Hyundai Mobis präsentiert innovative Mobilitätstechnologien der Zukunft auf der CES 2024

Hyundai Mobis wird auf der CES 2024 seine Innovative Display Serie vorstellen, die die Zukunft der Automobildisplays abbildet, sowie Kerntechnologien zur Elektrifizierung.

Mobis wird auf der Veranstaltung zum ersten Mal ein Fahrzeug vorstellen, das in der Lage ist, „krabbenähnlich" seitlich zu fahren, und damit zukünftige Mobilitätserfahrungen über die Ausstellung hinaus verbreiten.

Mobis plant, seinen Kundenstamm zu diversifizieren und durch aggressives Marketing, das die technologischen Fähigkeiten und die Produktqualität des Unternehmens hervorhebt, die Zahl der weltweiten Aufträge zu erhöhen.

LAS VEGAS und SEOUL, Südkorea, 20. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330), ein globaler Automobilzulieferer, gab heute seine Teilnahme an der weltgrößten Technologiemesse CES bekannt, die vom 8. bis 11. Januar 2024 im Las Vegas Convention Center stattfinden wird. Das Unternehmen wird 20 neue Mobilitätstechnologien vorstellen, die sofort für die Massenproduktion bereit sind.

Hyundai Mobis Showcase Innovative Future Mobility Technologies at CES 2024 Transparent display Hyundai Mobis plans to unveil at CES 2024

Auf der CES wird sich Mobis auf die Steigerung seines internationalen Umsatzes konzentrieren, indem es sich an globale Kunden wendet. Potenziellen Kunden werden verschiedene Produkte aus den Bereichen Automobilkomponenten, Elektrifizierung, Lampen und Advanced Air Mobility (AAM) vorgestellt, darunter die Kerntechnologien für die Mobilität der Zukunft, wie die innovative Display-Serie - reich an hochwertiger Spitzentechnologie - und die leistungsstarke Steuereinheit mit integriertem Ladegerät (ICCU).

Innovatives transparentes Display steht vor der Premiere

Die Serie Innovative Display, eine Sammlung hochwertiger Spitzentechnologien, steht im Mittelpunkt der Mobis-Ausstellung. Das Unternehmen wird seine führenden innovativen Display-Technologien für Automobile vorstellen, wie z. B. das weltweit erste rollbare Display und das schwenkbare Display im Fahrzeug sowie das Quantum Dot und Local Dimming Display (QL) und das 3D-Display, die eine Leistung auf OLED-Niveau in LCD bieten.

Auf der Messe wird zum ersten Mal ein transparentes Display für Automobile vorgestellt. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Display der nächsten Generation, das die Technologie der holografischen optischen Elemente nutzt. Das Display ermöglicht die Projektion klarer Bilder auf ein transparentes Panel und bietet dem Fahrer ein größeres Raumgefühl und mehr Offenheit als herkömmliche Displays.

Transparente Displays ermöglichen die Vergrößerung von Bildern auf der Frontscheibe. So kann der Fahrer verschiedene Informationen auf dem Display überprüfen, ohne den Blick zu sehr zu verstellen, was die Sicherheit erhöht. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften ist zu erwarten, dass transparente Displays das Design zukünftiger Autos stark verändern werden, sobald sie in Serie produziert werden. Schätzungen zufolge besteht eine beträchtliche Nachfrage seitens der weltweiten Automobilhersteller, was hohe Erwartungen an die künftige technologische Entwicklung und Massenproduktion von Displays weckt.

Führend auf dem Markt mit der 22kW ICCU

Innovative Technologien im Bereich der Elektrifizierung, der treibenden Kraft für zukünftiges Wachstum, warten auch darauf, von globalen Automobilherstellern ausgewählt zu werden, die sich auf das umfangreiche Know-how von Mobis in der Massenproduktion stützen. Im Zentrum des elektrischen Fahrens steht die ICCU der 22 kW-Klasse, die Mobis zusammen mit seinem Batteriesystem (BSA) vorstellt.

Die ICCU ist ein Schlüsselelement für das Laden und Fahren von Elektrofahrzeugen und ist ein Energieumwandlungssystem, das Elemente wie DC/AC-Ladegeräte und Kommunikationsausrüstung integriert. Je höher die Leistung, desto besser die Ladegeschwindigkeit und die Effizienz. Wenn die ICCU der 22-kW-Klasse in ein Elektrofahrzeug mit denselben Spezifikationen eingebaut wird, verkürzt sich die Ladezeit des Fahrzeugs im Vergleich zu einer ICCU der 11-kW-Klasse um die Hälfte.

Darüber hinaus ist die ICCU der 22-kW-Klasse eng mit der Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) verbunden, einer Art Elektroauto-Batterie, die als große Stromquelle genutzt wird und unbegrenzte Vielseitigkeit bietet. Mobis plant, mit seiner ICCU der 22-kW-Klasse, die die Kapazität der 11-kW-Klasse übertrifft und grünes Licht für die Massenproduktion erhalten hat, auf den entsprechenden Märkten führend zu sein.

Außerdem wird Mobis auf der CES zum ersten Mal sein zukünftiges Mobilitätsfahrzeug vorstellen, das Mobilitätstechnologien der nächsten Generation nutzt. In der Vergangenheit bestand die Ausstellung hauptsächlich aus visuellen Darbietungen, bei denen technische Produkte und Konzeptfahrzeuge vorgestellt wurden. In diesem Jahr dürfen die Messebesucher jedoch in ein echtes Auto einsteigen, was den Besuchern ein interaktives und angenehmes Erlebnis bietet. Das Fahrzeug ist mit Funktionen wie dem e-Corner-System ausgestattet, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen. Mit diesem System können alle vier Räder um 90 Grad gedreht werden, was eine parallele Bewegung ermöglicht.

* Hyundai Mobis Stand: Las Vegas Convention Center, West Halle Nr.5216

