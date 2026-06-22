K-Beauty ist heiß begehrt beim Amazon DE Prime Day - und COSRX führt das Feld mit bis zu 52 % Rabatt auf Bestseller an

Von Amazons Nr. 1 unter den Sonnenschutzprodukten für das Gesicht bis hin zu den meistverkauften Snail Mucin- und Peptid-Kollektionen von COSRX: Vom 23. bis 26. Juni profitieren Kunden beim Prime Day von Rabatten von bis zu 52 %

BERLIN, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen des bevorstehenden Amazon DE Prime Day 2026 wird COSRX einige seiner beliebtesten Hautpflege-Innovationen im Angebot haben. Im Vorfeld des vom 23. bis 26. Juni laufenden Events kündigt die Marke massive Rabatte von bis zu 52 % auf ihr gesamtes Bestseller-Sortiment an.

From Amazon's No.1 Face Sunscreen to COSRX's bestselling Snail Mucin and Peptide collections, shoppers can enjoy Prime Day savings of up to 52% from June 23–26

Deutsche Käufer vertrauen zunehmend auf Preis-Tracker für den Amazon Prime Day, um Sonderangebote zu überprüfen. Wir bei COSRX haben die Überprüfung bereits für Sie übernommen: Unsere Preise für den DE Prime Day sind auf dem historischen Saison-Tiefstand angesetzt, sodass Sie bedenkenlos einkaufen können, ohne auf Tools von Drittanbietern zurückgreifen zu müssen. Clevere Käufer legen diese Artikel bereits in ihren Warenkorb, um sicherzustellen, dass sie nichts verpassen, bevor das 4-tägige Prime-Day-Event endet.

Das diesjährige Sortiment umfasst den Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ – der im April und Mai sowohl bei Amazon DE als auch bei Amazon Deutschland die Nummer 1 unter den Sonnenschutzprodukten für das Gesicht war – sowie die charakteristischen Snail Mucin-, Peptid- und PDRN-Kollektionen von COSRX.

Amazons Nummer-1-Sonnenschutz führt das diesjährige Prime-Day-Sortiment an

(32 % Rabatt) Das Sommer-Must-have, das bei Amazon DE und in Deutschland die Rankings anführte: Ultra-Light Invisible Sunscreen

Der COSRX Invisible Sunscreen , der kürzlich sowohl bei Amazon Deutschland als auch bei Amazon UK zum beliebtesten Sonnenschutz für das Gesicht gekürt wurde, erfreut sich aufgrund seiner Kombination aus wirksamem UV-Schutz und einer federleichten, hautähnlichen Textur großer Beliebtheit bei den Verbrauchern. Das nicht fettende und unsichtbare Finish kommt bei DE-Verbrauchern sehr gut an, die nach einem wirksamen Sonnenschutz für den Alltag suchen, der sich problemlos unter Make-up auftragen lässt, ohne einen weißen Schleier zu hinterlassen oder zu kleben – was den Aufstieg des Produkts an die Spitze der Amazon-Rankings erklärt. Warum dieses Produkt im Sommer unverzichtbar ist: Der Ultra-Light Invisible Sunscreen ist ein Sonnenschutz auf Wasserbasis mit 66,4 % Aloe-Blattwasser und Hamamelis und sorgt dafür, dass die Haut mit Feuchtigkeit versorgt bleibt, während er gleichzeitig ein erfrischendes, kühlendes Gefühl auf der durch Hitze strapazierten Haut vermittelt. Das macht dieses Produkt zu einem mit Spannung erwarteten Highlight am diesjährigen Prime Day für Verbraucher, die Wert auf atmungsaktive Hautpflege und mühelosen UV-Schutz legen.

Der , der kürzlich sowohl bei Amazon Deutschland als auch bei Amazon UK zum beliebtesten Sonnenschutz für das Gesicht gekürt wurde, erfreut sich aufgrund seiner Kombination aus wirksamem UV-Schutz und einer federleichten, hautähnlichen Textur großer Beliebtheit bei den Verbrauchern. Das nicht fettende und unsichtbare Finish kommt bei DE-Verbrauchern sehr gut an, die nach einem wirksamen Sonnenschutz für den Alltag suchen, der sich problemlos unter Make-up auftragen lässt, ohne einen weißen Schleier zu hinterlassen oder zu kleben – was den Aufstieg des Produkts an die Spitze der Amazon-Rankings erklärt. (Bis zu 44 % Rabatt) Die legendären Peptidprodukte, die hinter dem guten Ruf von COSRX stehen

Peptide gelten mittlerweile als wichtiger Wirkstoff zur Förderung der Kollagenbildung und werden von Dermatologen und Hautpflegeexperten wegen ihrer Fähigkeit, eine straffere, glattere und gesünder aussehende Haut zu unterstützen, sehr geschätzt. Als führender Innovator im Bereich der Peptide hat sich COSRX einen hervorragenden Ruf als Hersteller fortschrittlicher, peptidbasierter Formeln erarbeitet, die sowohl wirksam als auch für den täglichen Gebrauch geeignet sind.

