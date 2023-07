ITE HCMC 2023: Entdecken Sie Vietnam und weltweite Top-Reiseziele

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- ITE HCMC 2023 - Die größte und etablierteste Reiseveranstaltung in Vietnam und der Mekong-Subregion findet vom 07. bis 09. September 2023 im Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), Distrikt 7, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, statt.

Die 17. Internationale Reise-Expo Ho-Chi-Minh-Stadt steht unter dem Motto „Connectivity, Growth, Sustainability" (Konnektivität, Wachstum, Nachhaltigkeit) und bietet drei Tage lang Gelegenheit, mit internationalen und lokalen Ausstellern Kontakte zu knüpfen, sowie hochrangige Foren, informative Seminare und erstklassige Unterhaltungsangebote.

Die ITE HCMC 2023 wird ihre Größe im Vergleich zum letzten Jahr verdoppeln, und das bei außergewöhnlicher Qualität. Es wird erwartet, dass die Veranstaltung führende Unternehmen der internationalen Reisebranche und über 400 ausstellende Unternehmen und Marken anzieht, von denen die Stände inländischer Unternehmen mehr als 70 % ausmachen und etwa 30 % internationale Unternehmen sind.

Darüber hinaus hat die Ausstellung die führenden Tourismusunternehmen wie Saigontourist Group, BenThanh Tourist, Vietravel, Tan Son Nhat Hotel, Holiday Inn & Suites Saigon Airport, Melia Hotels International, Movenpick, Tam Chuc National Tourism Area, Tung Lam Tourism Area, Muong Thanh Hospitality und andere Sponsoren angelockt: The Cocoon Vietnam, BLUSaigon...

Die ITE HCMC 2023 wird in einem hybriden Format stattfinden, das physische Messestände und 2D-Online-Stände kombiniert. Diese Online-Stände informieren internationale Einkäufer über Produkte und Dienstleistungen und bieten ein System zur Vorabbuchung von Terminen, um mit Verkäufern in Kontakt zu treten.

Darüber hinaus bietet die ITE HCMC ein exklusives Hosted Buyer Program an, das internationalen Tourismusunternehmen die Möglichkeit bietet, ihre Märkte zu vergrößern und die Netzwerke ihrer Tourismuspartner in Vietnam und der unteren Mekong-Region zu erweitern. Das Organisationskomitee hat in Zusammenarbeit mit der EuroCham und führenden Tourismusunternehmen über 200 internationale Einkäufer aus 20 Ländern und Gebieten ausgewählt und eingeladen.

Das Fremdenverkehrsamt von Ho-Chi-Minh-Stadt arbeitet auch mit der Vietnam National Administration of Tourism zusammen, um viele aufregende Aktivitäten zu organisieren, wie z. B. Gala Dinner x World Travel Award - Asia & Oceania Zeremonie, Seminar über die Einführung der wichtigsten Tourismusmärkte, ITE HCMC Awards 2023, Travel Fun Fair Day...

Die ITE HCMC 2023 wird unter der Leitung des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus und des Volkskomitees der Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt vom Tourismusamt der Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt und der Vietnam National Administration of Tourism in Zusammenarbeit mit dem Tourismusförderungszentrum der Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt, CIS Vietnam und Le Bros organisiert.

Bewerben Sie sich für das Hosted Buyer Programm via https://itehcmc.travel/buyer-3/buyer-registration/

