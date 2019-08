Isola kündigt neuen Hauptsitz in Chandler mit etwa 11.000 Quadratmetern Mietfläche an

CHANDLER, Arizona, 27. August 2019 /PRNewswire/ -- Die Isola Group hat einen Mietvertrag über knapp 11.000 Quadratmeter abgeschlossen, um in Chandler zu bleiben und ihren Hauptsitz, die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion zu verlagern. Das Unternehmen wird in ein neu errichtetes Industriegebäude am Lotus Project einziehen, das sich in der Nähe der Kyrene Road und des Loop 202 an der 6565 West Frye Road befindet.

Die Isola-Gruppe ist Marktführer für kupferkaschierte Laminate und dielektrische Prepregmaterialien zur Herstellung moderner Mehrschichtleiterplatten (PCBs), Die neue hochmoderne Anlage wird für den sogenannten „Quick-Turn"-Leiterplattenmarkt optimiert werden, der einen Großteil der Produktinnovationen in Nordamerika vorantreibt.\

„Der Abschluss des Mietvertrages und der Aufbau unserer neuen Produktionsstätte werden es uns ermöglichen, unsere Fähigkeit zu optimieren, den sich entwickelnden Elektronikmarkt in Nordamerika zu bedienen, der sich mehr und mehr von der Massenproduktion hin zu einer hochgradig individuellen Fertigung in kleinen Stückzahlen verschiebt", so Travis Kelly, Executive Vice Chairman und CEO von Isola (Global Chief Operating Officer von Cerberus Operations and Advisory Company).

Die Anlage, die den Hauptsitz, die Forschung und Entwicklung sowie die Produktionskapazitäten von Isola konsolidieren wird, wird voraussichtlich ab Oktober 2019 in mehreren Phasen eröffnet. Isola wird weiterhin eng mit seinen Kunden und Vertriebspartnern zusammenarbeiten, damit die Übergangszeit in das neue Werk problemlos abläuft und der Kundenservice nach wie vor auf höchstem Niveau gehalten werden kann.

„Isola ist seit langem einer der Technologie-Arbeitgeber von Chandler und wir freuen uns, dass ihr neuer Hauptsitz und ihre neue Betriebsstätte in unserer Gemeinde bleiben werden. Es war eine Freude, mit Isola während des gesamten Standortauswahlverfahrens zusammenzuarbeiten, und wir wünschen ihnen noch viele Jahre Erfolg", so der Bürgermeister von Chandler, Kevin Hartke.

Informationen zu Isola

Isola Group mit Stammsitz in Chandler, Arizona ist ein globales Unternehmen für Materialwissenschaft mit Schwerpunkt auf der Konzeption, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von kupferkaschiertem Laminat und dielektrischen Prepregs für die Herstellung von hochentwickelten mehrschichtigen Leiterplatten (PCBs). Die Hochleistungswerkstoffe von Isola werden in komplexen Anwendungen in der Kommunikationsinfrastruktur und am Cloud Computing-, Automobil-, Militär-, medizinischen sowie Luft-und-Raumfahrt-Markt genutzt. Isola zählt über 1.300 Mitarbeiter und verfügt über Standorte in Asien, Europa und Nordamerika für technischen Support, Vertrieb, Produktion sowie Forschung und Entwicklung. Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.isola-group.com/.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Sean Mirshafiei, Chief Sales and Marketing Officer der Isola Group:

SEAN.MIRSHAFIEI@ISOLA-GROUP.COM

818-312-7068

