Hyundai Mobis investiert in Silicon-Valley-Technologiefonds

- Investition von 20 Mio. US-Dollar in 2 Technologiefonds des Silicon Valley zur mittel- bis langfristigen Förderung künftiger Start-ups im Bereich Mobilität

- Konzentration auf F&E in einem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld zur Erweiterung der Forschungsbereiche um Sensoren, Biometrie und Robotik der nächsten Generation

SEOUL, Südkorea, 2. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX:012330), das sich der Sicherung zukünftiger Autotechnologien durch die Entwicklung proprietärer Technologien und direkte Investitionen in weltweit führende Unternehmen verschrieben hat, diversifiziert seine Investitionsstrategien u. a. durch das Anlegen in globale Risikofonds.

Hyundai Mobis kündigte am 2. Juli an, dass es insgesamt 20 Mio. US-Dollar in „ACVC Partners" und „MOTUS Ventures", US-Technologiefonds im Silicon Valley, investieren werde. Diese Entscheidung wurde mit dem Ziel getroffen, zukünftige Mobilitätstechnologien und Wachstumsmotoren auf verschiedene Weise zu sichern, um auf das sich schnell verändernde Geschäftsumfeld zu reagieren. Dadurch wird Hyundai Mobis in der Lage sein, sich präventiv globale Verbündete zu sichern, die für seine durch autonomes Fahren, Elektrisierung und Konnektivität beeinflussten Strategien, notwendig sind.

Bis jetzt hat Hyundai Mobis jedes Jahr einen Betrag von 1 Billion KRW in Forschung und Entwicklung investiert und sich auf die Sicherung proprietärer Technologien konzentriert, wobei das Technical Center of Korea und vier globale F&E-Zentren die zentrale Rolle spielen. Dem Unternehmen gelang es, den Radarsensor, der bisher vollständig von Importen abhängig war, 2018 mit eigener Technologie zu entwickeln und die Kamerasysteme für Nutzfahrzeuge und die Sensortechnik in der Kabine unabhängig zu beschaffen.

Darüber hinaus hat Hyundai Mobis Direktinvestitionen in führende Unternehmen im In- und Ausland vorgenommen. Bereits im Jahr 2018 investierte das Unternehmen in StradVision (Korea), einen Hersteller von Kamerasensoren, die auf Deep Learning basieren. Im vergangenen Jahr investierte es 50 Mio. US-Dollar in Velodyne, einem weltweit führenden Hersteller von Lidar-Technologie, wobei es eine Direktinvestition in das Joint Venture zwischen der Hyundai Motor Group und Aptiv tätigte.

Nach der Entwicklung unabhängiger Technologien und Investitionen in führende Unternehmen investierte Hyundai Mobis in globale Start-ups und diversifizierte so seine Investitionsstrategien. Das Unternehmen plant, im Rahmen seiner mittel- bis langfristigen F&E-Strategien globale Start-ups zu fördern, die Stärken bei zukünftigen Mobilitätstechnologien aufweisen und verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu nutzen.

Die meisten der Start-ups, die von „ACVC Partners" und „MOTUS Ventures" entdeckt wurden, in die Hyundai Mobis investiert hat, sind nordamerikanische Start-ups, die sich auf Sensoren der nächsten Generation, Biometrie und Robotik usw. spezialisiert haben. Es wird davon ausgegangen, dass diese Technologiefonds ein gutes Auge dafür haben, die vielversprechenden Technologien von universitären Forschungslabors und Forschungsinstituten in ihrer Frühphase zu entdecken, und sie bieten Unterstützung bei der Schaffung von Synergien mit Investoren. Hyundai Mobis versucht, ein Ökosystem für die Zusammenarbeit mit Start-ups im Anfangsstadium zu schaffen.

In diesem Jahr plant das Unternehmen, die Anzahl erfolgreicher Fallstudien zu Investitionen und Zusammenarbeit zu erhöhen, indem es vielversprechende Start-ups in anderen Regionen der Welt, einschließlich Europa, auftut.

Informationen zu Hyundai Mobis

Hyundai Mobis ist die Nummer 7 unter den größten führenden Automobilzulieferern. Mobis mit Sitz in Seoul (Südkorea) besteht seit 1977 und entwickelt nachhaltige Technologien für Fahrzeuge und Menschen.

Das Unternehmen ist auf Sensoren, Sensorfusion in Steuergeräten und Softwaredesign für Sicherheitssteuerungen spezialisiert. Hyundai Mobis hat Kompetenzen bei allen Kerntechnologien für Fahrzeugkomponenten aufgebaut. Sein Produktangebot im Bereich ADAS (Fahrerassistenzsysteme) basiert auf fortschrittlichen Technologien, die mit Sensoren kombiniert werden. Die Produktpalette wird ergänzt durch Kernmodule (Chassis, Cockpit und Vorbau), Bremsen, Aufhängung, Airbags, Beleuchtung und Fahrzeugelektronik.

Mobis beschäftigt derzeit mehr als 30.000 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstätten in über 30 Regionen in zehn Ländern, darunter Südkorea, China, Deutschland, Indien und die USA. Neben seiner F&E-Zentrale in Südkorea betreibt Mobis vier Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den USA.

