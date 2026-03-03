Hyundai Mobis invite 10 clients internationaux sur son site d'essai hivernal en Suède pour présenter ses technologies de base dans des conditions de froid extrême

- Hyundai Mobis a invité une centaine de représentants de clients européens et nord-américains sur son terrain d'essai hivernal en Suède

- L'entreprise présente des véhicules de démonstration intégrés équipés de composants automobiles de base, notamment des systèmes de freinage et de direction.

- Le centre d'essai suédois fête cette année sa 20e année d'existence depuis sa création en 2006

ARJEPLOG, Suède, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) a annoncé aujourd'hui l'organisation d'une présentation technologique sur son terrain d'essai hivernal en Suède pour ses clients internationaux. L'événement, qui a débuté le week-end dernier, durera dix jours et devrait attirer une centaine de représentants de dix clients européens et nord-américains.

Exterior view of Hyundai Mobis’ winter testing ground in Sweden.

Hyundai Mobis présente les nouveaux produits qui font actuellement l'objet de discussions pour des commandes éventuelles ou dont la livraison est prévue, en les intégrant dans des véhicules de démonstration. Par le biais d'évaluations de la conduite, l'entreprise veut identifier les besoins des clients. Étant donné que ces besoins varient d'un client à l'autre, l'entreprise devrait accélérer la fourniture et le développement de composants automobiles de base spécialisés, adaptés à chaque client.

Les clients internationaux ont envoyé un grand nombre de représentants, y compris des ingénieurs et des responsables des achats. Les représentants qui ont récemment conduit des véhicules de démonstration équipés des principaux composants automobiles de Hyundai Mobis, tels que les systèmes de freinage et de direction, ont exprimé leur grande satisfaction. Les clients européens ont notamment manifesté un vif intérêt pour le système de freinage intégré de nouvelle génération de l'entreprise, dont la production en série devrait commencer à la fin de l'année.

Cet événement est possible grâce au site d'essai hivernal de Hyundai Mobis en Suède, situé à proximité des principaux clients internationaux. Ce site s'étend sur environ 1,7 million de mètres carrés et comprend 14 pistes conçues pour simuler des conditions routières enneigées et verglacées. Il est également équipé d'un atelier, ce qui permet de procéder à des ajustements en temps réel en fonction des commentaires des clients.

Arjeplog, une petite ville de Suède située dans le nord de l'Europe, à environ 7 000 kilomètres de la Corée, abrite des sites d'essais hivernaux principalement exploités par des constructeurs automobiles européens. Parmi les constructeurs automobiles mondiaux, seul un petit nombre d'entre eux exploite de telles installations.

Cette année marque la 20e année d'existence du centre d'essais hivernaux suédois de Hyundai Mobis. L'entreprise veut démontrer aux clients internationaux que la compétitivité de ses composants de base s'appuie sur d'importants investissements en recherche et développement et sur un système rigoureux de vérification de la qualité au niveau local. À travers ces efforts, Hyundai Mobis espère développer des projets communs de prédéveloppement pour les principaux composants automobiles avant le lancement de nouveaux véhicules.

Depuis 2006, Hyundai Mobis a déployé chaque année d'importantes équipes de recherche et développement sur le site, de janvier à mars, afin de valider les principaux composants automobiles et les technologies avancées. Cette année, plus de 80 véhicules ont été transportés en Suède et environ 60 projets sont en cours d'exécution sur le site. Les essais sont consacrés à l'évaluation des performances des composants automobiles en cours de développement dans des conditions de froid extrême, à la précision de détection des capteurs de conduite autonome et à la vérification des unités de contrôle et des algorithmes en cours de développement.

