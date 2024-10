Kigen dévoile une solution eIM révolutionnaire compatible avec les eSIMs consumer (grand public) selon la norme SGP.32

L'eIM est un composant clé de l'architecture simplifiée introduite par les nouvelles spécifications eSIM pour l'IoT de la GSMA (SGP.32). L'eIM joue un rôle essentiel dans la gestion des eUICCs en ordonnant le téléchargement d'un profil depuis le serveur SM-DP+ ou en changeant le statut d'un profil.

Répondre aux besoins d'une gestion IoT efficace et durable avec des eSIMs

L'eIM Kigen propose une gestion efficace des eSIMs notamment pour des appareils fonctionnant sur batterie à charge unique. Il supporte une traduction du protocole en temps réel, garantissant la comptabilité avec les SM-DP+ déjà déployés pour être utilisés dans les déploiements cellulaires IoT en offrant un téléchargement indirect de profil. La solution Kigen eIM est également compatible avec le dernier système d'exploitation Kigen Consumer eSIM OS, qui comprend d'autres innovations comme le chargement de profils en usine, les fonctions de module de sécurité (sécure élément), et une logique intelligente pour le changement automatique de profil afin d'éviter les pertes de connectivité. Toutes les fonctionnalités de l'OS Kigen eSIM peuvent être facilement exploitées grâce à la bibliothèque C-SDK de Kigen, une bibliothèque embarquée en C permettant une intégration rapide des fonctionnalités dans les appareils.

Vue unifiée avec Kigen Pulse

Pour améliorer l'expérience utilisateur, Kigen propose cet eIM avec Kigen Pulse, une console centralisée offrant une expérience unifiée et conviviale pour la gestion de tous les services Kigen, y compris les évolutions du Remote SIM Provisioning (RSP). Avec des spécifications Open API v3 et une interface utilisateur, les clients peuvent gérer à distance tous leurs actifs eSIMs ou intégrer cette vue holistique dans leurs propres plateformes. Cela garantit une continuité commerciale après le déploiement et évite une gestion manuelle coûteuse pour des déploiements IoT massifs.

Testé et validé par l'écosystème

La solution eIM de Kigen a subi des tests rigoureux et a été adoptée par des partenaires leaders comme Particle. L'intégration est en cours avec 15 autres clients IoT importants.

Kigen eIM est maintenant disponible via des options de déploiement flexibles. Il peut être accédé en tant que service entièrement géré via les centres de données de Kigen accrédités SAS-SM par la GSMA ou sur Amazon Web Services (AWS). À partir de 2025, les clients pourront également choisir de gérer eux-mêmes les déploiements sur leur propre infrastructure. Toutes les expériences de déploiement sont centralisées sous Kigen Pulse, garantissant une expérience fluide pour les déploiements géo-redondants et les cas d'utilisation en cloud hybride.

De plus, les certifications GSMA SAS-UP (pour la production de cartes SIM et eSIM) à Dublin, en Irlande, et à Noida, en Inde, soulignent la sécurité et la robustesse de la solution de Kigen pour les fournisseurs de services de connectivité et les fabricants d'appareils.

Vincent Korstanje, PDG de Kigen, a déclaré : « Alors que la technologie eSIM évolue avec la norme SGP.32, il est clair que l'avenir de l'IoT nécessite un leadership technologique, dès maintenant. Pour passer à l'échelle, le téléchargement des profils eSIM doit être efficace pour les appareils à faible consommation, améliorer la continuité des affaires et optimiser le coût des opérations sur le profil. L'eIM de Kigen et les outils qui l'accompagnent permettent à l'écosystème IoT de commencer immédiatement en toute confiance, en s'appuyant sur une base solide, normalisée et interopérable. Grâce à nos premiers utilisateurs, nous apprenons à surmonter les obstacles pour favoriser une croissance à long terme, la durabilité et l'innovation au bénéfice de tous. »

Vers l'optimisation des coûts des eSIM à grande échelle

Kigen s'engage également à aider les fabricants à combiner l'eIM avec sa solution de chargement de profils en usine (IFPP, de l'Anglais In-Factory Profile Provisioning) et ses APIs Secure iSIM Package. Ces combinaisons seront disponibles à la demande dans Kigen Pulse pour les clients d'ici la fin de 2024.

L'équipe de Kigen sera disponible pour présenter et discuter de cette nouvelle solution eIM lors de l'Embedded World North America à Austin, Texas, et au Mobile World Congress Las Vegas 2024. Kigen organisera un webinaire public le 19 novembre 2024 pour explorer en détail comment cet eIM peut soutenir les fabricants et les opérateurs. Les détails complets sont disponibles sur : https://kigen.com/eIM/.

À propos de Kigen

Kigen est le pionnier des solutions de sécurité eSIM et iSIM pour l'IoT à grande échelle. Fondée par Arm, Kigen offre aux OEMs une sécurité flexible sur les chipsets et modules IoT leaders du marché ainsi qu'avec les principaux fournisseurs de connectivité IoT et LPWAN dans plus de 200 pays. Nos produits SIM OS de pointe équipent plus de 2,5 milliards de SIM et sont complétés par nos capacités sécurisées de provisionnement SIM à distance accréditées par la GSMA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://kigen.com/ ou suivez-nous sur notre fil #FutureofSIM sur LinkedIn : https://linkedin.com/company/kigen/.

