INTEGRITY Security Services und Unex wollen sichere V2X-Kommunikation für intelligente Infrastruktur und vernetzte Fahrzeuge bereitstellen

HSINCHU, 2. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Unex, ein führender Anbieter von V2X-Systemen (Vehicle-to-Everything), und INTEGRITY Security Services (ISS), ein spezialisiertes Unternehmen für eingebettete Sicherheitslösungen und hundertprozentige Tochtergesellschaft von Green Hills Software LLC, haben eine Partnerschaft für sichere, intelligente Transportlösungen angekündigt. Ziel der Partnerschaft ist der zuverlässige Austausch von authentifizierten Informationen zwischen Fahrzeugen und straßenseitiger Infrastruktur.

V2X-Kommunikation entwickelt sich zu einer Schlüsselkomponente im rapiden Aufschwung der vernetzten und autonomen Fahrzeuge. Aber wie bei anderen drahtlosen Technologien auch müssen die Sicherheitsfragen geklärt werden. So könnten Hacker die Systeme manipulieren oder gefälschte Nachrichten versenden. Beispiele dafür wären falsch gemeldete Rotlichtverstöße und Verkehrschaos verursachende Angriffe, die zu Verkehrsunfällen und Staus führen können.

Für eine sichere V2X-Kommunikation sind digitale Signaturen erforderlich, darunter PKI-Dienste (Public-Key-Infrastructure) für die Ausstellung von Zertifikaten sowie Credential-Management-Dienste in der Endeinrichtung für das Bereitstellen und Verifizieren von Signaturen. Signaturen und Zertifikate dienen der Gewährleistung der Integrität des Nachrichteninhalts sowie der Authentifizierung die Identität der Absender. Das ISS Security Credential Management System (SCMS) für die sichere Bereitstellung von digitalen V2X- und C2X-Zertifikaten ist das einzige SCMS, das eigens dafür entwickelt wurde, sichere und skalierbare Dienste zu bieten, die die aktuellen Anforderungen der größten Fahrzeugflotten, Netzwerke und Ökosysteme erfüllen. Der ISS-Produktname für das SCMS lautet Certificate Management Service (CMS). Das System entspricht den neuesten staatlichen und Industrienormen und stellt V2X-Zertifikate (Vehicle-to-Anything) sowie europäische C2X-Zertifikate (Car-to-Anything) an Hersteller und Betreiber von Automobil- und Smart-City-Produkten weltweit aus. ISS brachte das erste und bisher einzige „North American Root Certificate" auf den Markt, welches Interoperabilität und Sicherheit auf allen Fahrzeugen und Geräten gewährleistet, die mit dem ISS-CMS ausgerüstet sind.

Unex baut ein hochintegriertes V2X-Ökosystem, das von Modulen bis hin zu Bordgeräten und straßenseitiger Infrastruktur reicht. Darüber hinaus verkürzt die V2Xcast®-Technologie von Unex den Entwicklungszyklus für die weltweite Bereitstellung von V2X, wodurch die Markteintrittsbarrieren für alle Branchen erheblich gesenkt werden. Um die Integrität und Sicherheit der Kommunikation zu gewährleisten, arbeitet Unex mit ISS zusammen. Hierdurch sollen jegliche Datenschutzrisiken reduziert werden. Mit dem ISS Security Credentials Management System (SCMS) ist V2Xcast® in der Lage, Bootstrapping, Registrierung und Erwerb von Zertifikaten zu verwalten und geschützte Nachrichten zu versenden.

Die V2X-Technologie entwickelt sich immer weiter und bietet den Verkehrsteilnehmern enorme Vorteile. Mit der Infrastruktur-zu-Fahrzeug-Kommunikation (Beispiel: Baustellenwarnungen) werden Fahrer über mögliche Gefahren informiert. So warnt die Kollisionswarnung (FCW) Fahrer vor einer drohenden Kollision. „Die Unex-Produktpalette und das V2Xcast-Softwarepaket ermöglichen eine Reihe von V2X-Anwendungen. Unex wird vom Fachwissen von ISS im Bereich der V2X-PKI profitieren und Systeme für sichere, zuverlässige, gegenseitig authentifizierte Nachrichten zwischen Fahrzeugen und straßenseitiger Ausrüstung entwickeln. Mit dieser Partnerschaft streben wir eine nachhaltige, sichere und intelligente Mobilität in der Stadt an", erklärt JY Ou, VP R&D von Unex.

„Als zertifizierter Partner von ISS CMS gewährleistet UNEX die Sicherheit und Interoperabilität seiner Produkte in jedem V2X- und C2X-Netzwerk", versichert David Sequino, Mitbegründer und President von ISS. „Diese Partnerschaft bietet vorintegrierte, sichere und intelligente Verkehrselemente für ebenfalls sichere und intelligente städtische Mobilitätsnetzwerke", fuhr Sequino fort.

Informationen zu Unex Technology

Unex bietet drahtlose Kommunikation in modularen Technologiebausteinen, einschließlich W-Lan, Vehicle-to-Everything (V2X) und Internet of Things (IoT). Unex arbeitet mit verschiedenen domänenübergreifenden Partnern zusammen, um den weltweiten Einsatz von V2X voranzutreiben. Darüber hinaus ermöglicht Unex mit den innovativen Unex V2Xcast®- und globalen V2X-Lösungen ein vernetztes Ökosystem, das auch in den kommenden Jahren skalierbar und relevant bleiben wird. Weitere Informationen über Unex finden Sie unter https://unex.com.tw/

Informationen zu INTEGRITY Security Services

INTEGRITY Security Services (ISS) entwickelt bewährte eingebettete Sicherheitsprodukte und Infrastrukturlösungen zum Schutz intelligenter Geräte vor Cyberangriffen. Die End-to-End-Lösungen für die Automobilindustrie reichen von kryptographischen Plattformen für Steuergeräte bis hin zu groß angelegten Systemen für Public-Key-Management.

Weitere Informationen über ISS finden Sie unter www.ghsiss.com

