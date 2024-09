KI-Transformation für unstrukturierte Daten: Nasuni integriert Microsoft 365 Copilot

Die Integration mit Microsoft Graph Connector ermöglicht eine höhere Produktivität mit erweiterten KI-basierten Such-, Compliance- und Analysefunktionen für unstrukturierte Daten

BOSTON und MÜNCHEN, 24. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- Nasuni, Anbieter einer führenden Unternehmensdatenplattform für hybride Cloud-Umgebungen, vertieft die Integration mit Microsoft 365 Copilot. Daten, die in der Nasuni-Plattform gemanagt werden, sind nunmehr über den Microsoft Graph Connector vollständig zugänglich und verwendbar für Microsoft Search und Microsoft 365 Copilot. Dadurch wird der Zugriff auf die Daten für die KI-Dienste von Microsoft erheblich erweitert.

KI erfordert eine KI-fähige Infrastruktur, was die derzeitigen Speicherinfrastrukturen häufig nicht bieten können. Storage-Lösungen, die auf Legacy-Hardware basieren, erzeugen Datensilos, die es unmöglich machen, KI und Analysen auszuführen. Unternehmen, die über Milliarden von Dateien und Petabyte an Daten verfügen können, müssen diese Silos aufbrechen und ihre Daten in der Cloud konsolidieren. Das Freisetzen dieser Daten eröffnet unglaubliche Möglichkeiten. Die Nasuni File Data Platform erschließt diese Möglichkeiten, indem sie Daten konsolidiert, schützt und für alle und alles (einschließlich KI) zugänglich macht.

Mit dem Graph Connector können Unternehmen die verwalteten Daten-Repositories von Nasuni nutzen, um das volle Potenzial von Microsoft 365 Copilot auszuschöpfen und KI-gestützte Erfahrungen mit individuellen geschäftlichen Anforderungen und Workflows in Einklang zu bringen. Er ermöglicht es ihnen, die Nasuni-Daten mit dem semantischem Index von Microsoft 365 zu verknüpfen, um KI-gestützte Suche, verbesserte Compliance und erweiterte Analysen über eine einheitliche Schnittstelle freizuschalten.

Zu den wichtigsten Vorteilen dieser Integration gehören:

Mehr Wert aus Daten erschließen: Kunden können jetzt den Wert ihrer von Nasuni verwalteten Daten maximieren, indem sie sie über Microsoft 365 Copilot und Microsoft Search für personalisierte Erlebnisse zugänglich machen und die Benutzerinteraktionen mit relevanten Inhalten bereichern.





Kunden können jetzt den Wert ihrer von Nasuni verwalteten Daten maximieren, indem sie sie über Microsoft 365 Copilot und Microsoft Search für personalisierte Erlebnisse zugänglich machen und die Benutzerinteraktionen mit relevanten Inhalten bereichern. KI-gestützte Suche und Einblicke: Der Graph Connector ermöglicht die Indizierung der von Nasuni verwalteten Dateien im semantischen Index von Microsoft, der ein wichtiger Bestandteil der Microsoft 365 AI-Infrastruktur ist. Microsoft 365 Copilot und Microsoft Search verwenden den semantischen Index, um kontextrelevante Antworten und Erkenntnisse für Microsoft 365-Anwendungen bereitzustellen.





Der Graph Connector ermöglicht die Indizierung der von Nasuni verwalteten Dateien im semantischen Index von Microsoft, der ein wichtiger Bestandteil der Microsoft 365 AI-Infrastruktur ist. Microsoft 365 Copilot und Microsoft Search verwenden den semantischen Index, um kontextrelevante Antworten und Erkenntnisse für Microsoft 365-Anwendungen bereitzustellen. Eine einheitliche Datenschnittstelle: Kunden profitieren von einem zentralen Zugriff auf ihre Microsoft 365-Daten (einschließlich SharePoint und OneDrive) und Nasuni. Diese einheitliche Ansicht ermöglicht eine effiziente Suche und Interaktion mit Dokumenten in allen unstrukturierten Dateien, einschließlich der von Nasuni verwalteten Daten.

