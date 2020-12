INTEGRITY Security Services et Unex collaborent pour fournir des communications V2X sécurisées aux infrastructures intelligentes et aux véhicules connectés

HSINCHU, 2 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de premier plan de systèmes V2X (Vehicle-to-Everything) Unex et l'expert en solutions de sécurité intégrées INTEGRITY Security Services (« ISS »), une filiale entièrement détenue par Green Hills Software LLC., ont annoncé leur collaboration dans le but d'améliorer la sécurité et la capacité intelligente des transports. Ce partenariat vise à faire en sorte que les véhicules et l'équipement des réseaux routiers soient en mesure d'échanger des messages authentifiés de façon fiable.

Le système de communication « véhicule à tout » (V2X) devient un élément clé dans l'essor rapide des véhicules connectés et autonomes. Toutefois, à l'instar d'autres technologies sans fil, la sécurité constitue une préoccupation majeure pour ce domaine. Par exemple, des messages falsifiés ou faux peuvent être envoyés par des pirates informatiques. De telles attaques pourraient notamment indiquer une fausse violation de faux feu rouge et une perturbation de la circulation qui pourraient causer un accident de la circulation et des embouteillages.

La sécurisation des communications V2X nécessite la technologie des signatures numériques, y compris le service d'infrastructure à clés publiques (ICP), qui délivre des certificats numériques et offre des services de gestion des informations d'identification pour l'entité finale en ce qui a trait aux signatures et à la vérification des signatures. Les signatures et les certificats assurent l'intégrité du contenu des messages et authentifient l'identité des émetteurs. Le système de gestion des informations de sécurité (SCSM) d'ISS, pour la délivrance sécuritaire de certificats numériques relativement aux systèmes V2X et C2X (European car-to-anything), est le seul SCSM a avoir été conçu expressément dans le but d'être sécuritaire et à l'échelle afin de répondre aux besoins des flottes, réseaux et écosystème de transports les plus importants de notre époque. ISS a appelé son SCMS Certificate Management Service (CMS). Il vise à répondre aux dernières normes du gouvernement et de l'industrie, ainsi qu'à délivrer des certificats de véhicules à tout (V2X) et de véhicules européens à tout (C2X) aux fabricants et aux opérateurs de produits automobiles et de villes intelligentes du monde entier. ISS a établi le premier et, jusqu'à présent, le seul certificat racine nord-américain assurant l'interopérabilité et la sécurité entre tous les véhicules et les dispositifs alimentés par la solution CMS d'ISS.

Unex construit un écosystème V2X hautement intégré, des modules aux unités embarquées et aux unités routières. De plus, la technologie V2Xcast® de l'entreprise raccourcit le cycle de développement pour le déploiement des systèmes V2X à l'échelle mondiale, ce qui réduit considérablement les obstacles à l'entrée de toutes les industries. Afin d'assurer l'intégrité et la sécurité des communications, Unex fait équipe avec ISS en vue d'atténuer tout risque lié à la protection de la vie privée. Grâce au système de gestion des informations de sécurité (SCMS) d'ISS, V2Xcast® peut gérer l'amorçage, l'inscription et l'acquisition de certificats ainsi qu'envoyer des messages protégés.

La technologie V2X continue de prendre de l'expansion, offrant d'énormes avantages aux usagers de la route. Les systèmes de communication « véhicule à infrastructure » (V2I) comme Work Zone Warning (WZW) informe les conducteurs à l'approche d'événements Pareillement, un système anticollision comme Forward Collision Warning (FCW) avertit les conducteurs d'une collision imminente. « La gamme de produits et le logiciel V2Xcast d'Unex rendent possible une foule d'applications de la technologie V2X. Unex tire parti de l'expertise d'ISS en matière d'ICP pour le V2X afin d'envoyer des messages bidirectionnels sécurisés, fiables et authentifiés entre les véhicules et l'équipement des réseaux routiers. Grâce à ce partenariat, nous espérons atteindre une mobilité urbaine plus durable, plus sûre et plus intelligente », a déclaré Jy Ou, vice-président de la recherche et du développement d'Unex.

« En tant que partenaire certifié CMS d'ISS, Unex assure la sécurité et l'interopérabilité de ses produits dans l'ensemble des réseaux V2X et C2X, a indiqué David Sequino, cofondateur et président d'ISS. Ce partenariat fournit des éléments de transport intelligents préintégrés et sécuritaires qui permettent d'obtenir des réseaux de mobilité urbaine plus sûrs et plus intelligents. »

À propos de la technologie Unex

Unex fournit des communications sans fil dans des modules technologiques, notamment le Wi-Fi, le V2X (Vehicle-to-Everything) et l'Internet des objets (IoT). Unex a travaillé avec divers partenaires interdomaines pour conduire le déploiement de V2X dans le monde entier. De plus, avec sa technologie innovante V2Xcast® et sa solution globale V2X, Unex permet la mise en place d'un écosystème connecté qui restera évolutif et pertinent dans les années à venir. Pour en savoir plus sur ces produits, consultez le site https://unex.com.tw/.

À propos d'INTEGRITY Security Services

INTEGRITY Security Services (ISS) a été créé en vue de fournir des produits de sécurité intégrés et des solutions d'infrastructure d'excellence pour protéger les appareils intelligents contre les cyberattaques. L'entreprise offre des solutions automobiles de bout en bout, des plateformes cryptographiques d'ECU aux systèmes de gestion de clés publiques à grande échelle.

Pour en savoir plus sur ISS, consultez le site www.ghsiss.com.

