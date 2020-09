Hyundai Mobis étend l'utilisation de sa pile à hydrogène aux chariots élévateurs

- Chariots élévateurs de moyenne et grande taille à pile à hydrogène conçus conjointement avec Hyundai Motor Company et Hyundai Construction Equipment

- Premier essai prévu l'an prochain en Corée, dans l'optique d'une commercialisation d'ici 2023

- Accélérer la popularisation des voitures à pile à hydrogène en concevant de nouveaux modèles économiques connexes

SÉOUL, Corée du Sud, 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 29 septembre, Hyundai Mobis (KRX 012330) a annoncé avoir mis au point un prototype de chariot élévateur à pile à hydrogène avec Hyundai Motor Company et Hyundai Construction Equipment et entreprendre un projet de démonstration visant à évaluer la performance du prototype.

Le chariot élévateur à pile à hydrogène développé est de moyenne et grande taille, est en mesure de soulever jusqu'à cinq tonnes de cargaison et peut fonctionner sans interruption pendant cinq heures lorsque la pile à hydrogène est complètement chargée. Bien que des chariots élévateurs à pile à hydrogène de petite taille conçus pour transporter de petits objets en intérieur aient déjà été annoncés, il s'agit en fait de la première conception d'un chariot élévateur à pile à hydrogène de moyenne et grande taille. Le chariot élévateur à pile à hydrogène de moyenne et grande taille est doté d'un système de pile à combustible hydraulique produit en masse par Hyundai Motor Group et le premier du genre au monde. Dans ce processus, Hyundai Mobis a réussi à mettre au point de manière indépendante un bloc d'alimentation optimisé pour les piles à combustible pour les chariots élévateurs à pile à hydrogène.

Le bloc d'alimentation d'un chariot élévateur à pile à hydrogène sert de générateur qui produit de l'électricité pour le chariot élévateur. Il s'agit d'un système qui comporte des composantes intégrées, y compris une pile à combustible, une batterie haute tension, un réservoir d'hydrogène et un dispositif de refroidissement. Puisque le système de pile à hydrogène utilisé pour les automobiles ne pouvait pas être utilisé sur son chariot élévateur à hydrogène, Hyundai Mobis a mis au point un système sur mesure.

Après la conception du chariot élévateur à pile à hydrogène, Hyundai Mobis et d'autres filiales s'efforcent de mettre au point ensemble une pelleteuse à pile à hydrogène et prévoient développer et présenter un prototype cette année. À l'instar du chariot élévateur à pile à hydrogène, Hyundai Mobis vise également à commercialiser la pelleteuse à pile à hydrogène actuellement en développement d'ici 2023, après lui avoir fait passer diverses étapes, comme des projets pilotes et de démonstration.

Hyundai Mobis a créé un système de production de masse pour le système de piles à hydrogène de Hyundai Motor Company et s'efforce depuis d'accroître sa présence dans le marché des piles à hydrogène. Hyundai Mobis a actuellement la capacité de produire des piles à hydrogène pour 23 000 voitures par an et prévoit augmenter sa capacité de production pour approvisionner 40 000 voitures par an d'ici 2022.

