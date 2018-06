Infogram expandiert nach Akquisition durch Prezi in der DACH-Region

Das Unternehmen wurde im vergangen Jahr von Prezi akquiriert und plant eine rasche Expansion in die deutschsprachigen Märkte. Infogram hat weltweit über 4 Millionen Nutzer, deren Datenprojekte mehr als 1,5 Milliarden Aufrufe erzielt haben.

"Infogram hilft dabei, Business Content in ansprechende, unterhaltsame und interaktive Designs zu verwandeln. Unsere Expansionsstrategie in der DACH-Region zielt darauf ab, Infogram als führende Datenvisualisierungsplattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu etablieren. Ab sofort können unter anderem Marketing-Profis, Journalisten und Berater unsere Plattform in deutscher Sprache nutzen und Ihr Publikum mit ansprechenden Datenvisualisierungen erreichen", sagt Pedro Souto, Infogram Marketing-Manager.

Ideen in fesselnde Inhalte verwandeln

Infogram erleichtert die Zusammenarbeit in Teams: Kollaborieren, Visualisieren und Inhalte teilen. Die wichtigsten Features der Plattform:

Ein intuitiver Drag-and-Drop-Editor: Nutzer können ein breites Spektrum an visuellen Elemente hinzufügen, diese bearbeiten und organisieren und in nur wenigen Minuten ansprechende Inhalte erstellen. Außerdem können Nutzer Informationen kopieren und einfügen, Kalkulationstabellen hochladen, eine Verknüpfung mit zahlreichen Cloudanbietern herstellen und die Infogram-API für Live-Aktualisierungen nutzen.

Über 100 Designer-Vorlagen: Nutzer können aus einer eigenen Farbpalette wählen, Schriftarten anpassen, Projekte duplizieren und Logos sowie andere Medien hochladen, um markenspezifische Projekte zu erstellen.

Einfaches Veröffentlichen von Diagrammen und Infografiken in sozialen Medien: Infogram bietet Vorlagen in den perfekten Dimensionen für Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram. Nutzer können Ihre Projekte auch direkt von Infogram aus veröffentlichen.

Die deutschsprachige Version von Infogram ist ab sofort öffentlich via https://infogram.com/de zugänglich. Infogram ist in den Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch verfügbar.

Über Infogram

Im Jahr 2012 in Lettland gegründet, ist die Beliebtheit von Infogram rasant angestiegen. Das Unternehmen konnte vor allem durch sein innovatives Konzept im Bereich der Datenvisualisierung überzeugen. Infogram hat weltweit über 4 Millionen Nutzer, deren Diagramme und Infografiken mehr als 1,5 Milliarden Mal aufgerufen wurden. Infogram ist ein Datenvisualisierungs-Werkzeug, das seinen Nutzern dabei hilft, interaktive Diagramme, Infografiken und Karten zu erstellen. Es wird von Marketing-Teams, Newsrooms und Studenten auf der ganzen Welt genutzt. Infogram hat Büros in Riga (Lettland) und San Francisco (USA) und ist dank der selbsterklärenden Benutzeroberfläche, der Funktionalität und dem ansprechenden visuellen Erscheinungsbild schnell zu einem der beliebtesten Datenvisualisierungs-Tools aufgestiegen. Infogram ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch. Prezi hat Infogram im Mai 2017 als hundertprozentige Tochtergesellschaft akquiriert. Mehr Informationen finden Sie unter https://infogram.com/de.

Über Prezi

Prezi ist eine Präsentationsplattform die dabei hilft, eine stärkere Verbindung zum Publikum und zu Kunden aufzubauen. Im Gegensatz zu Folienpräsentationen ermutigt Prezis interaktive und zoombare Leinwand zu Gesprächen und zur Zusammenarbeit, so dass die gesamte Präsentation ansprechend, überzeugend und einprägsam vermittelt werden kann. Prezis neuestes Angebot, Prezi Next, ist eine Präsentationsplattform für den gesamten Lebenszyklus einer Präsentation, mit der jeder im Handumdrehen visuell beeindruckende Präsentationen erstellen, diese auf eine natürliche und dialogorientierte Weise vortragen und ihre Effektivität analysieren kann.

Gegründet im Jahr 2009 und ansässig in San Francisco (USA), Budapest (Ungarn) und Riga (Lettland) umfasst Prezi inzwischen eine Community von weltweit mehr als 100 Millionen Nutzern, deren Präsentationen mehr als 3,5 Milliarden mal aufgerufen wurden. Investoren sind unter anderem Accel Partners, Spectrum Equity und TED Conferences. Weitere Informationen zu Prezi unter www.prezi.com/de.

