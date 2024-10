KI-Schachroboter von SenseRobot triumphiert über die vierfache Schachweltmeisterin

BEIJING, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- SenseRobot, eine Marke für Heimroboter mit künstlicher Intelligenz (KI), hat eine neue Ergänzung zu seiner KI-gesteuerten Schachroboterserie vorgestellt, SenseRobot Chess. SenseRobot Chess hat einen bedeutenden Durchbruch erzielt und komplexe technische Herausforderungen gemeistert, die es seinen intelligenten Roboterarmen ermöglichen, 3D-Schachfiguren präzise zu greifen und zu positionieren – ein Novum in der Haushaltsrobotik. Schachspieler können jetzt jederzeit und überall ein fesselndes Mensch-Maschine-Spielerlebnis genießen.

Die größte Herausforderung bei der Entwicklung von SenseRobot Chess war die Erkennung und Manipulation von Schachfiguren, die unterschiedliche Formen und Größen haben. Um diese Herausforderung zu meistern, entwickelte SenseRobot eine innovative Struktur und einen Algorithmus für die Roboterarme und integrierte eine dreifingrige Klaue für die präzise Handhabung von 3D-Teilen. Ausgestattet mit einer eigenen KI-Engine unterteilt SenseRobot Chess das Spielgeschehen in 25 Stufen und bietet Spielern aller Fähigkeitsstufen eine Vielzahl von Spielmodi. Darüber hinaus bietet er eine Reihe weiterer Funktionen, wie z. B. Trainingsübungen, Geschicklichkeitsaufgaben und Spielanalysen, und ist damit der perfekte Begleiter für Schach-Fans.

In einem spannenden Debütmatch trat SenseRobot Chess gegen Hou Yifan an, eine vierfache Schachweltmeisterin. Hou wurde im Alter von 13 Jahren Großmeisterin und gewann mit 16 Jahren ihre erste Schachweltmeisterschaft für Frauen und wird als jüngste Weltmeisterin der Geschichte gefeiert. In diesem mit Spannung erwarteten Match zwischen Hou und SenseRobot Chess zeigte Hou vom ersten Zug an ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und schuf die Voraussetzungen für einen intensiven Kampf. Im weiteren Verlauf des Spiels bewies SenseRobot Chess bemerkenswerte strategische Fähigkeiten, baute seinen Vorsprung schrittweise aus und gewann schließlich das Spiel.

SenseRobot Chess wurde entwickelt, um das Spielerlebnis für leidenschaftliche Spieler zu verbessern und gleichzeitig die Neugier von jungen Lernenden zu wecken und Schach und KI-Technologie zugänglicher zu machen. Als Pionier auf dem Gebiet der Heimschachroboter widmet sich SenseRobot der Bereicherung der weltweiten Schachgemeinschaft, indem es intelligentere und bequemere Lern- und Spielerfahrungen für Spieler aller Niveaus bietet.

SenseRobot ist eine führende Marke für intelligente Haushaltsroboter und leistet Pionierarbeit in der Kategorie der KI-gesteuerten Haushaltsschachroboter. Als weltweit erstes Unternehmen, das intelligente Roboterarme für den Hausgebrauch in Massenproduktion herstellt, setzt sich SenseRobot dafür ein, modernste KI-Technologie in jedes Haus zu bringen. SenseRobot orientiert sich an einer Design-Philosophie, die sich auf „innovative Augenpflege, kognitive Stimulation und Gemeinschaft" konzentriert und die Gesundheit, das Lernen und die allgemeine Entwicklung seiner Benutzer fördern soll.

