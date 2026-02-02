K-Beauty trifft auf Couture: COSRX feiert mit MISS SOHEE sein Debüt Backstage in der Haute Couture

PARIS, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- COSRX, der weltweit führende Anbieter von K-Beauty-Produkten, baut seine Präsenz auf der Haute-Couture-Bühne weiter aus und fungierte für MISS SOHEE während der Paris Fashion Week Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026 am 29. Januar als offizieller Backstage-Haar-Sponsor.

Die Backstage-Frisuren wurden von der international renommierten Haarstylistin Joana Neves, der globalen Haarbotschafterin von COSRX, betreut, deren Fachwissen die raffinierte Ästhetik der Haute Couture mit den in Backstage-Umgebungen bewährten K-Beauty-Haarlösungen verband.

COSRX and Global Hair Ambassador Joana Neves light up the backstage of MISS SOHEE Paris Fashion Week Haute Couture SpringSummer 2026

MISS SOHEE Backstage: COSRX betritt die Haute-Couture-Arena

MISS SOHEE, gegründet von der Designerin Sohee Park, ist ein in London ansässiges Haute-Couture-Haus, das für seine raffinierte Handwerkskunst und seinen zeitgenössischen Ansatz für Couture bekannt ist. Für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 unterstützte COSRX die Show hinter den Kulissen mit starken K-Beauty-Haarlösungen.

Diese Zusammenarbeit gilt weithin als eine der ersten Gelegenheiten, bei denen eine K-Beauty-Marke das Backstage-Hairstyling im Rahmen des Haute-Couture-Kalenders gesponsert hat. Sie ist ein wegweisender Moment, in dem koreanische Beauty-Produkte Einzug in eines der exklusivsten kreativen Umfelder der Modewelt halten.

Die Kollektion wurde unter dem Motto „BREATHING FORMS" präsentiert und zeigte skulpturale Silhouetten, aufgebrochen durch Bewegung und Fluidität – ein Ansatz, der MISS SOHEE zu einer führenden Stimme der zeitgenössischen Couture gemacht hat. Seit seinem Pariser Haute-Couture-Debüt im Frühjahr/Sommer 2025 hat das Haus schnell weltweite Anerkennung erlangt, mit Entwürfen, die von international bekannten Persönlichkeiten wie Anya Taylor-Joy, Beyoncé, Zendaya, Bella Hadid und Florence Pugh getragen werden.

Für die Show arbeitete COSRX mit Joana Neves, der globalen Haarbotschafterin von COSRX, zusammen und unterstützte das Backstage-Haarteam mit seinem PEPTIDE-132 Hair Bonding Trio. Die Haute-Couture-Bühne wurde lange Zeit von europäischen Schönheitshäusern dominiert und erfuhr durch diese Partnerschaft einen bedeutenden Wandel, der einen bemerkenswerten Moment für K-Beauty auf der Pariser Couture-Bühne darstellt.

Informationen zu Joana Neves

Joana Neves ist eine in London ansässige Modefriseurin und globale Haarbotschafterin für COSRX. Sie arbeitet eng mit der Marke in ganz Europa zusammen, insbesondere bei professionellen Weiterbildungsinitiativen, Backstage-Kooperationen und der Entwicklung leistungsorientierter Haarpflegeprodukte für die High-Fashion-Branche. Sie ist bekannt für ihre raffinierte Ästhetik und ihre moderne Herangehensweise an die Haarkunst. Sie ist eine der führenden Künstlerinnen im international renommierten Haarteam von Guido Palau und verfügt über ein umfangreiches Portfolio, das die Zusammenarbeit mit Dior, Dolce & Gabbana und Prada sowie das Styling von Weltstars wie Kendall Jenner, Lily Collins und Dua Lipa umfasst.

Informationen zu COSRX PEPTIDE-132 Hair Bonding Trio

Die Backstage-Frisuren für die MISS SOHEE Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026 Show wurden exklusiv mit dem PEPTIDE-132 Hair Bonding Trio von COSRX gestylt, das von der globalen Haar-Botschafterin Joana Neves ausgewählt wurde, damit es den technischen und ästhetischen Anforderungen einer Couture-Modenschau gerecht wird.

PEPTIDE-132 Ultra Perfect Hair Bonding Oil Serum

Ein leichtes, hochleistungsfähiges Bonding Oil Serum, das Backstage-Looks verfeinert und veredelt und für flexible Kontrolle und couturegerechten Glanz sorgt. Enthält das patentierte PEPTIDE-132, das geschwächte Bereiche des geschädigten Haares stärkt.

PEPTIDE-132 Ultra Perfect Hair Bonding Shampoo

Eine Formel in Salonqualität, die sanft reinigt und gleichzeitig gefährdete Proteinbindungen stärkt, um eine ausgewogene Grundlage für präzises Styling zu schaffen.

PEPTIDE-132 Ultra Perfect Hair Bonding Treatment

Eine intensive Pflegebehandlung für die mittleren Längen und Spitzen, die vor dem Styling für den Laufsteg die Geschmeidigkeit, Kämmbarkeit und Elastizität verbessert.

Informationen zu COSRX

COSRX wurde im Jahr 2013 gegründet und ist eine globale Hautpflegemarke, die für ihren „Essentials-only"-Ansatz bekannt ist: hochwirksame Inhaltsstoffe, konzentrierte Formeln und erschwingliche Preise. COSRX genießt weltweit das Vertrauen von Millionen von Menschen und hat sich durch die Viralität der sozialen Medien zu einer der einflussreichsten K-Schönheitsmarken für Haut- und Haarpflege entwickelt. COSRX ist auch auf Instagram + TikTok vertreten.

