Komy entwickelt neuen „SPR"-Spiegel, der für verschiedene Arten von Staukästen in Flugzeugen geeignet ist und Gewichts- und Kosteneinsparungen ermöglicht

KAWAGUCHI, Japan, 24. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Komy Co., Ltd. mit Sitz in Kawaguchi, Präfektur Saitama, Japan, hat ein neues „SPR"-Modell seiner KomyMirror-Serie für Gepäckablagefächer in Flugzeugen entwickelt.

Der neue SPR kann an den Seitenwänden von Staukästen für verschiedene Flugzeugtypen angebracht werden. Außerdem ist es nun möglich, den Spiegel entweder auf der linken oder auf der rechten Seite anzubringen, indem der Einstellwinkel geändert wird. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch die Überarbeitung der Materialien und des Herstellungsverfahrens eine Kosten- und Gewichtsreduzierung von etwa 30 % erreicht.

Der herkömmliche KomyMirror hat optimale Produktnummern für jeden Flugzeugtyp und die entsprechenden Stauräume. Andererseits ist der SPR ein bahnbrechender Spiegel mit nur einer Produktnummer, der alle Arten von Staukästen abdeckt. Komy empfiehlt Luftfahrtunternehmen dringend, den SPR-Spiegel zu installieren.

Für Kaufanfragen besuchen Sie bitte die Website: https://www.komy.com/contact-us

Komy wird ab dem 28. Mai auf der dreitägigen Aircraft Interiors Expo (AIX) in Hamburg ausstellen und das neue Produkt ebenfalls präsentieren.

Komy wird sich weiterhin bemühen, die Qualität seiner Produkte zu verbessern, um einen sicheren und zuverlässigen Flugbetrieb zu gewährleisten.

- Spezifikationen

Produktnummer: SPR

Größe: Durchmesser 95 mm, Dicke 1,1 mm, Gewicht 9 g

- Produkt:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100673/202405100631/_prw_PI1fl_I8KI99Ih.jpg

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100673/202405100631/_prw_PI2fl_22ODh3GN.jpg

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100673/202405100631/_prw_PI3fl_13Ti9rt2.jpg

Einzelheiten: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405100631-O1-yX7s3a3G.pdf

-Komy Co, Ltd.

Seit seiner Gründung im Jahr 1973 hat Komy als Spiegelhersteller eine Vielzahl von Produkten entwickelt, hergestellt und verkauft, um mit Hilfe seiner einzigartigen Technologie die blinden Flecken in der Gesellschaft zu beseitigen. Dazu gehören Artikel, die die Sicherheit, die Verbrechensverhütung, die Serviceleistung und die Effizienz verschiedener Unternehmen verbessern – vom Supermarkt bis zum Flugzeug. Mithilfe der Spiegel von KomyMirror können Fluggäste überprüfen, ob sie etwas in den Gepäckfächern vergessen haben, und Flugbegleiter können auch Sicherheitskontrollen durchführen. Mehr als 100 Fluggesellschaften auf der ganzen Welt haben sich für KomyMirror entschieden.