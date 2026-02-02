La K-Beauty se met à la mode : COSRX fait ses débuts dans les coulisses de la Haute Couture auprès de MISS SOHEE

PARIS, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- COSRX, leader mondial de la K-beauty, continue de s'imposer sur la scène de la haute couture en tant que sponsor officiel des coiffures en coulisses pour MISS SOHEE lors de la Fashion Week Haute Couture printemps/été 2026 de Paris le 29 janvier.

COSRX and Global Hair Ambassador Joana Neves light up the backstage of MISS SOHEE Paris Fashion Week Haute Couture SpringSummer 2026

La coiffure en coulisses a été supervisée par Joana Neves, coiffeuse artistique de renommée internationale et ambassadrice mondiale de COSRX, dont l'expertise a permis de faire le lien entre l'esthétique raffinée de la haute couture et les solutions capillaires de la K-beauty qui ont fait leurs preuves en coulisses.

MISS SOHEE en coulisses : COSRX entre dans le royaume de la haute couture

MISS SOHEE, fondée par la créatrice Sohee Park, est une maison de haute couture basée à Londres, reconnue pour son savoir-faire raffiné et son approche contemporaine de la couture. Pour la collection printemps/été 2026, COSRX a participé au défilé depuis les coulisses en proposant des solutions capillaires K-beauty axées sur la performance.

Largement considérée comme l'une des premières occasions pour une marque de K-beauty de soutenir le sponsoring capillaire dans les coulisses de la haute couture, cette collaboration marque un moment important dans l'entrée de la beauté coréenne (K-beauty) dans l'un des environnements créatifs les plus exclusifs de la mode.

Présentée sous le thème « BREATHING FORMS » (Formes aériennes), la collection a mis en avant des silhouettes sculpturales que le mouvement et la fluidité ont adoucies, une approche caractéristique qui a fait de MISS SOHEE le porte-voix de la couture contemporaine. Depuis ses débuts dans la Haute Couture à Paris au printemps/été 2025, la maison a rapidement acquis une reconnaissance mondiale, avec des créations portées par des personnalités de renommée internationale telles que Anya Taylor-Joy, Beyoncé, Zendaya, Bella Hadid et Florence Pugh.

Pour le défilé, COSRX a travaillé avec Joana Neves, son Ambassadrice mondiale de la coiffure, en soutenant l'équipe de coiffeurs en coulisses avec PEPTIDE-132 Hair Bonding Trio. Longtemps dominées par les maisons européennes, les coulisses de la haute couture ont beaucoup évolué grâce à ce partenariat, marquant un moment important pour la K-beauty sur la scène de la couture parisienne.

À propos de Joana Neves

Joana Neves est une coiffeuse de mode basée à Londres et Ambassadrice mondiale de la coiffure pour COSRX. Elle travaille en étroite collaboration avec la marque dans toute l'Europe sur des initiatives de formation professionnelle, des collaborations en coulisses et le développement de solutions capillaires axées sur la performance pour le secteur de la haute couture. Reconnue pour son esthétique raffinée et son approche moderne de l'art capillaire, elle est l'une des principales artistes de l'équipe de coiffeurs de renommée internationale dirigée par Guido Palau. Son vaste portefeuille comprend des collaborations avec Dior, Dolce & Gabbana et Prada, et avec des icônes internationales telles que Kendall Jenner, Lily Collins et Dua Lipa.

A propos de COSRX PEPTIDE-132 Hair Bonding Trio

La coiffure en coulisses du défilé MISS SOHEE Haute Couture Printemps/Été 2026 a été assurée exclusivement par PEPTIDE-132 Hair Bonding Trio de COSRX, sélectionné par l'Ambassadrice mondiale de la coiffure Joana Neves pour satisfaire aux exigences techniques et esthétiques d'un défilé de haute couture.

PEPTIDE-132 Ultra Perfect Hair Bonding Oil Serum

Une huile capillaire légère et très performante utilisée pour affiner et finir les looks en coulisses, assurant un contrôle flexible et une brillance digne de la couture. Imprégné du PEPTIDE-132 breveté pour renforcer les zones affaiblies des cheveux abîmés.

PEPTIDE-132 Ultra Perfect Hair Bonding Shampoo

Une formule de qualité qui n'a rien à envier aux salons de coiffure et qui nettoie en douceur tout en renforçant les liaisons protéiniques abîmées, créant une base équilibrée pour un coiffage de précision.

PEPTIDE-132 Ultra Perfect Hair Bonding Treatment

Un traitement intensif conçu pour les mi-longueurs et les pointes, améliorant la douceur, la maniabilité et la résilience avant les coiffures de défilé.

À propos de COSRX

Fondé en 2013, COSRX est une marque mondiale de soins de la peau connue pour son approche « essentials-only » : des ingrédients hautement efficaces, des formules concentrées et des prix abordables. Bénéficiant de la confiance de millions de personnes dans le monde et de la viralité des réseaux sociaux, COSRX est devenu l'une des marques de K-beauty les plus influentes dans le domaine des soins de la peau et des soins capillaires. COSRX est également présent sur Instagram et TikTok.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2874052/iMAGE1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648141/5743972/COSRX_Logo.jpg