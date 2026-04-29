ITALIEN UND SCHWEIZ: EINE ALLIANZ FÜR DIE FORSCHUNG

Anlässlich des italienischen Forschungstages war Bracco Suisse Gastgeber einer vom italienischen Konsulat in Genf organisierten Veranstaltung, die den bedeutenden Beiträgen italienischer Forscher an Universitäten, Forschungsinstituten, Spitälern und privaten Unternehmen in der französischsprachigen Schweiz gewidmet war.

GENF, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Auf Einladung der italienischen Generalkonsulin in Genf, Nicoletta Piccirillo, versammelte sich die Gemeinschaft italienischer Forscher am Hauptsitz von Bracco Suisse in Plan-les-Ouates, um den neunten Weltweiten Tag der italienischen Forschung zu feiern.

Der Tag findet jedes Jahr um diese Zeit statt, um an den Geburtstag von Professorin Rita Levi-Montalcini am 22. April zu erinnern, der 1986 den Nobelpreis für Medizin erhielt und als erste Italienerin diese Auszeichnung im Bereich der Wissenschaft erhielt.

Prof Minerva Becker - Consul General of Italy in Geneva Nicoletta Piccirillo - Vicepresident & CEO of Bracco Imaging Fulvio Renoldi Bracco - Prof Lucia Mazzolai

An der Veranstaltung nahmen etwa hundert Fachleute teil, die ihre Erfahrungen austauschten und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit erörterten. Im Mittelpunkt des Programms stand die Innovation in den Gesundheitswissenschaften.

In ihrer Ansprache hob die italienische Generalkonsulin in Genf, Nicoletta Piccirillo, den Wert des italienischen Forschungstages als Anlass zum Feiern und zur wohlverdienten Anerkennung italienischer Forscher im Ausland hervor: „In diesem Jahr veranstalten wir das Treffen an einem Ort, der den Wert der italienischen Forschung symbolisiert. Bracco Imaging ist ein weltweit führendes Unternehmen in der medizinischen und wissenschaftlichen Forschung, und die Einrichtung, die uns beherbergt, ist das Aushängeschild der italienischen Forschung in der Schweiz. Die in Italien erworbene Ausbildung dient weiterhin als solide Grundlage für erfolgreiche Karrieren auch auf internationaler Ebene, wie die starke und weitreichende Gemeinschaft italienischer Forscher in der französischsprachigen Schweiz beweist."

Diana Bracco, Vorsitzende und CEO der Bracco-Gruppe, hob in einer Videobotschaft die grundlegende Rolle der Allianz zwischen der Schweiz und Italien in der Forschung hervor: „Die Schweiz ist für die Bracco-Gruppe von strategischer Bedeutung. Wir sind hier seit fast 40 Jahren präsent: zunächst mit dem Forschungszentrum und dann, seit 1997, mit diesem Standort in Plan-les-Ouates, einer unserer größten Produktionsstätten. Gerade die Nähe der F&E- und Produktionseinheiten – die wir kürzlich unter Effizienz- und Qualitätsgesichtspunkten mit einer Investition von über 80 Millionen Euro erweitert haben – ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Bracco in diesem außergewöhnlichen Land. Eine Entscheidung, die im Einklang mit der strategischen Vision unserer Gruppe steht, die sich seit jeher auf die Forschung konzentriert und nach fruchtbaren und fortschrittlichen Gebieten im Bereich der Innovation sucht. Der Hightech-Standort Plan-les-Ouates am Rande der Stadt ist ein hochmodernes Ökosystem, das unsere Mission perfekt verkörpert, und wir haben in italienischen und schweizerischen Institutionen stets außergewöhnliche Partner gefunden."

In ihrem Vortrag „From the Lab to the Patient: The Story of a Vessel That Can Change Lives" (Vom Labor zum Patienten: Die Geschichte eines Gefäßes, das Leben verändern kann), hob Professor Lucia Mazzolai, Expertin für Gefäßmedizin am CHUV in Lausanne, die Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit in den Gesundheitswissenschaften hervor: „Die Behandlung von Lymphödemen beispielsweise tritt in eine neue Entwicklungsphase ein: Wir verlagern unseren Ansatz von der Symptombehandlung hin zur Wiederherstellung der Funktion. In diesem Prozess ist die Zusammenarbeit mit der italienischen Forschung ein entscheidender Faktor, um die erzielten Fortschritte zu festigen und zu beschleunigen."

Die Veranstaltung endete mit einer Ansprache von Fulvio Renoldi Bracco, Vizepräsident und CEO von Bracco Imaging, der die Bedeutung von Innovation zum Wohle der Patienten betonte: „Innovation spielt nur dann eine entscheidende Rolle, wenn sie echte klinische Bedürfnisse adressiert und die Lebensqualität der Patienten Dies ist nicht nur eine technologische Frage, sondern das Ergebnis eines menschlichen Engagements, das von Neugier, Sorgfalt und der Fähigkeit angetrieben wird, verschiedene Disziplinen und Institutionen zu verbinden, um sinnvolle Ergebnisse und wirksame Lösungen zu erzielen. In diesem Zusammenhang ist Bracco stolz darauf, an der Spitze der medizinischen Bildgebung zu stehen und Ärzte, Forscher sowie das Gesundheitssystem mit dem Ziel zu unterstützen, das Leben der Menschen zu verbessern. Der Standort Genf ist ein globales Kompetenzzentrum mit Lösungen, die bereits in der täglichen klinischen Praxis für über zwei Millionen Patienten pro Jahr eingesetzt werden, sowie einer soliden Pipeline, die den Weg für die nächste Generation innovativer Produkte ebnet."

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