klimawandel, Nachhaltigkeit und andere ökologische, soziale und Governance-Fragen;

der Wettbewerbscharakter unseres Geschäfts und unserer Branche;

rechtliche und behördliche Angelegenheiten, einschließlich behördlicher Maßnahmen oder rechtlicher Anfechtungen unserer Produkte oder unseres Netzwerk-Marketingprogramms sowie Produkthaftungsansprüche;

die mit der Federal Trade Commission (FTC) getroffene Einverständniserklärung, ihre Auswirkungen und die Nichteinhaltung dieser Erklärung;

Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit auf internationaler Ebene und in China;

unsere Fähigkeit, unsere Wachstums- und anderen strategischen Initiativen (wie Umstrukturierungsbemühungen, verstärkte Marktdurchdringung in bestehenden Märkten und personalisierte Produkt- und damit verbundene Technologieinitiativen) durchzuführen;

die Wirksamkeit und Akzeptanz neuer technologiegestützter Initiativen;

eine wesentliche Störung unserer Geschäftstätigkeit durch Naturkatastrophen, andere katastrophale Ereignisse, Kriegshandlungen oder Terrorismus, einschließlich der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, Cybersecurity-Vorfälle, Pandemien und/oder andere Handlungen Dritter;

unsere Fähigkeit, Inhaltsstoffe, Verpackungsmaterial und andere Rohstoffe in angemessener Weise zu beschaffen und unsere Produkte herzustellen und zu vertreiben;

unsere Abhängigkeit von unserer informationstechnologischen Infrastruktur und unsere Fähigkeit, künstliche Intelligenz erfolgreich zu entwickeln, einzusetzen und in unser Geschäft zu integrieren;

die Nichteinhaltung von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre, der künstlichen Intelligenz und des Datenschutzes durch uns oder unsere Mitglieder oder ein Sicherheitsverstoß, der die widerrechtliche Aneignung, den Verlust oder eine andere unbefugte Nutzung oder Offenlegung vertraulicher Informationen zur Folge hat;

vertragliche Beschränkungen unserer Möglichkeiten, unser Direktvertriebsmodell zu erweitern oder zu ändern;

die Angemessenheit unserer Marken und unseres sonstigen geistigen Eigentums;

Produktkonzentration;

unser Vertrauen in unser Führungsteam bzw. der Verlust oder das Ausscheiden eines Mitglieds unseres Führungsteams;

unsere Fähigkeit, Akquisitionstransaktionen zu integrieren und zu kapitalisieren;

Beschränkungen durch Auflagen in den Vereinbarungen, die unsere Verschuldung regeln;

Risiken im Zusammenhang mit unseren Wandelanleihen;

Änderungen und Ungewissheiten in Bezug auf die Anwendung von Verrechnungspreisen, Einkommenssteuer, Zöllen, Mehrwertsteuer und anderen Steuergesetzen, -verträgen und -vorschriften oder deren Auslegung;

unsere Gründung nach dem Recht der Cayman-Inseln; und

Volatilität des Aktienkurses, die unter anderem mit spekulativem Handel und bestimmten Händlern zusammenhängt, die unsere Stammaktien leerverkaufen.

Weitere Faktoren und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission dargelegt, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der am 18. Februar 2026 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, unter den Überschriften „Risk Factors" (Risikofaktoren) und „Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" (Erläuterungen und Analyse der Finanzlage und der Ertragslage durch die Geschäftsleitung) sowie in unseren konsolidierten Finanzberichten und den dazugehörigen Erläuterungen. Darüber hinaus können historische, aktuelle und zukunftsgerichtete Aussagen zur Nachhaltigkeit auf Standards zur Messung des Fortschritts beruhen, die sich noch in der Entwicklung befinden, auf internen Kontrollen und Prozessen, die sich weiterentwickeln, sowie auf Annahmen, die sich in Zukunft ändern können.

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