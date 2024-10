Kigen stellt bahnbrechende eIM-Lösung für SGP.32 vor, die mit eSIMs für Verbraucher kompatibel ist

Der eSIM IoT Remote Manager von Kigen ist bereits marktreif, wird von mehr als 15 Kunden eingesetzt und ist mit den neuesten GSMA-Standards abgestimmt. Er verändert die Verwaltung von IoT-Geräten mit eSIMs.

LONDON, 3. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Kigen, der weltweit führende Anbieter von eSIM- und iSIM-Sicherheit, gibt die Verfügbarkeit des Kigen eSIM IoT Remote Manager (eIM) für die Verwaltung großer IoT- und Verbraucher-eSIM-Flotten bekannt. Dies ist die erste marktreife Lösung, die vollständig mit der neuesten GSMA SGP.32 v1.2-Spezifikation übereinstimmt und mit dem Kigen eSIM Consumer OS sowie mit den bestehenden Subscription Manager Data Preparation (SM-DP+) Services der Betreiber kompatibel ist. Diese Technologie unterstreicht das Engagement von Kigen, die IoT-Konnektivität voranzutreiben, indem es sich an die neuesten GSMA eSIM-Standardentwicklungen hält und diese für Hersteller zur Verfügung stellt, um mit sofortigen Lösungen auf https://kigen.com/eIM/ auf IoT eSIM zu migrieren.

The new Kigen eSIM IoT remote Manager (eIM) solutions delivers ultra-efficient IoT eSIM, compliant to GSMA's latest IoT eSIM specifications and compatible with Kigen consumer eSIM OS, unified under Kigen Pulse. Find out more: https://kigen.com/eim/

Der eIM ist eine Hauptkomponente der vereinfachten Architektur, die durch die neuen GSMA IoT eSIM Spezifikationen (SGP.32) eingeführt wurde. Der eIM spielt eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung der eUICCs und der Anweisung zum Herunterladen eines Profils vom SM-DP+-Server.

Effizientes und nachhaltiges IoT mit eSIMs

Der Kigen eIM zeigt, wie kompakte und hocheffiziente eSIM-Verwaltungsvorgänge für batteriebetriebene Geräte mit einer einzigen Ladung durchgeführt werden können. Kigen eIM unterstützt eine innovative On-the-Fly-Übersetzung, die sicherstellt, dass ältere SM-DP+-Geräte in zellularen IoT-Implementierungen mit indirektem Profildownload genutzt werden können. Die Kigen eIM-Lösung ist auch mit dem neuesten Kigen Consumer eSIM OS kompatibel, das weitere Innovationen wie die werkseitige Profilbereitstellung, sichere Elementfunktionen und eine intelligente Gerätelogik für einen nahtlosen Profilwechsel zur Vermeidung von Verbindungsverlusten umfasst. Alle Funktionen des Kigen eSIM OS können dank des Kigen-Geräts C-SDK, einer Embedded-C-Bibliothek, die eine schnelle Integration von Funktionen in Geräte ermöglicht, einfach genutzt werden.

Einheitliche Ansicht mit Kigen Pulse

Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, stellt Kigen diesen eIM mit Kigen Pulse zur Verfügung, einer zentralen Konsole mit einer benutzerfreundlichen und einheitlichen Erfahrung für die Verwaltung aller Kigen-Dienste, einschließlich aller Entwicklungen von Remote SIM Provisioning (RSP). Dank umfassender Open API v3-Spezifikationen und UI können Kunden alle ihre eSIM-Assets aus der Ferne überwachen oder diese ganzheitliche Ansicht in Plattformen ihrer Wahl integrieren. Dies gewährleistet die Geschäftskontinuität nach der Bereitstellung und vermeidet eine kostspielige manuelle Verwaltung für umfangreiche IoT-Bereitstellungen.

Getestet und validiert durch das Ökosystem

Die eIM-Lösung von Kigen wurde strengen Tests unterzogen und von führenden Partnern wie Particle übernommen. Die Integration mit 15 weiteren prominenten IoT-Kunden ist im Gange.

Der Kigen eIM ist jetzt über flexible Bereitstellungsoptionen verfügbar. Er kann als vollständig verwalteter Service über die von der GSMA akkreditierten SAS-SM (Security Accreditation Scheme for Subscription Management) Rechenzentren von Kigen oder über Amazon Web Services (AWS) genutzt werden. Ab 2025 können die Kunden auch die Bereitstellung in ihrer Infrastruktur selbst verwalten. Alle Bereitstellungserfahrungen sind unter Kigen Pulse zentralisiert, was eine nahtlose Erfahrung für georedundante Bereitstellungen und Hybrid-Cloud-Anwendungsfälle unterstützt.

Darüber hinaus unterstreichen die GSMA SAS-UP-Zertifizierungen (für die UICC-Produktion) in Dublin, Irland, und in Noida, Indien, die Sicherheit und Robustheit der Kigen-Lösung für Konnektivitätsdienstleister und Gerätehersteller.

Vincent Korstanje, CEO von Kigen, bemerkte: „Da sich die eSIM-Technologie mit SGP.32 weiterentwickelt, ist es klar, dass diese Zukunft des IoT technologische Verantwortung erfordert, die jetzt beginnt. Um skalierbar zu sein, müssen eSIM-Profil-Downloads für Geräte mit begrenztem Stromverbrauch effizient sein, die Geschäftskontinuität verbessern und die Kosten für den Profilbetrieb optimieren. Kigen's eIM und die dazugehörigen Tools ermöglichen dem IoT-Ökosystem den sofortigen Start mit der Gewissheit, dass die Technologie auf einem robusten, standardisierten und interoperablen Fundament ruht. Wir lernen von unseren Vorreitern, wie wir Barrieren abbauen können, um langfristiges Wachstum, Nachhaltigkeit und Innovationen zu fördern, die allen zugute kommen können."

Um die Kosten für eSIMs im großen Maßstab zu optimieren, unterstützt

Kigen die Hersteller bei der Kombination des eIM mit seiner In-Factory Profile Provisioning (IFPP)-Lösung und Secure iSIM Package APIs. Diese Kombinationen werden bis Ende 2024 in Kigen Pulse für Kunden auf Abruf verfügbar sein.

Das Team von Kigen wird auf der Embedded World North America in Austin, Texas, und auf dem Mobile World Congress Las Vegas 2024 zur Verfügung stehen, um die Nutzung dieser neuen eIM-Lösung zu demonstrieren und zu diskutieren. Kigen wird am 19. November 2024 ein öffentliches Webinar veranstalten, um zu zeigen, wie dieses eIM Hersteller und Betreiber unterstützen kann. Alle Einzelheiten finden Sie unter https://kigen.com/eIM/

Informationen zu Kigen

Kigen ist der Vorreiter bei eSIM- und iSIM-Sicherheitslösungen für das Internet der Dinge (IoT). Als Unternehmen, das auf Arm basiert, bietet Kigen OEMs flexible Sicherheit für führende IoT-Chipsätze und -Module und arbeitet mit den weltweit führenden Anbietern von IoT- und LPWAN-Konnektivität in bis zu 200 Ländern zusammen. Unsere branchenführenden SIM OS-Produkte ermöglichen die Nutzung von mehr als 2,5 Mrd. SIM-Karten und ergänzen unsere GSMA-akkreditierten Remote SIM Provisioning-Funktionen für sichere Dienste. Weitere Informationen finden Sie unter https://kigen.com/ oder folgen Sie unserem #FutureofSIM-Feed auf LinkedIn: https://linkedin.com/company/kigen/

