Herbalife breidt zijn persoonlijke voedingssupplementen uit door de geplande overname van Bioniq

Transactie versnelt de inzet van Herbalife en Cristiano Ronaldo om persoonlijke voeding en welzijn wereldwijd op te schalen

LOS ANGELES, 4 mei 2026 /PRNewswire/ -- Herbalife Ltd. (NYSE: HLF), een vooraanstaand gezondheids- en welzijnsbedrijf, gemeenschap en platform, heeft een overeenkomst aangekondigd om bepaalde activa te verwerven van Bioniq, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf voor gepersonaliseerde supplementen dat zich richt op het toegankelijker en actiever maken van gezondheid. De transactie bevordert Herbalife's visie om een technologie-enabled, data-driven gezondheids- en wellnessplatform te worden.

"De toekomst van gezondheid en welzijn wordt steeds meer gepersonaliseerd en geïnformeerd door gegevens", zei Herbalife Chief Executive Officer, Stephan Gratziani. "Door de gepersonaliseerde supplemententechnologie van Bioniq te combineren met Pro2col en de kracht van ons wereldwijde distributienetwerk, breiden we ons vermogen uit om gepersonaliseerd welzijn op wereldwijde schaal te leveren".

Bioniq ontwikkelt gepersonaliseerde supplementformules met behulp van zijn gepatenteerde productpersonalisatie-engine, de gezondheids achtergrond van een individu en een eigen database van biomarkers. De gepersonaliseerde supplementformules van Bioniq zijn ontworpen voor een breed scala van individuen, van alledaagse wellnessconsumenten tot elite-atleten, waaronder Cristiano Ronaldo.

Bioniq zal Herbalife's eerdere overnames van Pro2col en Link BioSciences aanvullen door Herbalife in staat te stellen een breder scala aan gepersonaliseerde voedingssupplementen aan te bieden in meerdere leveringsformaten. Door het aanbod van Bioniq te combineren met de wereldwijde productie-expertise van Herbalife kan het bedrijf gepersonaliseerde voeding op schaal en snelheid uitbreiden.

"Ik heb Bioniq in 2019 opgericht met een visie om mensen te helpen hun welzijn te optimaliseren door middel van een wetenschappelijke benadering van voeding die biomarker- en levensstijlgegevens bevat", zei Vadim Fedotov, oprichter en president van Bioniq. "Ik ben verheugd om Herbalife te vergezellen met zijn wereldwijde distributienetwerk en zijn toewijding om welzijn op grote schaal te bevorderen".

Als langdurige wereldwijde voedingspartner van Herbalife en Bioniq-aandeelhouder deelt Cristiano Ronaldo de visie van Herbalife om de beschikbaarheid van gepersonaliseerde voedingssupplementen op grote schaal te versnellen via zijn wereldwijde distributienetwerk.

"Tijdens mijn hele carrière hebben biometrie en gepersonaliseerde voeding mij geholpen om op het hoogste niveau te presteren en te concurreren. Als langdurige Herbalife- en Bioniq-gebruiker heb ik uit de eerste hand ervaren hoe een op maat gemaakte benadering van voeding kan helpen de prestaties te optimaliseren, "zei Cristiano Ronaldo. "Ik ben verheugd om te zien dat de gepersonaliseerde supplementen van Bioniq deel uitmaken van de groeiende toegang van Herbalife tot voedingssupplementen, waardoor mensen een meer geïnformeerde benadering van hun gezondheid, welzijn en prestaties kunnen volgen".

De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden voor afronding en goedkeuringen van de toezichthouders. De aankoopprijs van 55 miljoen dollar wordt over vijf jaar betaald, inclusief een eerste betaling van 10 miljoen dollar bij de sluiting. Bovendien omvat de transactiewaarde maximaal 95 miljoen USD aan voorwaardelijke betalingen op basis van toekomstige prestaties.

Als onderdeel van de transactie kreeg Herbalife ook een call-optie om Bioniq LAB, een apart platform gericht op kleine moleculen en peptiden, te verwerven. De call-optie biedt Herbalife strategische flexibiliteit om potentiële langetermijnmogelijkheden op dit gebied op een gedisciplineerde en kapitaal-efficiënte manier te evalueren.

