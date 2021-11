Hyundai Mobis wird den Autofahrer mit dem weltweit ersten städtischen ADAS-System unterstützen, wenn er vor einer engen Straße, einer Sackgasse oder einem Parkproblem steht

Mit dem MPS ist das Auto in der Lage, selbständig durch eine enge Straße zu fahren, indem es Hindernissen ausweicht, durch das Rolltor einer Tiefgarage zu fahren oder rückwärts in eine Sackgasse zu fahren, in der sich zwei Autos gegenüberstehen. All dies ist mit einem Knopfdruck möglich.

Hyundai Mobis hat diese Technologie mit einer eigenen Softwarelogik und serienmäßig hergestellten Ultraschallsensoren entwickelt. Diese Technologie basiert auf der Tatsache, dass RADAR- und LiDAR-Sensoren für die Erkennung von weit entfernten Objekten oder bei Hochgeschwindigkeitsfahrten nützlich sind, während Ultraschallsensoren eher für enge Straßen oder Tiefgaragen geeignet sind. Die Ultraschallsensoren erkennen Objekte über eine kurze Distanz, während die Softwarelogik und das Steuerungssystem das Selbstfahren übernehmen.

Eine der Kerntechnologien dieses Systems ist Narrow Space Assistance (NSA). Das Auto braucht nur 16 Zentimeter zusätzlichen Platz auf beiden Seiten, um selbständig durch eine enge Straße zu fahren.

Eine weitere Kerntechnologie ist die Reverse Assistance (RA). Sie zeichnet die Fahrtroute des Fahrzeugs in Echtzeit auf und erstellt auf Knopfdruck selbständig die Rückwärtsroute. Lenkrad und Fahrzeuggeschwindigkeit werden dabei automatisch gesteuert.

Neben dem MPS wurden verschiedene weitere Technologien für Sicherheit und Komfort in das System integriert, um die Wettbewerbsfähigkeit der Fahrerassistenzlösung weiter zu erhöhen.

Das RSPA-System (Remote Smart Parking Assistance) ist in der Lage, ein Auto im rechten Winkel oder parallel zu parken, indem ein leerer Raum gefunden wird, wenn der Fahrer aus dem Auto aussteigt und die Fernbedienung drückt. Der 3D-Surround-View-Monitor (SVM) sorgt für ein besseres Einparkerlebnis, indem er den Bereich um das Fahrzeug herum dreidimensional darstellt. Auch die autonome Notbremsung hinten (R-AEB) ist spürbar.

Hyundai Mobis wird den globalen Automobilherstellern vorsorglich vorschlagen, entsprechende Technologien einzusetzen. Der Anwendungsbereich wird auf Spezialfahrzeuge (PBV) und große Geländewagen (SUV) ausgeweitet, deren Beliebtheit derzeit stark zunimmt.

Hyundai Mobis zeigt eine Technologie für automatisiertes Fahren in der Stadt nach der anderen und ist entschlossen, den neuen zukünftigen Fahrzeugmarkt, der durch PBV repräsentiert wird, anzuführen. Im März stellte das Unternehmen seinen M.Vision Pop vor, ein außergewöhnlich kleines Konzept für urbane Mobilität, und im vergangenen Monat gelang es dem Unternehmen, ein faltbares Lenksystem und ein um 90 Grad drehbares E-Eckmodul für gemeinsam genutzte autonome Fahrzeuge zu entwickeln.

Informationen zu Hyundai Mobis

Hyundai Mobis ist der siebtgrößte Automobilzulieferer der Welt mit einem Jahresumsatz von fast 30 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Hyundai Mobis hat das Ziel, lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und Menschen werden. Das Unternehmen verfügt über exzellente Fähigkeiten in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuereinheiten und Softwaredesign in der Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten gehören auch verschiedene Elektrifizierungskomponenten, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Hyundai Mobis beschäftigt derzeit weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter. Neben dem F&E-Hauptsitz in Korea betreibt Mobis vier Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten.

