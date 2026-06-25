Jardins d'Arménie 亮相蒙特卡洛電視節：傳承故事，廣傳世界

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Pogossian Luxury Brand House

25 6月, 2026, 14:50 CST

摩納哥2026年6月25日 /美通社/ -- Pogossian Luxury Brand House 旗下旗艦品牌 Jardins d'Arménie – Royal Brandy 以 Crystal Partner 身份隆重亮相 2026 年蒙特卡洛電視節 (Monte-Carlo Television Festival)，將亞美尼亞傳承、工藝及文化精髓帶到摩納哥其中一項最享負盛名的國際盛會。

這項合作為品牌在摩納哥不斷擴展的足跡寫下新篇章，亦體現品牌致力在國際文化、款待及奢華領域之間，建構深具意義的連繫。

Pogossian Luxury Brand House 亮相第 65 屆蒙特卡洛電視節
Pogossian Luxury Brand House 亮相第 65 屆蒙特卡洛電視節
Armen Pogossian，Pogossian Luxury Brand House 擁有人
Armen Pogossian，Pogossian Luxury Brand House 擁有人
Pogossian Luxury Brand House 亮相第 65 屆蒙特卡洛電視節 Armen Pogossian，Pogossian Luxury Brand House 擁有人

Pogossian Luxury Brand House 擁有人 Armen Pogossian 表示：「摩納哥向來是文化、創意與世界視野的交融之地。 參與蒙特卡洛電視節，順理成章地延展 Jardins d'Arménie 的價值觀。 此電視節提供一個獨特平台，讓我們頌揚故事傳承與文化交流，同時向國際觀眾分享亞美尼亞傳承，並鞏固我們在摩納哥的影響力。」

電視節期間，Armen Pogossian 與媒體代表、合作夥伴及獲邀賓客聚首，圍繞文化、創意，以及品牌背後那份植根於真摯、卓越及時光沉澱的故事，激發富有意義的對話。

蒙特卡洛電視節是全球頂尖的電視盛事，65 年來在摩納哥公國雲集眾多知名演員、製作人、廣播機構、創作人及業界領袖。 各大製片廠、電視網絡、數碼平台與國際知名人才齊聚於此，爭奪極具聲望的金仙女獎。

作為電視節活動之一，知名國際象棋特級大師 Levon Aronian 亦以 Jardins d'Arménie 品牌大使的身份在摩納哥矚目登場。 Aronian 被公認為國際象棋界的領軍人物之一，他體現的卓越、自律及求知精神與品牌精神內涵互相呼應。

Jardins d'Arménie 品牌大使 Levon Aronian 表示：「對於能與眾多傑出人士同聚於此電視節，我深感欣喜。 我一直認為亞美尼亞白蘭地及國際象棋是我國的兩大標誌，如今見證兩者透過 Jardins d'Arménie 交匯，實在令我引以為傲。 最觸動我的，莫過於看到各地嘉賓能夠發現一種截然不同的獨特體驗。」

電視節亦迎來眾多國際知名的演藝界與業界專業人士，包括 Jeffrey Dean Morgan、Ester Expósito、Kevin McKidd、David Morrissey、Lauren Cohan、David Boreanaz 與 Dame Kristin Scott Thomas，以及著名攝影指導 Barry Markowitz 等人。

與蒙特卡洛電視節的合作，亦正值 Jardins d'Arménie 透過與 GCM (Grands Chais Monégasques) 合作在摩納哥進一步拓展，該品牌目前已在當地推出。 品牌在當地的不斷壯大，反映其決心與一眾欣賞真誠、傳統與非凡工藝的收藏家、鑑賞家及款待業專業人士，建立長遠合作關係。

關於 Pogossian Luxury Brand House

自 1992 年起，Pogossian 家族一直致力創造非凡的奢華產品。 品牌業務覆蓋超過 50 個國家，其理念植根於工藝、創意及卓越，為全球眼光獨到的顧客帶來歷久彌新的精緻體驗。

Jardins d'Arménie – Royal Brandy 是 Armen Pogossian 旗下旗艦品牌之一。 品牌採用亞美尼亞沃士奇 (Voskehat) 葡萄釀造，並經歷 35 年獨特的多階段陳釀過程，體現文化傳統與當代奢華互相交融的理念。 Jardins d'Arménie 融匯傳統匠心與當代美學，演繹亞美尼亞文化及釀酒傳統的典雅風範。

SOURCE Pogossian Luxury Brand House

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