Hyundai Mobis lädt 10 internationale Kunden zum schwedischen Wintertestgelände ein, um Kerntechnologien unter extrem kalten Bedingungen zu präsentieren

– Hyundai Mobis lud etwa 100 Vertreter europäischer und nordamerikanischer Kunden auf sein schwedisches Wintertestgelände ein

– Das Unternehmen zeigt integrierte Vorführfahrzeuge mit zentralen Autokomponenten, darunter Brems- und Lenksysteme

– Das seit 2006 bestehende schwedische Testzentrum feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum

ARJEPLOG, Schweden, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) gab am 3. März bekannt, dass das Unternehmen auf seinem Wintertestgelände in Schweden eine Technologievorführung für internationale Kunden veranstaltet. Die Veranstaltung, die am vergangenen Wochenende begann, wird zehn Tage dauern und voraussichtlich rund 100 Vertreter von 10 europäischen und nordamerikanischen Kunden anziehen.

Exterior view of Hyundai Mobis’ winter testing ground in Sweden.

Hyundai Mobis präsentiert neue Produkte, die derzeit im Gespräch sind oder geliefert werden sollen, indem sie in Vorführfahrzeuge integriert werden. Mithilfe von Fahrbewertungen will das Unternehmen die Bedürfnisse der Kunden ermitteln. Da die Anforderungen von Kunde zu Kunde variieren, wird das Unternehmen voraussichtlich die Lieferung und Entwicklung spezialisierter Kernkomponenten für die Automobilindustrie beschleunigen, die auf jeden Kunden zugeschnitten sind.

Globale Kunden haben eine große Anzahl von Vertretern entsandt, darunter Ingenieure und Einkaufsleiter. Vertreter, die kürzlich die mit den Kernkomponenten von Hyundai Mobis ausgerüsteten Vorführfahrzeuge testeten, wie z. B. Brems- und Lenksysteme, zeigten sich sehr zufrieden. Vor allem die europäischen Kunden zeigten großes Interesse an der nächsten Generation des integrierten Bremssystems des Unternehmens, das noch in diesem Jahr in die Serienproduktion gehen soll.

Ermöglicht wird die Veranstaltung durch das Wintertestgelände von Hyundai Mobis in Schweden, das sich in der Nähe großer globaler Kunden befindet. Das schwedische Wintertestgelände erstreckt sich über eine Fläche von rund 1,7 Millionen Quadratmetern und verfügt über 14 Strecken, auf denen schneebedeckte sowie vereiste Straßenverhältnisse simuliert werden. Die Anlage ist außerdem mit einer Werkstatt ausgestattet, die Anpassungen in Echtzeit auf der Grundlage von Kundenfeedback ermöglicht.

Arjeplog, eine kleine Stadt im Norden Schwedens, etwa 7000 Kilometer von Korea entfernt, beherbergt Wintertestgelände, die hauptsächlich von europäischen Automobilherstellern betrieben werden. Von den weltweiten Automobilzulieferern betreiben nur wenige solche Anlagen.

In diesem Jahr feiert das schwedische Wintertestgelände von Hyundai Mobis sein 20-jähriges Bestehen. Das Unternehmen möchte seinen Kunden weltweit zeigen, dass seine Wettbewerbsfähigkeit bei Kernkomponenten durch umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie ein strenges, lokal angepasstes Qualitätsprüfsystem gestützt wird. Hyundai Mobis hofft, auf diese Weise die gemeinsamen Vorentwicklungsprojekte für wichtige Automobilkomponenten vor der Markteinführung neuer Fahrzeuge ausweiten zu können.

Seit 2006 entsendet Hyundai Mobis jedes Jahr von Januar bis März große Forschungs- und Entwicklungsteams an den Standort, um zentrale Autokomponenten und fortschrittliche Technologien zu validieren. In diesem Jahr wurden mehr als 80 Fahrzeuge nach Schweden transportiert und etwa 60 Projekte werden vor Ort durchgeführt. Die Tests konzentrieren sich auf die Bewertung der Leistung der in der Entwicklung befindlichen Fahrzeugkomponenten unter extremen Kältebedingungen, die Erkennungsgenauigkeit der Sensoren für autonomes Fahren sowie die Überprüfung der in der Entwicklung befindlichen Steuergeräte und Algorithmen.