„Über den Microsoft Graph Connector ermöglichen wir unseren Kunden die Nutzung von Microsoft 365 Copilot und versetzen sie in die Lage, mehr geschäftliche Vorteile aus ihren von Nasuni verwalteten Daten zu ziehen", sagt Jim Liddle, Chief Innovation Officer of Data Intelligence and AI bei Nasuni. „Diese Integration ermöglicht die nahtlose Nutzung von Microsoft 365 Copilot mit Nasuni-Daten in Verbindung mit in Microsoft 365 gespeicherten Datensätzen, was unseren Kunden eine fundiertere Entscheidungsfindung und höhere Effizienz im täglichen Geschäft ermöglicht."

„Nasuni hat seine eigenen Erfahrungen mit unseren Innovationen und der Zusammenarbeit mit uns bei der Integration von Microsoft Graph Connector eingebracht, um Kunden die nahtlose Integration ihrer Daten in Microsoft 365 und Microsoft 365 Copilot zu ermöglichen", sagte Tony Surma, Chief Technology Officer bei Microsoft Americas Partners. „Gemeinsam helfen wir Kunden, das volle Potenzial ihrer Daten mit Nasuni und Microsoft AI zu erschließen."

Früher in diesem Jahr hatte Nasuni bereits eine Initiative angekündigt, mit der das Unternehmen Kunden dabei unterstützen will, mit ihren Nasuni-Daten maßgeschneiderte KI-Copiloten zu erstellen. In diesem Kontext baut Nasuni sein Angebot weiter aus, das sich nahtlos in die KI-gesteuerten Tools von Microsoft integrieren soll. Damit stärkt Nasuni weiterhin Unternehmen, indem es erstklassige KI-Lösungsintegrationen für die Interaktion mit unstrukturierten Daten bereitstellt, die von Nasuni verwaltet werden.

Dieser kürzlich veröffentlichte Beitrag von Jim Liddle, Chief Innovation Officer von Nasuni für Data Intelligence und KI, erläutert, wie Kunden die Integration mit dem Microsoft 365 Copilot nutzen können. On-Demand-Inhalte von Nasunis jüngster CloudBound 2024-Konferenz bieten weitere Informationen von Branchenexperten über den Aufbau KI-gesteuerter Datenstrategien, die Konsolidierung und Sicherung von Daten und hybride Cloud-Lösungen.

Über Nasuni

Nasuni bietet eine skalierbare Datenplattform für Unternehmen, die mit einer explosionsartigen Zunahme unstrukturierter Daten in einer Welt der KI konfrontiert sind.

Die File Data Platform von Nasuni ist in Hybrid-Cloud-Umgebungen mühelos skalierbar, ermöglicht die Kontrolle am Netzwerkrand und erfüllt die Erwartungen moderner Unternehmen an Daten, die zu einem Erkenntnisgewinn beitragen können und KI-fähig sind. Sie vereinfacht die Verwaltung von Dateidaten und verbessert gleichzeitig den Speicherzugriff und die Leistung. Die erstklassige Dateiwiederherstellung schützt Kunden vor einer Reihe von Cyberbedrohungen und macht spezifische Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen überflüssig. Dadurch werden die Infrastrukturkosten um bis zu 65 % gesenkt.

Unternehmen auf der ganzen Welt in den Bereichen Fertigung, Bauwesen, Energie, Konsumgüter und öffentliche Verwaltung verlassen sich auf Nasuni. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts, USA. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern anWeitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

Medienkontakte

USA: Kristin Concannon

Nasuni

Telefon: 617-416-2873

E-Mail: [email protected]

Großbritannien/Europa: Beth Collinson

Waters Agency

Telefon: +44 (0)7749 344 280

E-Mail: [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1841258/Nasuni_Logo.jpg