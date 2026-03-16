JAR Capital Group ernennt François R. Farjallah zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats

Erfahrener Führungsverantwortlicher im Private Banking mit über 30 Jahren jurisdiktionsübergreifender Erfahrung tritt dem Verwaltungsrat von JAR Capital Group bei

GENF, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- JAR Capital Group, eine in der Schweiz domizilierte Holdinggesellschaft, die unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaften vereint, gibt heute die Ernennung von François R. Farjallah zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats bekannt, mit Wirkung ab 05.03.2026. Die Ernennung stärkt den Governance-Rahmen der Gruppe, deren angeschlossene Gesellschaften gemeinsam Europa, den Nahen Osten und Asien durch vollständig regulierte Einheiten in Genf, Dubai, Singapur und Monaco abdecken.

«François verfügt über ausserordentliche Erfahrung im Aufbau und in der Führung von Private-Banking-Geschäften in komplexen und anspruchsvollen Märkten. Seine Bilanz beim Aufbau von Kundenmandaten im Nahen Osten, in Europa und in Asien macht ihn zur richtigen Ergänzung für unseren Verwaltungsrat», sagte Gerald de Senger, Verwaltungsratspräsident und Gründer von JAR Capital Group. «Seine Ernennung spiegelt unser Engagement für institutionelle Governance in unserer Wachstumsphase wider.»

«Die Ernennung von François ist eine bewusste Governance-Entscheidung, die die Richtung widerspiegelt, in die sich JAR Capital Group entwickelt. Die Tiefe seiner Erfahrung im Nahen Osten, in Europa und in Asien schafft direkten und messbaren Mehrwert auf Verwaltungsratsebene. Es ist die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt für die Gruppe», sagte Samer Hanna, Aktionär und Mitglied des Verwaltungsrats von JAR Capital Group.

François wechselt von EFG Bank AG zu JAR Capital Group, wo er von 2021 bis 2025 als Head of Private Banking und Head of Middle East tätig war. Zuvor war er von 2016 bis 2021 Global Head of Middle East and Africa bei CA Indosuez Wealth Management. Früher in seiner Karriere bekleidete er leitende Positionen bei Société Générale Private Banking, darunter als Chief Executive Officer der Bank in Griechenland und Head of Near East and Mediterranean sowie als Head of Wealth Management und Deputy Chief Executive Officer in Luxemburg. Er begann seine Karriere bei Credit Suisse, wo er neun Jahre in den Bereichen Investment Banking, Risikomanagement und Private-Banking-Kundenbetreuung tätig war und schliesslich die libanesische Tochtergesellschaft der Bank als Verwaltungsrat und General Manager aufbaute.

François ist zertifizierter Verwaltungsrat des IMD und absolvierte das Board-Director-Programm der Harvard Business School. Er hält einen Executive MBA in International Wealth Management der Carnegie Mellon University sowie einen MBA der HEC Genf. Er ist Mitglied des YPO und gehört dem Vorstand und dem Mitgliederausschuss von YPO Europe One an.

«JAR Capital Group hat bewusste Entscheidungen getroffen – darüber, wie sie wachsen will, wo sie präsent sein möchte und wie sie diese Präsenz steuert. Diese Entscheidungen spiegeln eine langfristige Perspektive dessen wider, was anspruchsvolle internationale Kunden tatsächlich benötigen. Ich bin dem Verwaltungsrat beigetreten, weil ich diese Sichtweise teile und weil die bevorstehende Arbeit von substanziellem Gewicht ist», sagte François.

Als Vizepräsident wird François den Verwaltungsratspräsidenten in Fragen der Strategie, der Risikoaufsicht und der Kapitalallokation auf Gruppenebene unterstützen. Zudem wird er zur Strukturierung der Verwaltungsratsausschüsse der Holdinggesellschaft beitragen, unter Berücksichtigung der regulatorischen Standards, die in den Jurisdiktionen gelten, in denen die angeschlossenen Gesellschaften tätig sind.

(Pressemitteilung und weitere Ressourcen hier herunterladen: https://bit.ly/46Zw27E )

Über JAR Capital Group

JAR Capital Group ist eine Schweizer Holdinggesellschaft, die unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaften mit Sitz in Genf, Dubai, Singapur und Monaco vereint. Jede angeschlossene Gesellschaft agiert eigenständig, verfügt über ihre eigene regulatorische Zulassung und übt ihre kundenbezogenen Vermögensverwaltungsaktivitäten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und Lizenzbedingungen unter ihrer lokalen Aufsichtsbehörde aus.

Der Name JAR Capital Group steht für eine gemeinsame kommerzielle Identität, eine gemeinsame Eigentümerschaft und einheitliche Governance-Standards. Anlageentscheide, Kundenbeziehungen und die operative Governance jeder Gesellschaft verbleiben in der vollen Verantwortung ihres eigenen Managementteams und ihres lokalen Regulierungsrahmens. In Europa, im Nahen Osten und in Asien betreuen die angeschlossenen Gesellschaften UHNW-Kunden (Ultra-High-Net-Worth), Family-Office-Prinzipale und institutionelle Kunden. Die Dienstleistungen umfassen diskretionäres Portfoliomanagement, Beratungsmandate, alternative Anlagen, Zugang zu Immobilien und Private Equity sowie Family-Office-Lösungen – jeweils erbracht innerhalb des regulatorischen Perimeters der betreffenden Jurisdiktion.

Über François R. Farjallah

François R. Farjallah ist schweizerisch-libanesischer Staatsbürger und leitender Bankführungskraft mit über 30 Jahren Erfahrung im internationalen Private Banking. Er hatte Führungspositionen bei EFG Bank, CA Indosuez Wealth Management, Société Générale Private Banking und Credit Suisse inne, mit besonderer Expertise in den Märkten des Nahen Ostens und Europas. Er hält einen Executive MBA der Carnegie Mellon University, einen MBA der HEC Genf sowie ein Diplom in Corporate Governance des IMD, ergänzt durch Executive-Education-Abschlüsse der Harvard Business School, von INSEAD und der Stanford University.

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