大型トラックおよび無人物流分野へインテリジェント・ドライビングを拡大

ZYTのドイツ拠点が1月に業務を開始、欧州展開に向け現地採用に着手

中国（深圳）、2026年1月17日 /PRNewswire/ -- インテリジェント・ドライビング・ソリューション・プロバイダーのZYTは、「ZYT Brand Gala 2025」において商用車向け戦略を発表しました。これにより、乗用車向けADAS事業から、大型トラック向けの高速道路ナビゲーション（Navigation on Highway：NOA）および無人物流車両分野へと事業を拡大しています。

ZYTは、中国の主要OEMであるXCMG、SHACMAN、SINOTRUKの3社と提携し、 ZYTの技術を搭載した大型トラックの量産を2026年前半に開始する予定です。ZYTはインテリジェント・ドライビング技術の適用範囲を、高速道路輸送にとどまらず、より幅広い自動化シナリオへと拡大しています。同社は2026年初頭に、業界を代表する企業と共同で無人物流車両を開発し、港湾、工業団地、鉱山における自動化輸送の導入を目指します。

Partnering with Leading Commercial Vehicle OEMs to Launch Highway NOA for Heavy-Duty Trucks (PRNewsfoto/ZYT)

この取り組みは、ZYTの中核となる技術基盤を自然に拡張するものであり、転用可能なアーキテクチャ、「エンジン車（ICE）と電気自動車（EV）のための同等なインテリジェンス（Equal Intelligence for ICE and EV Vehicles）」によって実証された高いプラットフォーム適応力、そして世界水準のエンジニアリング体制という3つの柱に基づいています。

転用可能なアーキテクチャを活用し、最高水準の性能を引き出す

ZYTは、乗用車で培った成熟したフルスタックの「認知・判断・制御（Perception-Decision-Control）」技術を、商用車向け用途へと展開しています。大型輸送特有の走行特性や運用環境に対応するため、同社は「情熱であり続ける（Stay Passionate）」というエンジニアリング哲学を堅持し、制約のあるハードウェア資源から最高水準の性能を引き出すことに注力しています。

大型トラック向けインテリジェント・ドライビング・システムは、ZYT独自の1L3R7Vセンサー構成を採用しており、100TOPSの演算性能を提供するSA8650ドメインコントローラーを搭載しています。その中核には、ZYTが自社開発したエンドツーエンド（End-to-End）モデルを備えています。本システムは大型トラックの利用シーンに最適化されており、0～110 km/hの全速度域にわたって、高速道路ナビゲーション（Navigation on Highway：NOA）、運転支援、アクティブセーフティ機能を実現します。都市道路、高規格道路、高速道路など多様な環境に対応し、異なる車種や利用シーン間での迅速な技術移行を可能にする堅牢なアーキテクチャを確立しています。

「エンジン車（ICE）と電気自動車（EV）のための同等なインテリジェンス（Equal Intelligence for ICE and EV Vehicles）」による互換性課題の解決

ディーゼル、天然ガス、純電気、ハイブリッドといった多様なプラットフォームを含む商用車市場では、極めて高いシステム互換性と安定性が求められます。比較的仕様が均一な乗用車分野と比べ、商用車フリートでは、より厳格な汎用性と信頼性を備えたインテリジェント・ドライビング・ソリューションが不可欠です。

乗用車分野で先行して推進してきた「エンジン車（ICE）と電気自動車（EV）のための同等なインテリジェンス（Equal Intelligence for ICE and EV Vehicles）」戦略を基盤に、ZYTはマルチプラットフォーム適応力の有効性を検証し、商用車分野へ展開するための技術的基盤を確立しました。

真に「エンジン車（ICE）と電気自動車（EV）のための同等なインテリジェンス（Equal Intelligence for ICE and EV Vehicles）」を実現することは、高度かつ複雑な技術的挑戦です。内燃機関（ICE）のパワートレインは非線形性が高く、熱マネジメントにおいても大きな課題を伴います。ZYTは、低消費電力かつコスト効率に優れたチップを用いて高度なインテリジェント・ドライビング機能を提供することを強みとしており、設計の初期段階からシステムの安定性と適応性を高めています。

業界のリソースが主に新エネルギー車（NEV）の知能化に集中する中、ZYTは欧州などの市場ではICE車への継続的な需要が存在することを認識しています。「エンジン車（ICE）と電気自動車（EV）のための同等なインテリジェンス（Equal Intelligence for ICE and EV Vehicles）」の実現により、ZYTはICEユーザーにもEVと同等のスマートな体験を提供します。これにより、VolkswagenやFAWのように、世界規模で膨大なICEフリートを保有する既存自動車メーカーにとって、差別化されたアップグレードの選択肢を提供します。

ZYTは2025年までに、複数のICE車種においてインテリジェント運転機能の量産化をすでに実現しており、あらゆる商用パワートレインに対応する標準化された高信頼性ソリューションを提供できる能力を実証しています。

欧州ローカライゼーションを推進するためのグローバル基準への適合

インテリジェント運転システムを欧州市場に投入するには、機能安全およびエンジニアリングプロセスの両面で最高水準への適合が求められます。ZYTは、Volkswagen Groupとの7年にわたる緊密な協業を通じて、A-SPICE CL2やISO 26262といった国際基準に準拠した研究開発および品質マネジメント体制を確立しています。この堅牢なエンジニアリング基盤は、ZYTの欧州戦略を推進するうえでの重要な基盤となっています。

2025年8月、ZYTは第三者による合同監査を無事に通過し、関連認証を取得しました。本体制は、ZYTが掲げる「ユーザー第一、クライアントの力に（Users First • Clients Empowered）」という理念を具体的に体現するものであり、欧州のような高水準が求められるグローバル市場へ参入するための重要な「パスポート」として機能しています。

この基盤を踏まえ、ZYTは欧州ローカライゼーションを着実に推進しています。ミュンヘンで開催されたIAA Mobilityにおいて欧州戦略を正式に発表した後、ドイツを中核拠点と位置付け、現地人材の採用を開始しました。今後は、EU規制に準拠したインテリジェント・ドライビング・システムを欧州OEMに提供するとともに、L2+からL4までの幅広いソリューションを通じて、中国自動車メーカーのグローバル市場進出を支援していく方針です。

自動運転モビリティ時代への前進

事業領域の拡大に伴い、ZYTは「自動運転モビリティの実現（Empowering Autonomous Mobility）」という新たなフェーズへ正式に移行しました。今後は、堅牢なエンジニアリング基盤とローカライゼーション能力を、長期的な成長に向けた重要な戦略軸として位置付けていきます。乗用車事業を基盤に、商用車分野を新たな成長エンジンとするZYTは、「すべての人に、安全でストレスのないモビリティを（Safe and Effortless Mobility for ALL）」という使命に引き続き取り組んでいます。

