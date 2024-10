Le robot d'échecs piloté par l'IA de SenseRobot vient à bout de la quadruple championne du monde d'échecs

PÉKIN, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- SenseRobot, une marque de robotique domestique à intelligence artificielle (IA), a dévoilé un nouvel ajout à sa série de robots d'échecs pilotés par l'IA, SenseRobot Chess. SenseRobot Chess constitue un accomplissement de taille en maîtrisant des défis techniques complexes qui permettent à ses bras robotiques intelligents de saisir et de positionner avec précision des pièces d'échecs en 3D, ce qui constitue une première dans le domaine de la robotique domestique. Les joueurs d'échecs peuvent désormais bénéficient d'une expérience de jeu immersive entre l'homme et la machine, à tout moment et en tout lieu.

La principale difficulté rencontrée dans le développement de SenseRobot Chess a été la reconnaissance et la manipulation de pièces d'échecs de formes et de tailles différentes. Pour surmonter ce défi, SenseRobot a mis au point une structure et un algorithme innovants pour les bras robotiques et a incorporé une griffe à trois doigts pour une manipulation précise des pièces en 3D. Équipé d'un moteur d'IA propriétaire, SenseRobot Chess classe son jeu en 25 niveaux pour offrir aux joueurs de tous horizons une variété de modes de jeu. Il offre également un éventail d'autres fonctionnalités, notamment des exercices d'entraînement, des défis de compétences et des analyses de parties, ce qui en fait le compagnon idéal des passionnés d'échecs.

Lors d'un premier match captivant, SenseRobot Chess a affronté Hou Yifan, quadruple championne du monde d'échecs féminin. Connue pour être devenue grand maître à l'âge de 13 ans et avoir remporté son premier championnat du monde d'échecs féminin à 16 ans, Hou est considérée comme la plus jeune championne du monde de l'histoire. Dans ce match très attendu entre Hou et SenseRobot Chess, Hou a démontré ses compétences exceptionnelles dès le premier coup, ouvrant la voie à une bataille intense. Au fil de la partie, SenseRobot Chess a fait preuve de remarquables capacités stratégiques, augmentant progressivement son avance et remportant finalement la victoire.

SenseRobot Chess est conçu pour optimiser l'expérience de jeu des passionnés tout en éveillant la curiosité des novices, rendant ainsi les échecs et la technologie de l'IA plus accessibles. En tant que pionnier de la robotique domestique pour les échecs, SenseRobot se consacre à l'enrichissement de la communauté mondiale des échecs en offrant des expériences d'apprentissage et de jeu plus intelligentes et plus pratiques pour les joueurs de tous niveaux.

SenseRobot est une marque de domotique de premier plan, pionnière de la catégorie des robots d'échecs grand public pilotés par l'IA. En tant que première entreprise mondiale de production de masse de bras robotiques intelligents à usage domestique, Sense Robot ambitionne d'introduire les technologies d'IA de pointe dans tous les foyers. Guidé par une philosophie de conception centrée sur « l'innovation, le soin des yeux, la stimulation cognitive et l'accompagnement », SenseRobot promeut la santé, l'apprentissage et le développement général de ses utilisateurs.