An diesem Prime Day stellt die Marke zwei ihrer charakteristischen Peptid-Innovationen in den Mittelpunkt: das Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch (32 % Rabatt) und das 6 Peptide Skin Booster Serum (44 % Rabatt). Das Peptide-Duo für die Sommerferien: Der Sommer bedeutet oft Reisen, unregelmäßige Schlafgewohnheiten und längere Aufenthalte in klimatisierten Räumen, was dazu führen kann, dass die Haut müde aussieht. Für alle, die den ganzen Sommer über einen frischen Teint behalten möchten, ist dieses Peptid-Duo von COSRX eine einfache Ergänzung für jede sommerliche Hautpflegeroutine.

Das 6 Peptide Skin Booster Serum ist ein leichtes Booster-Produkt für den ersten Schritt, das sich mühelos sowohl in die morgendliche als auch in die abendliche Pflegeroutine integrieren lässt, während das Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch Peptide und Koffein kombiniert, um gezielt die Augenpartie und feine Linien zu behandeln. Zusammen bieten sie eine einfache Möglichkeit, die Haut während der hektischen Sommersaison frisch und ausgeruht aussehen zu lassen.

Peptide gelten mittlerweile als wichtiger Wirkstoff zur Förderung der Kollagenbildung und werden von Dermatologen und Hautpflegeexperten wegen ihrer Fähigkeit, eine straffere, glattere und gesünder aussehende Haut zu unterstützen, sehr geschätzt. Als führender Innovator im Bereich der Peptide hat sich COSRX einen hervorragenden Ruf als Hersteller fortschrittlicher, peptidbasierter Formeln erarbeitet, die sowohl wirksam als auch für den täglichen Gebrauch geeignet sind. An diesem Prime Day stellt die Marke zwei ihrer charakteristischen Peptid-Innovationen in den Mittelpunkt: das und das (52 % Rabatt) Der beste Snail-Deal am Prime Day: T he Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Das COSRX Snail Mucin, eines der bekanntesten Hautpflegeprodukte auf TikTok, ist anlässlich des Amazon DE Prime Day mit dem bislang größten Rabatt wieder erhältlich. Für alle, die auf der Suche nach dem ultimativen Snail Mucin Amazon-Angebot sind, ist dies die perfekte Gelegenheit, entweder das Geheimnis der „Glass Skin" zum ersten Mal zu entdecken oder einen Lieblingsartikel zum günstigsten Preis der Saison nachzukaufen. Warum es sich lohnt, einen Vorrat anzulegen: Viele Verbraucher legen in den Sommermonaten vor allem Wert auf UV-Schutz, doch die Regeneration der Hautbarriere sowie die Feuchtigkeitsversorgung und beruhigende Pflege nach dem Sonnenbad sind ebenso wichtig. Die Advanced Snail 96 Mucin Power Essence enthält zu 96 % Schneckensekretfiltrat und hilft dabei, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, durch Umwelteinflüsse strapazierte Haut zu beruhigen und einen gesund aussehenden Teint zu fördern. Dank ihrer leichten, nicht klebenden Textur eignet sie sich besonders gut für wärmeres Wetter und die tägliche Pflegeroutine, wodurch sie sich bereits vor Ende des Events einen festen Platz auf vielen Amazon DE Prime Day-Wunschlisten für Hautpflegeprodukte gesichert hat.

Das COSRX Snail Mucin, eines der bekanntesten Hautpflegeprodukte auf TikTok, ist anlässlich des Amazon DE Prime Day mit dem bislang größten Rabatt wieder erhältlich. Für alle, die auf der Suche nach dem ultimativen Snail Mucin Amazon-Angebot sind, ist dies die perfekte Gelegenheit, entweder das Geheimnis der „Glass Skin" zum ersten Mal zu entdecken oder einen Lieblingsartikel zum günstigsten Preis der Saison nachzukaufen.

Weitere Angebote zum Prime Day 2026 (23.–26. Juni, Amazon DE):

Für alle, die sich die ultimative K-Beauty-Routine sichern möchten, erweitert COSRX sein Prime-Day-Rabattangebot um weitere Favoriten der Fans:

Das 4-tägige Einkaufsfenster endet in Kürze. Weitere Informationen zum gesamten Angebot von COSRX am Prime Day sowie die Möglichkeit, sich die günstigsten Preise zu sichern, bevor die Lagerbestände erschöpft sind, finden Sie im offiziellen COSRX-Shop bei Amazon Deutschland.

Informationen zu COSRX

COSRX wurde im Jahr 2013 gegründet und ist eine globale Hautpflegemarke, die für ihren „Essentials-only"-Ansatz bekannt ist: hochwirksame Inhaltsstoffe, konzentrierte Formeln und erschwingliche Preise. COSRX genießt weltweit das Vertrauen von Millionen von Menschen und hat sich durch die Viralität der sozialen Medien zu einer der einflussreichsten K-Schönheitsmarken für Haut- und Haarpflege entwickelt. Entdecken Sie COSRX auf Amazon. COSRX ist auch auf Instagram und TikTok vertreten.