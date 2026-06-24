„Jardins d'Arménie" beim Fernsehfestival von Monte Carlo: Eine Geschichte des kulturellen Erbes, weltweit erzählt

MONACO, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Jardins d'Arménie – Royal Brandy, die Flaggschiffmarke des Pogossian Luxury Brand House, war beim Monte-Carlo-Fernsehfestival 2026 als „Crystal Partner" vertreten und brachte das armenische Erbe, die Handwerkskunst und die kulturelle Exzellenz des Landes in eine der renommiertesten internationalen Veranstaltungen Monacos ein.

Pogossian Luxury Brand House on 65th Monte-Carlo Television Festival Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House

Die Partnerschaft läutet ein neues Kapitel in der wachsenden Präsenz der Marke in Monaco ein und spiegelt ihr Engagement wider, bedeutungsvolle Verbindungen zwischen den internationalen Bereichen Kultur, Gastgewerbe und Luxus aufzubauen.

„Monaco ist seit langem ein Ort, an dem Kultur, Kreativität und internationale Perspektiven zusammenkommen. Die Teilnahme am Fernsehfestival von Monte Carlo ist eine natürliche Fortsetzung der Werte, von denen sich Jardins d'Arménie leiten lässt. Das Festival bietet eine einzigartige Plattform, um das Geschichtenerzählen und den kulturellen Austausch zu feiern, und ermöglicht es uns gleichzeitig, Armeniens Kulturerbe einem internationalen Publikum näherzubringen und unsere Präsenz in Monaco zu stärken", erklärte Armen Pogossian, Inhaber des „Pogossian Luxury Brand House".

Während des gesamten Festivals tauschte sich Armen Pogossian mit Medienvertretern, Partnern und geladenen Gästen aus und förderte so einen fruchtbaren Dialog über Kultur, Kreativität und die Geschichte hinter einer Marke, die auf Authentizität, Exzellenz und der Wertschätzung der Zeit basiert.

Das Monte-Carlo-Fernsehfestival gilt als eines der weltweit führenden Fernsehfestivals und bringt seit 65 Jahren renommierte Schauspieler, Produzenten, Rundfunkveranstalter, Kreative und führende Persönlichkeiten der Branche im Fürstentum Monaco zusammen. Große Filmstudios, Fernsehsender, digitale Plattformen und international bekannte Talente kommen zusammen, um um die prestigeträchtigen Golden Nymph Awards zu wetteifern.

Im Rahmen des Festivals war auch der renommierte Schachgroßmeister Levon Aronian, Botschafter von Jardins d'Arménie, in Monaco zu Gast. Aronian gilt als eine der führenden Persönlichkeiten der internationalen Schachszene und verkörpert Werte, die eng mit der Marke verbunden sind, darunter Spitzenleistungen, Disziplin und intellektuelle Neugier.

„Ich habe mich sehr gefreut, in Gesellschaft so vieler erfolgreicher Menschen beim Festival dabei zu sein. Ich habe armenischen Brandy schon immer – ebenso wie das Schachspiel – als eines der Symbole unseres Landes betrachtet, und daher bin ich stolz darauf, dass diese beiden Welten durch „Jardins d'Arménie" zusammenkommen. Was mich am meisten beeindruckt hat, war zu sehen, wie internationale Gäste etwas entdeckten, das sich wirklich anders anfühlte als das, was sie gewohnt waren", sagte Levon Aronian, Botschafter von und „Jardins d'Arménie".

Das Festival begrüßte zudem eine Reihe international bekannter Schauspieler, Schauspielerinnen und Fachleute aus der Branche, darunter Jeffrey Dean Morgan, Ester Expósito, Kevin McKidd, David Morrissey, Lauren Cohan, David Boreanaz und Dame Kristin Scott Thomas sowie den renommierten Kameramann Barry Markowitz und viele andere.

Die Partnerschaft mit dem Fernsehfestival von Monte Carlo fiel zudem mit der weiteren Entwicklung von „Jardins d'Arménie" in Monaco im Rahmen der Zusammenarbeit mit GCM (Grands Chais Monégasques) zusammen, wo die Marke nun erhältlich ist. Diese zunehmende Präsenz spiegelt das Bestreben des Hauses wider, langfristige Beziehungen zu Sammlern, Kennern und Fachleuten aus der Gastronomie aufzubauen, die Authentizität, Tradition und außergewöhnliche Handwerkskunst zu schätzen wissen.

Informationen zu Pogossian Luxury Brand House

Seit 1992 stellt die Familie Pogossian außergewöhnliche Luxusprodukte her. Das Haus ist in mehr als 50 Ländern vertreten und verkörpert eine Vision, die auf Handwerkskunst, Kreativität und Exzellenz basiert. Es bietet einer anspruchsvollen internationalen Kundschaft raffinierte und zeitlose Erlebnisse.

Zu den Flaggschiffmarken von Armen Pogossian gehört „Jardins d'Arménie – Royal Brandy. Die Marke, deren Produkte in Armenien aus Voskehat-Trauben hergestellt und in einem einzigartigen mehrstufigen Reifungsprozess 35 Jahre lang gelagert werden, verkörpert eine Vision, in der kulturelles Erbe und zeitgenössischer Luxus aufeinander treffen. Jardins d'Arménie verbindet traditionelle Handwerkskunst mit moderner Präsentation und verkörpert auf raffinierte Weise das kulturelle und weinbauliche Erbe Armeniens.

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