L'ITALIE ET LA SUISSE : UNE ALLIANCE AU SERVICE DE LA RECHERCHE

À l'occasion de la Journée de la recherche italienne, Bracco Suisse a accueilli un événement organisé par le Consulat général d'Italie à Genève, consacré aux contributions majeures des chercheurs italiens dans les universités, les instituts de recherche, les hôpitaux et les entreprises privées de Suisse romande.

GENÈVE, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- À l'invitation de la consule générale d'Italie à Genève, Nicoletta Piccirillo, la communauté des chercheurs italiens s'est réunie au siège de Bracco Suisse, à Plan-les-Ouates, pour célébrer la neuvième Journée de la recherche italienne dans le monde.

Cette journée a lieu chaque année à la même époque pour commémorer la naissance, le 22 avril, de la professeure Rita Levi-Montalcini, lauréate du prix Nobel de médecine en 1986 et première femme italienne à recevoir cette récompense dans le domaine de la science.

Prof Minerva Becker - Consul General of Italy in Geneva Nicoletta Piccirillo - Vicepresident & CEO of Bracco Imaging Fulvio Renoldi Bracco - Prof Lucia Mazzolai

Une centaine de spécialistes ont participé à l'événement au cours duquel ils ont partagé leurs expériences et exploré de nouvelles possibilités de coopération. Le programme a mis l'accent sur l'innovation dans les sciences de la santé.

Dans ses observations, la consule générale d'Italie à Genève, Nicoletta Piccirillo, a rappelé l'importance de la Journée de la recherche italienne en tant qu'occasion de célébrer les chercheurs italiens à l'étranger et de leur accorder une reconnaissance pleinement méritée : « Cette année, l'événement est organisé dans un lieu qui symbolise la valeur de la recherche italienne. Bracco Imaging est un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la recherche médicale et scientifique, et l'infrastructure qui nous accueille est le fleuron de la recherche italienne en Suisse. La formation reçue en Italie continue de servir de base solide pour des carrières réussies, y compris au niveau international, comme en témoigne la forte et vaste communauté de chercheurs italiens en Suisse romande ».

Diana Bracco, présidente et PDG du Groupe Bracco, a souligné dans un message vidéo le rôle fondamental de la collaboration entre la Suisse et l'Italie dans le domaine de la recherche : « La Suisse est d'une importance stratégique pour le groupe Bracco. Nous sommes présents ici depuis près de 40 ans : d'abord avec le Centre de recherche, puis, depuis 1997, sur ce site de Plan-les-Ouates, l'une de nos plus grandes usines. C'est précisément la proximité des unités de R&D et de production, que nous avons récemment agrandies selon des critères d'efficacité et de qualité grâce à un investissement de plus de 80 millions d'euros, qui est un facteur essentiel du succès de Bracco dans ce pays extraordinaire. Un choix qui s'inscrit dans la vision stratégique de notre Groupe, qui a toujours mis l'accent sur la recherche, en explorant des domaines prometteurs et avancés en matière d'innovation. Le quartier high-tech de Plan-les-Ouates, en périphérie de la ville, est un écosystème de pointe qui incarne notre mission à la perfection, et nous avons toujours pu compter sur des partenaires exceptionnels dans les institutions italiennes et suisses ».

Dans sa présentation « Du laboratoire au patient : l'histoire d'un vaisseau qui peut changer des vies », la professeure Lucia Mazzolai, experte en médecine vasculaire au CHUV de Lausanne, a souligné l'importance de la collaboration bilatérale dans le domaine des sciences de la santé :« Le traitement du lymphœdème, par exemple, entre dans une nouvelle phase de développement : nous passons d'une approche axée sur la gestion des symptômes à une approche visant à rétablir la fonction. Dans ce cadre, l'échange avec la recherche italienne est un facteur clé pour consolider et accélérer les progrès réalisés ».

L'événement s'est achevé sur l'intervention de Fulvio Renoldi Bracco, vice-président et PDG de Bracco Imaging, qui a souligné l'importance de l'innovation au profit des patients : « L'innovation ne joue un rôle décisif que lorsqu'elle répond à des besoins cliniques réels et améliore la qualité de vie des patients. Il ne s'agit pas simplement d'une question de technologie, mais du résultat d'un engagement humain motivé par la curiosité, la rigueur et la capacité à créer des ponts entre différentes disciplines et institutions afin d'obtenir des résultats concrets et des solutions efficaces. Dans ce contexte, Bracco est fière d'être à l'avant-garde de l'imagerie médicale, en apportant son soutien aux médecins, aux chercheurs et au système de soins de santé dans le but d'améliorer la vie des gens. Le site de Genève est un centre d'excellence mondial qui a produit des solutions déjà adoptées dans la pratique clinique quotidienne, sur plus de deux millions de patients par an et doté d'un solide portefeuille de projets ouvrant la voie à la prochaine génération de produits innovants ».

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