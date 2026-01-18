Intelligentes Fahren für Schwerlast-Lkw und unbemannte Logistik

ZYT-Niederlassung in Deutschland nimmt im Januar den Betrieb auf und startet lokale Rekrutierung für Expansion in Europa

SHENZHEN, China, 18. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Der Anbieter intelligenter Fahrlösungen ZYT stellte auf der „ZYT Brand Gala 2025" seine Strategie für Nutzfahrzeuge vor und erweitert damit sein Geschäftsfeld von ADAS für Personenkraftwagen auf Navigation auf Autobahnen (NOA) für Schwerlastkraftwagen und unbemannte Logistikfahrzeuge.

Partnering with Leading Commercial Vehicle OEMs to Launch Highway NOA for Heavy-Duty Trucks

ZYT hat sich mit drei großen chinesischen OEMs – XCMG, SHACMAN und SINOTRUK – zusammengetan, um in der ersten Hälfte des Jahres 2026 die ersten mit ZYT-Technologie ausgestatteten Schwerlastkraftwagen in Serie zu produzieren. Über den Fernverkehr hinaus erweitert ZYT seine intelligenten Fahrfunktionen auf weitere automatisierte Szenarien. Anfang 2026 wird das Unternehmen gemeinsam mit führenden Branchenakteuren unbemannte Logistikfahrzeuge entwickeln, die für den automatisierten Transport in Häfen, Industrieparks und Bergwerken vorgesehen sind.

Dieser Schritt ist eine natürliche Erweiterung der technischen Kernkompetenzen von ZYT: seiner übertragbaren Architektur, seiner durch „Equal Intelligence for ICE and EV Vehicles" bewährten Plattformanpassungsfähigkeit und seines erstklassigen Engineering-Systems.

Nutzung der übertragbaren Architektur für Spitzenleistung

ZYT überträgt seine ausgereifte Full-Stack-Technologie „Perception-Decision-Control" (Wahrnehmung-Entscheidung-Steuerung) von Personenkraftwagen auf Nutzfahrzeuganwendungen. Um den besonderen Dynamiken und Betriebsumgebungen des Schwerlastverkehrs gerecht zu werden, bleibt das Unternehmen seiner „Stay Passionate"-Engineering-Philosophie treu – der Erzielung von Spitzenleistung aus begrenzten Hardware-Ressourcen.

Das intelligente Fahrsystem für Schwerlast-Lkw verfügt über die proprietäre 1L3R7V-Sensorsuite von ZYT, die von einem SA8650-Domänencontroller mit einer Rechenleistung von 100 TOPS angetrieben wird. Sein Kernstück ist das von ZYT selbst entwickelte End-to-End-Modell. Das für Schwerlast-Szenarien optimierte System ermöglicht Navigation auf Autobahnen (NOA), Fahrassistenz und aktive Sicherheitsfunktionen über einen gesamten Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 110 km/h. Die Architektur unterstützt verschiedene Umgebungen – darunter Stadtstraßen, Schnellstraßen und Autobahnen – und bietet eine robuste Fähigkeit zur schnellen technischen Migration über verschiedene Modelle und Szenarien hinweg.

Lösung von Kompatibilitätsproblemen durch „gleiche Intelligenz für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Elektrofahrzeuge"

Der Nutzfahrzeugmarkt – der Diesel-, Erdgas-, reine Elektro- und Hybridplattformen umfasst – erfordert außergewöhnliche Systemkompatibilität und -stabilität. Im Vergleich zum einheitlicheren Pkw-Sektor benötigen Nutzfahrzeugflotten intelligente Fahrlösungen mit weitaus strengeren Anforderungen an Universalität und Zuverlässigkeit.

Aufbauend auf seiner im Pkw-Sektor eingeführten Strategie „Gleiche Intelligenz für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Elektrofahrzeuge" hat ZYT seine Multi-Plattform-Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt und damit die technische Grundlage für seine Expansion in den Nutzfahrzeugbereich geschaffen.