De gepersonaliseerde voedingssupplementen van Bioniq zullen naar verwachting later dit jaar worden aangeboden via onafhankelijke Herbalife-distributeurs voor klanten in geselecteerde landen in Europa en de Verenigde Staten, met aanvullende markten die volgen.

Ga voor meer informatie naar www.herbalife.com.

Over Herbalife Ltd.

Herbalife is een vooraanstaand gezondheids- en welzijnsbedrijf, gemeenschap en platform dat sinds 1980 het leven van mensen verandert met geweldige voedingsproducten en een zakelijke kans voor zijn onafhankelijke distributeurs. Het bedrijf biedt wetenschappelijk onderbouwde producten aan consumenten in meer dan 90 markten via ondernemende distributeurs die persoonlijke begeleiding bieden en een ondersteunende gemeenschap vormen die hun klanten inspireert om een gezondere, actievere levensstijl aan te nemen en zo het beste uit hun leven te halen.

Ga voor meer informatie naar https://ir.herbalife.com.

OverBioniq

Bioniq, gelanceerd in 2019 in Londen, Verenigd Koninkrijk, is een marktleider in het aanbieden van gepersonaliseerde supplementen op basis van persoonlijke vragenlijsten en bloedtestgegevens. Bioniq verzendt wereldwijd en maakt gebruik van een van de grootste gepersonaliseerde voedingsdatabases. Hierdoor heeft Bioniq voor honderdduizenden gebruikers unieke formules gecreëerd die componenten en doseringen bevatten, afgestemd op de individuele tekorten aan voedingsstoffen van elke gebruiker.

Ga voor meer informatie naar: https://www.bioniq.com/.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van artikel 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en artikel 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Alle andere verklaringen dan verklaringen van historische feiten zijn "toekomstgerichte verklaringen" voor de toepassing van de federale en staatswetgeving inzake effecten, met inbegrip van alle prognoses van winst, inkomsten of andere financiële posten; alle verklaringen van de plannen, strategieën en doelstellingen van het management, met inbegrip van toekomstige activiteiten, kapitaaluitgaven of aandelenopkopen; alle verklaringen met betrekking tot voorgestelde nieuwe producten, diensten of ontwikkelingen; alle verklaringen met betrekking tot toekomstige economische omstandigheden of prestaties; alle verklaringen van overtuiging of verwachting; en alle verklaringen van veronderstellingen die ten grondslag liggen aan een van de voorgaande of andere toekomstige gebeurtenissen. Vooruitziende verklaringen kunnen onder meer de woorden "kan", "zal", "schatten", "bedoelen", "voortzetten", "geloven", "verwachten", "anticiperen" of andere soortgelijke woorden bevatten.

Hoewel wij van mening zijn dat de verwachtingen die in onze toekomstgerichte verklaringen tot uiting komen redelijk zijn, kunnen de werkelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk afwijken van de resultaten of uitkomsten die in onze toekomstgerichte verklaringen worden voorspeld of verondersteld. Onze toekomstige financiële toestand en bedrijfsresultaten, evenals eventuele toekomstgerichte verklaringen, zijn onderhevig aan veranderingen en aan inherente risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten onze controle liggen. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties en verwezenlijkingen of industriële resultaten wezenlijk afwijken van de schattingen of projecties die in onze toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen of die daarin worden geïmpliceerd, zijn onder meer de volgende:

de mogelijke gevolgen van de huidige mondiale economische omstandigheden, met inbegrip van inflatie, ongunstige wisselkoersschommelingen en tarieven of vergeldingstarieven, voor ons, onze leden, klanten en de toeleveringsketen en de wereldeconomie;

ons vermogen om leden aan te trekken en te behouden;

onze relatie met en ons vermogen om de handelingen van onze leden te beïnvloeden;

niet-naleving of onjuiste handeling door onze werknemers of leden in strijd met toepasselijke Amerikaanse en buitenlandse wetten, regels en voorschriften;

