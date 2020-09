Hyundai Mobis erweitert seine Wasserstoff-Brennstoffzelle auf Gabelstapler

- Zusammenarbeit mit der Hyundai Motor Company und Hyundai Construction Equipment bei der Entwicklung eines mittelgroßen bis großen Gabelstaplers mit Wasserstoff-Brennstoffzellen

- Planung des ersten Testlaufs im nächsten Jahr in Korea mit dem Ziel der Kommerzialisierung bis 2023

- Beschleunigung der Popularisierung von Wasserstoff-Brennstoffzellenautos durch die Entwicklung neuer verwandter Geschäftsmodelle

SEOUL, Südkorea, 30. September 2020 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) gab am 29. September bekannt, dass es ihm gelungen sei, gemeinsam mit der Hyundai Motor Company und Hyundai Construction Equipment einen Prototyp eines Wasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstaplers zu entwickeln und ein Demonstrationsprojekt zur Bewertung der Leistung des Prototyps in Angriff zu nehmen.

Der entwickelte Wasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstapler ist ein mittelgroßer bis großer Stapler, der bis zu fünf Tonnen Ladung heben kann und fünf Stunden lang ununterbrochen betrieben werden kann, wenn seine Wasserstoff-Brennstoffzelle voll aufgeladen ist. Obwohl kleine Wasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstapler, die für den Transport kleiner Gegenstände in Innenräumen konzipiert sind, bereits vorgestellt wurden, ist dies eigentlich das erste Mal, dass ein mittelgroßer bis großer Wasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstapler entwickelt wurde. Der mittelgroße bis große Wasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstapler wurde mit einem von der Hyundai Motor Group in Serie gefertigten Hydro-Brennstoffzellensystem ausgestattet, dem weltweit ersten seiner Art. Dabei gelang es Hyundai Mobis, eigenständig ein für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstapler optimiertes Brennstoffzellen-Aggregat zu entwickeln.

Das Antriebsaggregat eines Wasserstoff-Brennstoffzellen-Staplers dient als Generator, der selbstständig Strom für den Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stapler erzeugt. Es handelt sich um ein System mit integrierten Komponenten wie einem Brennstoffzellenstapel, einer Hochspannungsbatterie, einem Wasserstofftank und einer Kühleinrichtung. Da das für Automobile verwendete Wasserstoff-Brennstoffzellensystem nicht auf seinen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstapler übertragen werden konnte, entwickelte Hyundai Mobis ein maßgeschneidertes System dafür.

Im Anschluss an die Entwicklung des Wasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstaplers entwickeln Hyundai Mobis und andere Tochtergesellschaften auch gemeinsam einen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Bagger und planen die Entwicklung und Einführung eines Prototyps noch in diesem Jahr. Wie der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Gabelstapler strebt auch Hyundai Mobis die Kommerzialisierung des derzeit in der Entwicklung befindlichen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Baggers bis 2023 an, nachdem er Prozesse wie Demonstrations- und Pilotprojekte durchlaufen hat.

Hyundai Mobis richtete ein Massenproduktionssystem für das Wasserstoff-Brennstoffzellensystem der Hyundai Motor Company ein und bemüht sich seither um den Ausbau seiner Geschäftspräsenz im Bereich der Wasserstoff-Brennstoffzellen. Hyundai Mobis ist derzeit in der Lage, Wasserstoff-Brennstoffzellen für 23.000 Autos pro Jahr herzustellen und plant, seine Produktionskapazität bis 2022 auf 40.000 Autos pro Jahr zu erweitern.

