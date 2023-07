ITE HCMC 2023 : découvrez le Vietnam et d'autres destinations touristiques mondiales de premier rang

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 4 juillet 2023 /PRNewswire/ -- L'ITE HCMC 2023, le principal événement dédié au voyage au Vietnam et dans la sous-région du Mékong. se tiendra du 7 au 9 septembre 2023 au Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), dans le District 7 de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam.

La 17e édition du salon International Travel Expo Ho Chi Minh City, organisée autour du thème « Connectivité, Croissance, Durabilité », offrira pendant trois jours complets des occasions de réseautage avec des exposants internationaux et locaux, ainsi que des forums de haut niveau, des séminaires instructifs et des expériences de divertissement de premier ordre.

Proposant du contenu d'une qualité exceptionnelle, l'ITE HCMC 2023 sera deux fois plus grand que le salon de l'an dernier. L'événement devrait attirer des chefs de file de l'industrie du voyage international, ainsi que plus de 400 entreprises et marques exposantes, accueillant des stands locaux (70 % des stands) et internationaux (30 % des stands).

En outre, l'exposition a attiré des entreprises touristiques de premier rang telles que Saigontourist Group, BenThanh Tourist, Vietravel, Tan Son Nhat Hotel, Holiday Inn & Suites Saigon Airport, Melia Hotels International, Movenpick, Tam Chuc National Tourism Area, Tung Lam Tourism Area, Muong Thanh Hospitality et d'autres commanditaires en nature, dont The Cocoon Vietnam, BLUSaigon, etc.

L'ITE HCMC 2023 se tiendra dans un format hybride, combinant des stands physiques et des stands 2D en ligne. Les kiosques en ligne fourniront aux acheteurs des informations sur les produits et les services, et mettront à leur disposition un système de prise de rendez-vous pour communiquer avec les vendeurs.

En outre, l'ITE HCMC propose un programme exclusif d'acheteurs invités qui donne aux entreprises touristiques internationales la possibilité de développer leurs marchés et d'élargir les réseaux de partenaires touristiques au Vietnam et dans la région du Bas Mékong. Le Comité d'organisation a collaboré avec EuroCham et des entreprises touristiques de premier rang pour sélectionner et inviter plus de 200 acheteurs internationaux, issus de 20 pays et territoires.

De plus, le département du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville coopère avec l'Administration nationale du Tourisme du Vietnam pour organiser de nombreuses activités passionnantes telles que le dîner de gala des World Travel Award (Asie et Océanie), le Séminaire d'introduction aux principaux marchés touristiques, les ITE HCMC Awards 2023, le Travel Fun Fair Day, et d'autres encore.

L'ITE HCMC 2023 est organisé par le département du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville et l'Administration nationale du Tourisme du Vietnam, sous la direction du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, et en collaboration avec le Centre de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, CIS Vietnam et Le Bros.

Pour soumettre une demande dans le cadre du programme d'acheteur invité, rendez-vous sur : https://itehcmc.travel/buyer-3/buyer-registration/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2145053/ITE_2023.jpg

SOURCE Ho Chi Minh City Department of Tourism