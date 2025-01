Hyundai Mobis stellt auf der CES 2025 erstmals ein holografisches Heads-Up-Display vor, das die Technik im Auto neu definiert

Hyundai Mobis stellte seine Holographic Windshield Display Technologie vor, die Fahrinformationen über die Windschutzscheibe projiziert, die auf die Bedürfnisse von Fahrern und Passagieren zugeschnitten sind.

Die Technologie wurde in Zusammenarbeit mit dem weltberühmten deutschen Optikunternehmen ZEISS entwickelt.

Die Vorentwicklung des holografischen Displays wurde in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen, mit dem Ziel, das Produkt bereits 2027 auf den Markt zu bringen.

LAS VEGAS, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ – Hyundai Mobis, ein führender globaler Automobilzulieferer, hat auf der CES 2025 das weltweit erste holografische Vollscheiben-Display vorgestellt und damit die Zukunft der Display-Technologie im Fahrzeug neu definiert. Im Gegensatz zu konventionellen Systemen, die sich auf herkömmliche bildschirmbasierte Komponenten stützen, kommt diese bahnbrechende Innovation ohne physische Bildschirme aus und bietet einen Ansatz der nächsten Generation für die Informationsanzeige in Fahrzeugen.

Lee Gyu Suk, CEO of Hyundai Mobis and Karl Lamprecht, CEO of ZEISS at CES - Lee Gyu Suk, CEO of Hyundai Mobis, and Karl Lamprecht, CEO of ZEISS, discussed the holographic windshield display. They committed to continuing their collaboration and enhancing technological synergy across multiple technologies. Hyundai Mobis introduced Holographic Heads-Up Display at CES2025

Das holografische Windschutzscheiben-Display, das exklusiv für die CES 2025 in das Elektrofahrzeug EV9 von Kia integriert wird, verwandelt die Frontscheibe in einen transparenten Bildschirm ohne zusätzliche Anzeigegeräte. Wichtige Informationen wie Fahrdaten, Navigation und Musikwiedergabelisten werden nahtlos auf den unteren Teil der Windschutzscheibe projiziert, was dem Fahrer ein intuitiveres und intensiveres Erlebnis bietet.

Von außen sieht die Windschutzscheibe aus wie ein normales transparentes Glasfenster. Im Innenraum des Fahrzeugs liefert es jedoch dank seiner hohen Helligkeit und hervorragenden Farbwiedergabe kristallklare Bilder für Fahrer und Passagiere, selbst bei hellen Außenbedingungen. Das Display nutzt eine spezielle Folie mit einem holografischen optischen Element (HOE), das das Prinzip der Lichtbeugung nutzt, um Bilder und Videos direkt auf die Augen des Betrachters zu projizieren.

In Zusammenarbeit mit ZEISS, einem renommierten deutschen Optikunternehmen, entwickelte Hyundai Mobis diese fortschrittliche holografische Technologie. Auf der CES 2025 trafen sich Lee Gyu Suk, CEO von Hyundai Mobis, und Karl Lamprecht, CEO von ZEISS, am Stand von Hyundai Mobis, um über ihre Partnerschaft zu sprechen, den Status der holografischen Windschutzscheibe zu besprechen und Möglichkeiten für eine zukünftige geschäftliche Zusammenarbeit und Massenproduktion zu erkunden.

Obwohl die Technologie noch nicht serienreif ist, planen Hyundai Mobis und ZEISS, die Vorentwicklung bis Mitte 2026 abzuschließen, um das Produkt bis 2027 auf den Markt bringen zu können. Die beiden Unternehmen sind entschlossen, ihre technologischen Synergien zu verstärken, um diese Innovation für den globalen Automobilmarkt Wirklichkeit werden zu lassen.

Hyundai Mobis lud Kunden aus aller Welt an seinen Stand auf der CES 2025 ein, um seine Spitzentechnologien aus erster Hand zu erleben. Das Unternehmen führte über 30 Treffen mit Kunden aus aller Welt durch und präsentierte 16 strategische Produkte, darunter die holografische Windschutzscheibe, Elektrifizierungskomponenten, Fahrzeugelektronik, Fahrwerksysteme und Lampen. Diese Bemühungen unterstreichen das Engagement von Hyundai Mobis, das globale Unternehmenswachstum voranzutreiben und die Zukunft der Mobilität zu gestalten.