negatieve publiciteit in verband met onze onderneming of de directe verkoopsector, met inbegrip van ons vermogen om de markt en de toezichthouders te troosten met betrekking tot onze naleving van de toepasselijke wetgeving;

veranderende voorkeuren en eisen van consumenten en zich ontwikkelende sectorstandaarden, onder meer op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en andere milieu-, sociale en governancekwesties;

de concurrentiepositie van onze bedrijfsactiviteiten en industrie;

juridische en regelgevende aangelegenheden, met inbegrip van regelgevende acties met betrekking tot of juridische uitdagingen tegen onze producten of ons netwerkmarketingprogramma en aansprakelijkheidsclaims voor producten;

een met de Federal Trade Commission (FTC) afgesloten instemmingsbevel, de gevolgen daarvan en eventuele niet-naleving daarvan;

de risico's die verbonden zijn aan internationale activiteiten en activiteiten in China;

ons vermogen om onze groei- en andere strategische initiatieven uit te voeren (zoals herstructureringsinspanningen, grotere marktpenetratie in bestaande markten en gepersonaliseerde product- en gerelateerde technologie-initiatieven);

de doeltreffendheid en acceptatie van nieuwe op technologie gebaseerde initiatieven;

alle materiële verstoringen van onze bedrijfsactiviteiten als gevolg van natuurrampen, andere catastrofale gebeurtenissen, oorlogshandelen of terrorisme, met inbegrip van de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, cyberveiligheidsincidenten, pandemieën en/of andere handelingen van derden;

ons vermogen om ingrediënten, verpakkingsmaterialen en andere grondstoffen adequaat te kopen en onze producten te vervaardigen en te distribueren;

afhankelijkheid van onze informatietechnologie-infrastructuur en ons vermogen om kunstmatige intelligentie succesvol te ontwikkelen, in te zetten en te integreren in onze bedrijfsactiviteiten;

de niet-naleving door ons of onze leden van privacy-, kunstmatige intelligentie- en gegevensbeschermingswetten, -regels of -regelgeving, of een inbreuk op de beveiliging waarbij vertrouwelijke informatie wordt verduisterd, verloren gaat of anderszins ongeoorloofd wordt gebruikt of bekendgemaakt;

contractuele beperkingen van onze mogelijkheid om ons bedrijfsmodel voor directe verkoop uit te breiden of te wijzigen;

de toereikendheid van onze handelsmerken en andere intellectuele eigendommen;

productconcentratie;

afhankelijkheid van, verlies of vertrek van een lid van ons senior managementteam;

ons vermogen om overname-transacties te integreren en te kapitaliseren;

beperkingen opgelegd door verdragen in de overeenkomsten betreffende onze schuldenlast;

de risico's in verband met onze converteerbare obligaties;

wijzigingen in en onzekerheden met betrekking tot de toepassing van transferprijzen, inkomstenbelasting, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde en andere belastingwetten, -verdragen en -verordeningen, of de interpretatie daarvan;

onze oprichting onder de wetten van de Kaaimaneilanden; en

volatiliteit van de aandelenkoersen in verband met onder meer speculatieve handel en shorting door bepaalde handelaren van onze gewone aandelen.

Aanvullende factoren en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk afwijken van onze toekomstgerichte verklaringen, worden uiteengezet in de documenten die de vennootschap bij de Securities and Exchange Commission heeft ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025, dat op 18 februari 2026 bij de Securities and Exchange Commission is ingediend, onder meer onder de koppen "Risk Factors" en "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" en in onze geconsolideerde financiële overzichten en de bijbehorende notities. Bovendien kunnen historische, huidige en toekomstgerichte duurzaamheidsgerelateerde verklaringen gebaseerd zijn op normen voor het meten van vooruitgang die nog in ontwikkeling zijn, interne controles en processen die zich blijven ontwikkelen en veronderstellingen die in de toekomst kunnen veranderen.

De toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling gelden slechts vanaf de datum van deze mededeling. Wij zijn niet verplicht om vooruitziende verklaringen bij te werken of te wijzigen, om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van deze verklaring te melden of om het optreden van onverwachte gebeurtenissen weer te geven, tenzij wettelijk vereist.