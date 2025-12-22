IMG Sachsen-Anhalt: Immer der Gabel nach - Sachsen-Anhalt kulinarisch entdecken

Beim Stichwort „Genuss" denkt man oft an Sterneküche. Auch die gibt es in Sachsen-Anhalt: 2025 wurde das „Pietsch" in Wernigerode vom Guide Michelin mit zwei Sternen ausgezeichnet. Das „Zeitwerk" von Robin Pietsch sowie das „Speiseberg" in Halle (Saale) bestätigten jeweils ihren Stern. Genuss deluxe gehört also genauso zum Land wie bodenständige Küche.

Doch wahre Genusserlebnisse finden sich oft im Kleinen. Wer wissen will, wie Sachsen-Anhalt schmeckt, kann mit regionalen Kostproben starten: Halloren-Kugeln, Tangermünder Nährstangen, Halberstädter Würstchen, Fleisch vom Harzer Roten Höhenvieh, Garley-Bier aus der Altmark oder Würchwitzer Milbenkäse. So unterschiedlich sie sind, sie alle erzählen von Handwerk, Tradition und regionaler Identität – und machen Lust, weiterzuentdecken.

Genau hier setzt das Projekt Genussfinder an. Initiator Sascha Walz navigiert als kulinarischer Guide von Genussort zu Genussort. Die Idee entstand nach seiner Rückkehr aus Berlin in die Börde, wo er zunächst orientierungslos war. „Ich habe Sachsen-Anhalt kulinarisch unterschätzt", sagt er heute. In kurzen Instagram-Videos gibt er Betrieben und ihren Geschichten eine Bühne – vom Café bis zur Manufaktur. Der Erfolg ist beachtlich: Der 2025 gestartete Kanal zählte Ende des Jahres bereits rund 20.000 Follower. Ziel ist eine stetig wachsende kulinarische Landkarte mit etwa 50 neuen Genussorten pro Jahr.

Zu den überraschendsten Entdeckungen gehört Havel Wagyu in Kuhlhausen bei Havelberg. Dort züchten Ronald Haake und David Meyer Wagyu-Rinder und zählen zu den größten Züchtern Deutschlands – ein Wow-Effekt am Dorfrand.

Auch die Initiative Heimatgenuss Mitteldeutschland macht regionale Vielfalt sichtbar. Der Verein verbindet Erzeuger mit Köchen und Gastronomen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Über 700 Partner gehören inzwischen zum Netzwerk. Besonders erfolgreich ist das „Heimatmenü", bei dem mindestens fünf regionale Zutaten verwendet werden. So werden Qualität, Nachhaltigkeit und Wertschätzung für heimische Produkte gefördert.

Wie vielfältig Heimat schmeckt, zeigt zudem der Wettbewerb „Kulinarisches Sachsen-Anhalt". 2025 erhielten 17 Produkte den „Kulinarischen Stern" – von Erdbeersmoothie und Mango-Gin bis zu Brot, Gebäck und regionalen Spezialitäten. Einige lassen sich bequem in einer Genussbox nach Hause bestellen.

Wer Lust am Probieren hat, kann seine persönliche Gourmetreise fortsetzen – mit Spezialitätenboxen aus der Altmark, dem Harz, Halle, Magdeburg oder der Saale-Unstrut-Region. Denn Sachsen-Anhalt ist, kulinarisch gesehen, vor allem eines: eine wahre Schatztruhe für Genießer.

Kontakt:

Mobil:

+49 172 3221 694

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847616/IMG_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847617/IMG_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847618/IMG_3.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847619/IMG_4.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847620/IMG_5.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847621/IMG_6.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847622/IMG_7.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2847623/IMG___Investitions__und_Marketinggesellschaft_Sachsen_Anhalt_Logo.jpg