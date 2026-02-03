Hyundai Mobis bildet globale Allianz für Display-Technologien der nächsten Generation

Hyundai Mobis und seine globalen Partner haben eine globale Allianz für holografische Windschutzscheibenanzeigen (HWD) gegründet

Die Allianz vereint Kompetenzen in den Bereichen Systeme (Hyundai Mobis), Optik (ZEISS), Folien (tesa) und Autoglas (Sekurit) und strebt eine Serienproduktion ab 2029 an

HWD nutzt die Frontscheibe des Fahrzeugs als riesiges Display und trennt die Bildschirme für Fahrer und Beifahrer, um sowohl Sicherheit als auch Komfort zu gewährleisten

SEOUL, Südkorea, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) hat sich mit weltweit führenden Unternehmen zusammengetan, um sich den Markt für Fahrzeugdisplays der nächsten Generation zu sichern. Hyundai Mobis gab am 3. die Gründung der „Quad Alliance" mit europäischen Spezialunternehmen bekannt, die jeweils über führende Technologien in ihren jeweiligen Bereichen verfügen, um holografische Windschutzscheiben-Displays (HWD) in Serie zu produzieren.

M.VICS 7.0 cockpit integrated solution, featuring the CES Innovation Award–winning Holographic Windshield Display.

Zu dieser Technologieentwicklungsallianz gehören das deutsche Unternehmen ZEISS, das über optische Technologien von Weltklasse verfügt, das deutsche Unternehmen tesa, ein weltweit führender Anbieter von Klebebändern, und das französische Unternehmen Saint-Gobain Sekurit, Europas führender Hersteller von Autoglas, die sich mit Hyundai Mobis zusammengeschlossen haben. Hyundai Mobis plant, das Kooperationsökosystem auf vier Unternehmen auszuweiten und die tatsächliche Kommerzialisierung von HWD bis 2029 voranzutreiben.

Das holografische Windschutzscheiben-Display (HWD) ist eine innovative Technologie, die die Frontscheibe des Fahrzeugs als riesiges Display ohne separaten physischen Bildschirm nutzt und es dem Fahrer ermöglicht, Fahrinformationen zu sehen, ohne den Blick abzuwenden. Sein Hauptvorteil liegt in der präzisen Projektion verschiedener Fahrinformationen und Infotainment-Bilder auf Augenhöhe des Fahrers und Beifahrers mithilfe einer speziellen „Holographic-Optical-Element (HOE)"-Folie, die in das Windschutzscheibenglas laminiert ist.

HWD verwendet ein holografisches optisches Element (HOE) mit einer Durchlässigkeit von 92 % oder mehr (klares Glasniveau) und einer überwältigenden Helligkeit von über 10.000 Nits (doppelt so viel wie bei LED-Werbetafeln im Freien), wodurch auch bei hellem Tageslicht eine klare Bildqualität gewährleistet ist. Darüber hinaus ist das System so konzipiert, dass es dank der präzisen Lichtumlenkungsfunktion von HOE verhindert, dass der Fahrer den Bildschirm auf der Beifahrerseite sehen kann. So kann der Beifahrer auch während der Fahrt verschiedene Infotainment-Funktionen wie das Ansehen von Videos und Spielen sicher genießen. Diese Technologie maximiert die Fahrsicherheit und die Raumnutzung und wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer Kerntechnologie für die Mobilität der Zukunft entwickeln.

Im Rahmen dieser Vier-Parteien-Allianz wird Hyundai Mobis die Systemkonzeption und -integration des gesamten HWD-Systems und des Bildprojektors unter Nutzung seiner Expertise im Bereich Fahrzeugschnittstellenlösungen übernehmen. ZEISS wird sich um das optische Design und die Master-Entwicklung der HOE-Folie kümmern, während tesa für die zuverlässige und präzise Massenreplikation der holografischen Folien sorgen wird. Sekurit wird den Präzisionsprozess der Verklebung der Folie auf der Windschutzscheibe übernehmen.

Diese technologische Zusammenarbeit bedeutet die Etablierung einer „One-Stop-Supply-Chain-Lösung", die alles von der optischen Gestaltung des HWD über die HOE-Replikation bis hin zur Systemmontage umfasst. Die Strategie von Hyundai Mobis besteht darin, neben seinen führenden technologischen Fähigkeiten auch die Qualität und Zuverlässigkeit der Massenproduktion durch den proaktiven Aufbau eines Lieferketten-Ökosystems sicherzustellen.

Inzwischen hat Hyundai Mobis bei großen Kunden großes Interesse geweckt, indem es nacheinander fortschrittliche Modelle mit dieser Technologie auf globalen Messen wie der CES, der deutschen IAA und der Shanghai Motor Show vorgestellt hat. Insbesondere auf der CES 2026, die letzten Monat in den USA stattfand, gewann das Unternehmen einen Innovationspreis und stellte damit erneut seine technologische Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis.

„Mit dieser Kerntechnologie, die die Zukunft der Automobil-Displays eröffnet, werden wir unseren Kunden einen differenzierten Mehrwert bieten", sagte Jung Soo-kyung, Executive Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Automotive Electronics bei Hyundai Mobis. „Wir werden während der Serienproduktionsphase eng mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um unsere technologische Wettbewerbsfähigkeit zu maximieren und unser Image als führender Anbieter innovativer Technologien auf dem globalen Markt fest zu etablieren."

Medienkontakt

Choon Kee Hwang: [email protected]

Jihyun Han: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874492/Hyundai_Mobis_Holographic_Windshield_Display.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/5746594/hyundaimobis_CI_Logo.jpg