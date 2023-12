Hyundai Mobis présente ses technologies de mobilité d'avenir innovantes au CES 2024

Hyundai Mobis exposera sa série Innovative Display, qui capture l'avenir des écrans automobiles, et des technologies d'électrification fondamentales au CES 2024.

Mobis dévoilera pour la première fois un véhicule capable de conduire latéralement en crabe lors de l'événement, transmettant ainsi des expériences de mobilité d'avenir au-delà de l'exposition.

Mobis prévoit de diversifier sa clientèle et d'accroître ses commandes mondiales grâce à un marketing agressif, mettant en avant les capacités technologiques de l'entreprise et la qualité de ses produits.

LAS VEGAS et SÉOUL, Corée du Sud, 20 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330), un équipementier automobile mondial, a annoncé aujourd'hui sa participation au plus grand salon technologique au monde, le CES, qui se tiendra du 8 au 11 janvier 2024 au Las Vegas Convention Center. L'entreprise présentera 20 nouvelles technologies de mobilité prêtes pour une production de masse immédiate.

Au CES, Mobis concentrera ses efforts sur l'accroissement de ses ventes internationales en ciblant des clients mondiaux. Divers produits dans des domaines tels que les composants automobiles, l'électrification, les lampes et la mobilité aérienne avancée (AAM) seront présentés à des clients potentiels, y compris des technologies de base de la mobilité d'avenir, telles que la série Innovative Display — riche en technologie avancée à forte valeur ajoutée — et l'unité de commande de charge intégrée (ICCU) haute puissance.

Un écran transparent innovant prêt à faire ses débuts

La série Innovative Display, qui regroupe des technologies de pointe à forte valeur ajoutée, sera au centre de l'exposition de Mobis. La société présentera ses principales technologies d'affichage innovantes pour les automobiles, telles que le premier écran rétractable embarqué et l'écran pivotant, ainsi que l'écran Quantum Dot et à gradation locale et l'écran 3D qui offrent des performances de niveau OLED sur un écran LCD.

Un écran transparent pour les automobiles sera présenté pour la première fois lors de l'exposition. Il s'agit d'un écran de nouvelle génération qui utilise la technologie des éléments optiques holographiques. L'écran peut projeter des images claires sur un panneau transparent tout en donnant aux conducteurs une sensation d'espace et d'ouverture plus large qu'avec des écrans généraux.

Les écrans transparents permettent d'agrandir les images sur le pare-brise. Les conducteurs peuvent ainsi consulter les différentes informations affichées sans trop déplacer leur regard, ce qui augmente le niveau de sécurité. En raison de leurs caractéristiques uniques, on s'attend à ce que les écrans transparents apportent de nombreux changements à la conception des futures automobiles une fois qu'ils sont produits en masse. Les estimations font état d'une demande importante de la part des constructeurs automobiles mondiaux, ce qui suscite de grands espoirs quant au développement technologique et à la production de masse de l'écran à l'avenir.

• Leader du marché avec l'ICCU de 22 kW

Les technologies innovantes dans le domaine de l'électrification, moteur de la croissance future, attendent également d'être sélectionnées par les constructeurs automobiles mondiaux sur la base de l'abondant savoir-faire de Mobis en matière de production de masse. Au cœur de la conduite électrique se trouve l'ICCU de 22 kW, que Mobis est fier de présenter avec son système de batterie (BSA).

L'ICCU est un élément clé pour la recharge et la conduite de véhicules électriques ; il s'agit d'un système de conversion de l'énergie intégrant des éléments tels que des dispositifs de charge CC/CA et des équipements de communication. Plus la puissance est élevée, plus la vitesse de charge et l'efficacité sont importantes. Si l'ICCU de 22 kW est installée dans un véhicule électrique ayant les mêmes spécifications, le temps de charge du véhicule est réduit de moitié par rapport à celui d'une ICCU de 11 kW.

De plus, l'ICCU de 22 kW est étroitement liée à la technologie véhicule-réseau (V2G), un type de batterie de voiture électrique utilisé comme source d'énergie importante, offrant une polyvalence illimitée. Mobis prévoit de dominer les marchés connexes grâce à son ICCU de 22 kW, qui dépasse la capacité de la classe 11 kW et a reçu le feu vert pour la production de masse.

En outre, Mobis présentera son véhicule de mobilité d'avenir, qui utilise des technologies de mobilité de nouvelle génération, pour la première fois au CES. Dans le passé, l'exposition était principalement composée de présentations visuelles de produits techniques et de concept cars. Toutefois, cette année, les visiteurs de l'exposition seront autorisés à monter à bord de l'automobile, ce qui leur permettra de vivre une expérience interactive et agréable. L'automobile est équipée de fonctionnalités telles que le système e-Core, qui ont attiré l'attention du public. Ce système permet aux quatre roues de tourner à 90 degrés et ainsi d'opérer un mouvement parallèle.

* Stand Hyundai Mobis : Las Vegas Convention Center, West Hall #5216

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le numéro 6 mondial des équipementiers automobiles. Son siège se trouve à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis possède une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les calculateurs et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis a son siège social de R&D en Corée et dispose de quatre centres technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde. Pour plus d'informations, consultez le site Internet à l'adresse http://www.mobis.co.kr/

Contact pour les médias

Choon Kee Hwang : [email protected]

Myong Sun Song : [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=UPJ5xKug12w

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2305369/Hyundai_Mobis__Transparent_Display.jpg