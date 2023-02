Jetzt wieder verfügbar: EcoFlow RIVER 2 Pro bietet große Leistung im kompakten Format

Bestseller jetzt zurück im Handel: Beliebte mobile Powerstation RIVER 2 Pro ab sofort wieder im EcoFlow-Webshop, Amazon-Store und im Handel erhältlich

Leistungsstark und innovativ: Die tragbare 768-Wh-Stromquelle ist TÜV-zertifiziert und verfügt über schnellste Ladefunktion sowie eine Lebensdauer von 10 Jahren

Erster Schritt zur Energieunabhängigkeit: In Kombination mit einem Solarmodul liefert die RIVER 2 Pro Eigenstrom für Indoor und Outdoor

DÜSSELDORF, Deutschland, 14. Februar 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow, ein führendes Unternehmen für tragbare Stromversorgung und umweltfreundliche Energielösungen, hat heute die tragbare Powerstation RIVER 2 Pro in Europa zurück auf den Markt gebracht. Die RIVER 2 Pro ist der Bestseller und das leistungsstärkste Modell der RIVER 2-Serie, die als die besten Geräte des Energiespezialisten in der Einstiegsklasse unter 1 kWh gelten – bestehend aus RIVER 2, RIVER 2 Max und RIVER 2 Pro. Die portablen Kraftwerke bieten eine garantierte Basisstromversorgung, sind TÜV-zertifiziert und damit auf maximale Sicherheit geprüft. Durch die von EcoFlow patentierten Technologien wie die X-Stream-Schnellladetechnologie wird die RIVER 2 Pro technisch perfektioniert.

EcoFlow RIVER 2 Pro Portable Power Station

Die RIVER 2 Pro ist ab sofort im offiziellen Webshop von EcoFlow und im Amazon-Store der Marke für 799 Euro erhältlich. In Kombination mit kompatiblen EcoFlow-Solarmodulen, können Nutzer ihren Energiebedarf auf nachhaltige Weise decken. Übrigens erhalten Kunden, die vom 14. bis 20. Februar eine RIVER 2 Pro oder das dazugehörige Bundle im offiziellen Webstore kaufen, die doppelte Menge an EcoCredits, die im Rahmen des Prämienprogramms als Coupons eingelöst werden können.

„Die RIVER 2 Pro stellt unseren Kunden den Zugang zu einer zuverlässigen Grundversorgung sicher, wo und wann immer sie diese benötigen", erklärt Franko Fischer, Direktor PR und Kommunikation EcoFlow Deutschland. „Die leistungsstarke Powerstation eignet sich als kleines Backup-System für zu Hause und bietet Strom zum Mitnehmen – beim Camping und für alle anderen spontanen Outdoor-Abenteuer. Das unterstreicht das Engagement von EcoFlow, das Leben durch sinnvolle Innovationen zu verbessern."

TÜV-Zertifizierung für höchste Sicherheit

Zusammen mit RIVER 2 und RIVER 2 Max erhielt die RIVER 2 Pro das TÜV Rheinland-Zertifikat „Zuverlässiges Ladegerät". Die Geräte der RIVER 2-Serie sind damit die ersten tragbaren Stromtankstellen der Branche, die von dem weltweit führenden Anbieter unabhängiger Test-, Prüf- und Zertifizierungsdienste zertifiziert wurde. Die Kunden können sich darauf verlassen, dass RIVER 2 Pro alle strengen Sicherheitsprüfungen des TÜV Rheinland bestanden hat.

Branchenführende Ladegeschwindigkeit und flexible Lademethoden

Mit der patentierten X-Stream-Technologie von EcoFlow ist die RIVER 2 Pro an der Steckdose in nur 70 Minuten vollständig von 0 auf 100 Prozent aufgeladen – fünfmal schneller als der Branchendurchschnitt. So können die Nutzer bei längeren Stromausfällen schnell eine ausreichende Leistung aufladen, wenn die Stromversorgung vorübergehend wiederhergestellt ist. Die Schnellladetechnologie verspricht zudem ein Plus an Freiheit und Flexibilität. Die Kunden sind bestens gerüstet für spontane Tagesauflüge und andere Aktivitäten. Mit ihrem kompakten Design und einem Gewicht von 7,8 kg lässt sich die Powerstation problemlos transportieren.

Darüber hinaus unterstützt die RIVER 2 Pro auch das Aufladen per Kfz-Bordnetz, über USB-C oder mit einem kompatiblen Solarpanel. Mit einer maximalen Solarleistung von 220 W lässt sich die Powerstation über ein Solarmodul in nur vier Stunden vollständig aufladen. So produzieren die Nutzer ihren eigenen grünen und kostenlosen Strom.

Zehn Jahre verlässige Energie

Ausgestattet mit fortschrittlichen LiFePO4 (LFP)-Batterien, die auch unter extremen Temperaturen funktionieren, hat die RIVER 2 Pro eine Lebensdauer von 3.000 Zyklen, sechsmal länger als der Branchendurchschnitt von 500 Zyklen. Daher liefert das tragbare Kraftwerk bei einmal täglicher Nutzung fast 10 Jahre lang zuverlässig Energie.

Strom für 80 Prozent der Haushaltsgeräte mit hoher Wattzahl

Mit einer maximalen AC-Leistung von 800 Watt kann die RIVER 2 Pro dank der X-Boost-Technologie Geräte mit einer Leistung von bis zu 1.600 Watt betreiben, was für 80 Prozent der Hochleistungsgeräte wie Haartrockner, Mikrowellen oder Wasserkocher ausreicht. Die RIVER 2 Pro deckt alle wichtigen Geräte ab und ist die ideale tragbare Energiequelle, egal ob bei einem Stromausfall oder in der freien Natur.

Über EcoFlow

EcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt voranzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat es sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, den Zugang von Einzelpersonen und Familien zu Energie neu zu erfinden, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbare Energielösungen anbietet. Heute hat EcoFlow seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Deutschland sowie Japan und verfügt über mehr als 2 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in allen 44 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt durch ein Netzwerk von über 800 lokalen Einzelhändlern.

