Hyundai Mobis investit dans des fonds de technologie de la Silicon Valley

- Investit 20 millions USD dans 2 fonds de technologie de la Silicon Valley …appuyant les futures startups de la mobilité à moyen et long terme

- Se concentre sur la R&D dans un environnement commercial en évolution rapide… élargissant les domaines de recherche pour inclure les capteurs, la biométrie et la robotique de prochaine génération

SEOUL, Corée du Sud, 2 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330), dont la mission est de sécuriser les futures technologies automobiles en développant des technologies propriétaires et en investissant directement dans des leaders mondiaux, diversifie ses stratégies d'investissement en investissant dans des fonds de capital-risque internationaux, etc.

Hyundai Mobis a annoncé le 2 novembre son investissement de 20 millions USD au total dans « ACVC Partners » et 'MOTUS Ventures », des fonds de technologie américains de la Silicon Valley. Cette décision a été prise afin de sécuriser de diverses façons les technologies de mobilité et les moteurs de croissance futurs en réponse à un environnement commercial en évolution rapide. Ce faisant, Hyundai Mobis sera en mesure de sécuriser de manière préemptive les alliés mondiaux nécessaires pour ses stratégies représentées par la conduite autonome, l'électrification et la connectivité.

À ce jour, Hyundai Mobis a investi 1 billion KRW chaque année dans les dépenses en R&D, et a focalisé sur l'acquisition de technologies exclusives, le Centre technique de Corée et quatre centres R&D mondiaux jouant un rôle central. L'entreprise a réussi à développer le capteur radar, qui dépendait auparavant entièrement des importations, avec sa propre technologie en 2018, et a sécurisé indépendamment les systèmes de caméras pour véhicules commerciaux et la technologie de détection en cabine.

Hyundai Mobis a également fait des investissements directs dans des entreprises de premier plan dans le pays et à l'étranger. En 2018, la société a investi dans StradVision (Corée), un fabricant de capteurs de caméra basés sur l'apprentissage profond. L'année dernière, elle a investi 50 millions USD dans Velodyne, un leader mondial en technologie lidar, et investi directement dans la joint-venture entre Hyundai Motor Group et Aptiv.

Après avoir développé des technologies indépendantes et investi dans des entreprises de premier plan, Hyundai Mobis a investi dans des startups mondiales, diversifiant ainsi ses stratégies d'investissement. La société compte appuyer des startups mondiales qui se démarquent dans les technologies de mobilité futures et exploiter diverses opportunités de collaboration dans le cadre de ses stratégies R&D à moyen et long terme.

La plupart des startups découvertes par « ACVC Partners » et « MOTUS Ventures » dans lesquelles Hyundai Mobis a investi sont des startups nord-américaines spécialisées notamment dans les capteurs, la biométrie et la robotique de prochaine génération. Ces fonds de technologie ont du flair pour découvrir les technologies prometteuses de laboratoires de recherche universitaires et d'instituts de recherche à leurs débuts, et fournissent un soutien pour créer des synergies avec les investisseurs. Hyundai Mobis essaie de créer un écosystème de collaboration avec des startups dès leur phase initiale.

Cette année, la société compte augmenter le nombre d'études de cas réussies en matière d'investissement et de collaboration en découvrant des startups prometteuses dans d'autres régions du monde, y compris en Europe.

À propos d'Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le 7e plus grand équipementier automobile. Fondée en 1977 et basée à Séoul, en Corée du Sud, Mobis va devenir un partenaire technologique à vie pour les véhicules et les personnes.

La société excelle dans le domaine des capteurs, de la fusion de capteurs dans les contrôleurs et des capacités de conception de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Comme Hyundai Mobis a internalisé toutes les technologies de composants automobiles de base, elle possède plusieurs groupes de produits dans les systèmes ADAS basés sur ses technologies de pointe combinant les capteurs avec ces technologies. Parmi ses produits figurent également des modules de base (châssis, habitacle et avant de véhicule), des freins, des suspensions, des airbags, des feux et de l'électronique automobile.

Mobis emploie actuellement plus de 30 000 personnes et compte des installations de fabrication dans plus de 30 régions dans 10 pays, dont la Corée du Sud, la Chine, l'Allemagne, l'Inde et les États-Unis. Outre son siège de R&D en Corée du Sud, Mobis dispose de 4 centres de technologie en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

