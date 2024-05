Kulturelles Kapital - das Geheimnis hinter dem Erfolg von Netlight

MUENCHEN, 29. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Netlight ist führend in der Beratung zur Digitalisierung und an vielen Orten in Europa vertreten. Das Unternehmen stärkt seine Erfolge durch den aktiven Aufbau von kulturellem Kapital. Indem es kulturelle Werte in sein Geschäftsmodell integriert, schafft es eine solide, nachhaltige Basis für Kunden und Beschäftigte.

Netlight organisiert jedes Jahr hauseigene Konferenzen, bei denen die rund 2000 Berater:innen von Netlight die Gelegenheit haben, sich über gesammelte Erfahrungen und neue Strategien auszutauschen. Diese Treffen spielen eine zentrale Rolle bei der Schaffung einer gemeinsamen Identität, Stärkung der Beziehungen innerhalb von Netlight und der Förderung einer kollaborativen Unternehmenskultur. Netlight achtet bei der gesamten Organisation besagter Konferenzen bewusst auf wirksame Nachhaltigkeitsprinzipien wie beispielweise klimafreundliche Mobilität (An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn) und klimaneutraler Veranstaltungsdurchführung zur Einsparung von CO2.

Über einen wertebasierten Ansatz, bei dem die Verhaltensweisen und persönlichen Werte von Mitarbeiter:innen bei der gemeinsamen Leistungserbringung in den Vordergrund gestellt werden, erzeugt Netlight zusätzliches kulturelles Kapital. Dieses wird ebenso gewichtet wie strukturelles Kapital, welches in vielen großen Beratungsfirmen im Vergleich als wesentlicher Vermögenswert ausgewiesen wird.

„Das Potenzial und die Wirkung der wertebasierten und an ‚Ethical Leadership' angelehnten Managementprinzipien von Netlight ist enorm kraftvoll, da es das Unternehmen von schwerfälligen bürokratischen Strukturen befreit, die normalerweise Veränderungen und Innovationen behindern oder verlangsamen", sagt Felix Sprick, der Geschäftsführer von Netlight.

Netlight kultiviert somit bewusst ein Umfeld, in dem Innovation, Kreativität und Gemeinschaft Hand in Hand gehen. So entsteht eine Arbeitskultur, die sich entsprechend bei der Erbringung von Leistungen für die Kunden in gemeinsamer Projektarbeit sowie allgemein auf die Kundenbeziehungen selbst deutlich positiv auswirkt.

„Kultur und Struktur stehen sich dabei nicht gegensätzlich gegenüber, sondern bedingen sich gegenseitig. Doch wo sich andere Unternehmen ausschließlich auf traditionelle Strukturen verlassen – ohne sich dessen bewusst zu sein, wie diese sich auf die Kultur auswirken – erschaffen wir bewusst eigene Strukturen, die unsere Kultur zielgerichtet aufbauen", sagt Erik Ringertz, Unternehmensgründer und Partner von Netlight.

Über Netlight

Netlight ist ein führendes Digital Consulting Unternehmen. Seit 1999 helfen wir führenden Unternehmen, die digitale Transformation erfolgreich zu meistern und ihr Geschäft zu digitalisieren. Unsere mehr als 2000 Berater bieten ein umfassendes Leistungsspektrum von der Strategie bis zur Technologie. Netlight wurde mehrfach für profitables Wachstum und Management, als Top-Arbeitgeber und für sein Engagement im Bereich DEI (Diversity, Equity, Inclusion) ausgezeichnet. Wir sind in Stockholm, Oslo, Helsinki, Kopenhagen, München, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Zürich, Köln und Amsterdam vertreten. Wir gestalten die Zukunft mit, seit 1999.