Die Verwirklichung einer echten „Gleichen Intelligenz für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Elektrofahrzeuge" ist eine komplexe technische Herausforderung. Antriebsstränge mit Verbrennungsmotor sind in hohem Maße nichtlinear und stellen erhebliche Herausforderungen an das Wärmemanagement. ZYT ist auf die Bereitstellung hochentwickelter intelligenter Fahrfunktionen mit energiesparenden, kostengünstigen Chips spezialisiert und verbessert die Systemstabilität und Anpassungsfähigkeit von Grund auf.

Während sich die Ressourcen der Branche weitgehend auf die Intelligenz von Fahrzeugen mit neuen Energien (NEV) konzentrieren, erkennt ZYT die anhaltende Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor in Märkten wie Europa. Durch seine Fähigkeit zur „gleichen Intelligenz für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Elektrofahrzeuge" bietet ZYT den Nutzern von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ein intelligentes Erlebnis, das dem von Elektrofahrzeugen in nichts nachsteht. Dies bietet einen differenzierten Upgrade-Pfad für traditionelle Automobilhersteller wie Volkswagen und FAW, die weltweit über eine große Flotte von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor verfügen.

Bis 2025 hatte ZYT bereits die Massenproduktion intelligenter Fahrfunktionen in mehreren Modellen mit Verbrennungsmotor ermöglicht und damit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, standardisierte, hochzuverlässige Lösungen für jeden kommerziellen Antriebsstrang zu liefern.

Erfüllung globaler Standards zur Förderung der Lokalisierung in Europa

Der Eintritt in den europäischen Markt mit intelligenten Fahrsystemen erfordert die Einhaltung höchster Standards in Bezug auf funktionale Sicherheit und technische Prozesse. Durch sieben Jahre intensiver Zusammenarbeit mit dem Volkswagen Konzern hat ZYT einen Forschungs-, Entwicklungs- und Qualitätsmanagementrahmen geschaffen, der internationalen Standards wie A-SPICE CL2 und ISO 26262 entspricht. Diese solide technische Grundlage ist ein wichtiger Faktor für die europäische Strategie von ZYT.

Im August 2025 hat ZYT ein gemeinsames Audit durch Dritte erfolgreich bestanden und die entsprechenden Zertifizierungen erhalten. Dieses System ist ein konkreter Ausdruck der Philosophie „Users First • Clients Empowered" von ZYT und dient als wichtiger „Pass" für den Eintritt in hochstandardisierte globale Märkte wie Europa.

Auf dieser Grundlage treibt ZYT seine Lokalisierung in Europa stetig voran. Nach der offiziellen Vorstellung seiner Europa-Strategie während der IAA Mobility in München positioniert ZYT Deutschland als wichtigen Standort und hat mit der Rekrutierung von Mitarbeitern vor Ort begonnen. Mit Blick auf die Zukunft will ZYT europäischen OEMs intelligente Fahrsysteme anbieten, die den EU-Vorschriften entsprechen, und gleichzeitig chinesische Automobilhersteller bei ihrem Eintritt in den globalen Markt unterstützen, indem es Lösungen der Stufen L2+ bis L3 und L4 anbietet.

Auf dem Weg in eine Ära der autonomen Mobilität

Mit dem kontinuierlichen Ausbau seiner Geschäftsaktivitäten tritt ZYT offiziell in eine neue Phase der „Empowering Autonomous Mobility" ein. In Zukunft wird das Unternehmen seinen robusten technischen Rahmen und seine lokalisierten Fähigkeiten als wichtige strategische Hebel für die langfristige Entwicklung priorisieren. Mit dem Pkw-Geschäft als Grundlage und dem gewerblichen Sektor als neuem Wachstumsmotor bleibt ZYT seiner Mission „Sichere und mühelose Mobilität für ALLE" treu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863188/image1.jpg