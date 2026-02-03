Hyundai Mobis crée une alliance mondiale pour les technologies d'affichage de nouvelle génération

Hyundai Mobis et ses partenaires mondiaux ont formé une alliance mondiale pour l'affichage holographique sur le pare-brise (HWD).

L'alliance combine des compétences en matière de systèmes (Hyundai Mobis), d'optique (ZEISS), de films (tesa) et de verre automobile (Sekurit), avec pour objectif une production de masse à partir de 2029.

Le système HWD utilise le pare-brise avant du véhicule en guise d'écran géant, séparant les écrans du conducteur et du passager pour garantir à la fois la sécurité et la commodité.

SÉOUL, Corée du Sud, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) s'est associé à des entreprises mondiales leaders pour sécuriser le marché de l'affichage automobile de la prochaine génération. Hyundai Mobis a annoncé le 3 mars le lancement de la « Quad Alliance » avec des entreprises européennes spécialisées, chacune maîtrisant des technologies de pointe dans son domaine respectif, pour la production de masse d'écrans holographiques pour pare-brise (HWD).

M.VICS 7.0 cockpit integrated solution, featuring the CES Innovation Award–winning Holographic Windshield Display.

Cette alliance de développement technologique associe à Hyundai Mobis l'entreprise allemande ZEISS, qui possède une technologie optique de classe mondiale, l'entreprise allemande tesa, leader mondial dans le domaine de l'adhérence des bandes et l'entreprise française Saint-Gobain Sekurit, premier fabricant européen de verre automobile. Hyundai Mobis a pour objectif d'élargir l'écosystème de collaboration à quatre entreprises et d'atteindre la phase de commercialisation du HWD d'ici 2029.

L'affichage holographique sur le pare-brise (HWD) est une technologie innovante qui utilise le pare-brise avant du véhicule comme un écran géant sans écran physique séparé, ce qui permet aux conducteurs de consulter les informations relatives à la conduite sans détourner leur regard. Son principal avantage réside dans la projection précise de diverses informations de conduite et d'images d'infodivertissement au niveau des yeux du conducteur et du passager grâce à un film spécial « Holographic Optical Element (HOE) » laminé dans le verre du pare-brise.

Le HWD utilise un élément optique holographique (HOE) avec un facteur de transmission de 92 % ou plus (niveau de verre clair) et une luminosité importante dépassant 10 000 nits (deux fois le niveau des panneaux d'affichage LED extérieurs), offrant une qualité d'image claire même dans des environnements très lumineux. En outre, grâce à la fonction de redirection précise de la lumière de HOE, le système empêche le conducteur de voir l'écran du côté passager. Ainsi le passager peut profiter en toute sécurité de diverses fonctions d'infodivertissement telles que le visionnage de vidéos et les jeux, même pendant la conduite. Cette technologie optimise la sécurité de la conduite et l'utilisation de l'espace, et devrait s'imposer comme une technologie essentielle pour la mobilité future.

Dans le cadre de cette alliance quadripartite, Hyundai Mobis supervisera la conception et l'intégration de l'ensemble du système HWD et du projecteur de projection d'images, en utilisant son expertise en matière de solutions d'interface avec les véhicules. ZEISS se chargera de la conception optique et du développement principal du film HOE, tandis que tesa prendra en charge la réplication de masse fiable et précise des films holographiques. Sekurit sera responsable du processus de précision consistant à coller le film sur la vitre du pare-brise.

Cette collaboration technologique signifie la mise en place d'une « solution de chaîne d'approvisionnement unique » englobant tout, de la conception optique de HWD à la reproduction de HOE et à l'assemblage du système. La stratégie de Hyundai Mobis consiste à garantir la qualité et la fiabilité de la production de masse en établissant de manière proactive un écosystème de chaîne d'approvisionnement, en plus de ses capacités technologiques d'avant-garde.

Hyundai Mobis a également suscité l'intérêt de clients importants en présentant des modèles avancés dotés de cette technologie lors d'expositions mondiales telles que le CES, l'IAA allemand et le salon de l'automobile de Shanghai. Hyundai Mobis a notamment remporté un prix de l'innovation, lors de la conférence CES 2026 qui s'est déroulé aux États-Unis le mois dernier, ce qui prouve une fois de plus sa compétitivité technologique.

« Grâce à cette technologie de base qui ouvre la voie à l'avenir des écrans automobiles, nous apporterons une valeur ajoutée à nos clients », a déclaré Jung Soo-kyung, vice-président exécutif et directeur de l'unité d'affaires Automotive Electronics chez Hyundai Mobis. « Nous collaborerons étroitement avec des partenaires mondiaux tout au long de la phase de production de masse afin d'optimiser notre compétitivité technologique et d'asseoir fermement notre image de leader en matière de technologie innovante sur le marché mondial. »

