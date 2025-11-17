Netlight expandiert mit neuen Büros in Madrid und Göteborg - Expansion nach Spanien und weiterer Standort in Schweden

STOCKHOLM, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Netlight, eines der führenden Beratungsunternehmen für digitale Transformation, setzt sein internationales Wachstum fort und kündigt die Eröffnung neuer Büros in Madrid (Spanien) und Göteborg (Schweden) an. Mit dieser Expansion baut Netlight auf die jüngsten Standorteröffnungen in Toronto und London auf und unterstreicht sein Engagement, digitale Transformation in Europa und Nordamerika weiter voranzutreiben.

Die neuen Standorte in Göteborg und Madrid stärken Netlights Mission, wirkungsvolle digitale Lösungen zu entwickeln und die Position des Unternehmens im dynamischen europäischen Innovationsumfeld weiter auszubauen. Während Göteborg für eine von Talenten getriebene Expansion steht, folgt Madrid der Kundennachfrage in eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Europas.

„Mit dem neuen Büro in Göteborg kommen wir außergewöhnlichen Talenten und einigen der spannendsten Branchen noch näher. Viele der Expertinnen und Experten, die wir in den vergangenen Jahren kennengelernt haben, konnten bisher nicht nach Stockholm umziehen, da ihr Lebensmittelpunkt hier in Göteborg liegt. Jetzt kommen wir zu ihnen", erklärt Mattias Falkehag, Managing Partner Göteborg.

Das Büro in Göteborg ergänzt das bestehende nordische Netzwerk von Netlight mit Standorten in Stockholm, Oslo und Kopenhagen. Es adressiert die steigende Nachfrage nach Digitalisierungs-Know-how in Schlüsselbranchen wie Automobilindustrie, Life Sciences und nachhaltiger Innovation.

Auch in Spanien ist Netlight bereits gut vernetzt: Ein engagiertes Kundennetzwerk mit starker lokaler Präsenz ebnet den Weg für die Eröffnung in Madrid, das zudem als spannendes Tor zu Südeuropa gilt.

„Spanien erlebt derzeit ein starkes wirtschaftliches Wachstum und entwickelt sich rasant zu einem führenden Akteur der europäischen Digitalwirtschaft. Mit dem Büro in Madrid können wir unsere Expertise direkt vor Ort einbringen und einen aktiven Beitrag zur digitalen Entwicklung der Region leisten", so Steve Behrendt, Managing Partner Spanien.

Der Standort Madrid wird sich auf digitale Produktentwicklung, UX-Design, Software-Engineering, strategische Technologieberatung, M&A, Daten und KI konzentrieren – mit besonderem Fokus auf Branchen wie digitalen Handel, Energie und erneuerbare Energien, Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Mobilität.

„Mit der Expansion nach Göteborg und Madrid setzen wir unsere Vision um, Unternehmen mit innovativen und nachhaltigen Lösungen zu befähigen. Diese neuen Büros stärken unsere europäische Präsenz und ermöglichen es uns, noch enger mit unseren Kundinnen und Kunden zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen die Zukunft zu gestalten und die Innovationskraft dieser beiden dynamischen Regionen weiter zu fördern", sagt Katri Junna, CEO von Netlight.

Mit den neuen Standorten in Göteborg und Madrid betreibt Netlight künftig 15 Büros in zehn Ländern- ein weiterer Schritt, um Innovation und Kooperation global zu stärken und gemeinsam Zukunft zu gestalten.

About Netlight

Netlight is an international digital consulting firm, helping leading companies to succeed in the digital landscape, from advice to implementation. Our service contains the collective intelligence of 2000 consultants offering a comprehensive range of digital services, from strategy to technology. We support industries that are facing new challenges and opportunities based on new technology, to make better business. Netlight has been awarded several times for profitable growth and management, as a top employer, and for our engagement in Diversity, Equity, and Inclusion. Located in Stockholm, Gothenburg, Oslo, Helsinki, Copenhagen, Munich, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Zurich, Cologne, Amsterdam, London, Madrid and Toronto. Co-creating the future today, since 1999. www.netlight.com

