Hyundai Mobis présente l'affichage tête haute holographique et redéfinit la technologie embarquée au CES 2025

Hyundai Mobis vient de dévoiler sa technologie Holographic Windshield Display, qui projette des informations de conduite sur le pare-brise en fonction des besoins des conducteurs et des passagers.

La technologie a été mise au point en collaboration avec une société allemande d'optique de renommée mondiale, ZEISS.

Le pré-développement de l'écran holographique a été achevé au cours du premier semestre 2024, l'objectif étant de lancer le produit dès 2027.

LAS VEGAS, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis, l'un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, a présenté le premier écran holographique de pare-brise au monde au CES 2025, et redéfinit ainsi l'avenir de la technologie d'affichage dans les véhicules. Contrairement aux systèmes conventionnels qui s'appuient sur des composants d'écrans traditionnels, cette innovation de pointe fonctionne sans écran physique, offrant une approche de nouvelle génération de l'affichage d'informations dans les véhicules.

Exclusivement intégré au véhicule électrique EV9 de Kia pour le CES 2025, l'affichage holographique sur le pare-brise transforme la vitre avant en un écran transparent sans dispositif d'affichage additionnels. Les informations essentielles telles que les données de conduite, la navigation et les listes de lecture sont projetées sur la partie inférieure du pare-brise, offrant aux conducteurs une expérience plus intuitive et immersive.

De l'extérieur, le pare-brise conserve l'aspect d'une vitre standard. Cependant, à l'intérieur du véhicule, il offre des images d'une clarté cristalline aux conducteurs et aux passagers, même dans des conditions extérieures très lumineuses, grâce à sa luminosité élevée et à sa reproduction supérieure des couleurs. L'écran s'appuie sur un film spécialisé intégrant un élément optique holographique (HOE), qui utilise le principe de la diffraction de la lumière pour projeter des images et des vidéos directement vers les yeux de l'utilisateur.

Hyundai Mobis a développé cette technologie holographique avancée en collaboration avec ZEISS, une société allemande renommée dans le domaine de l'optique. Au CES 2025, le CEO de Hyundai Mobis, Lee Gyu Suk, et le CEO de ZEISS, Karl Lamprecht, se sont rencontrés sur le stand de Hyundai Mobis pour discuter de leur partenariat, examiner l'état d'avancement du pare-brise holographique et explorer les possibilités d'une future collaboration commerciale et d'une production de masse.

Bien que la technologie ne soit pas encore produite en série, Hyundai Mobis et ZEISS prévoient d'achever le pré-développement d'ici à la mi-2026, avec pour objectif de commercialiser le produit d'ici à 2027. Les deux entreprises se sont engagées à renforcer leur synergie technologique afin de faire de cette innovation une réalité pour le marché automobile mondial.

Hyundai Mobis a accueilli des clients internationaux sur son stand CES 2025 pour leur faire découvrir ses technologies de pointe. L'entreprise a organisé plus de 30 réunions avec des clients du monde entier et a présenté 16 produits stratégiques, dont le pare-brise holographique, des composants d'électrification, de l'électronique embarquée, des systèmes de châssis et des éléments d'éclairage. Ces efforts soulignent l'engagement de Hyundai Mobis à stimuler la croissance des entreprises au niveau mondial et à façonner l'avenir de la mobilité.

