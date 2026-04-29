Kunst versammelt sich in Beijing, Harmonie umgibt alle: Kunstsaison 2026 in Beijing wird im Mai eröffnet

BEIJING, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Das Programm der Pekinger Kunstsaison 2026 wurde diese Woche im Pekinger Kunstviertel 798 vorgestellt. Das Festival findet vom 21. Mai bis zum 15. Juni statt und umfasst über 400 Veranstaltungen, an denen hunderte von Kunstinstitutionen aus rund 20 Ländern teilnehmen.

Beijing 798 Art District gears up for the 2026 Beijing Art Season

Unter dem Motto „Art Gathers in Beijing, Harmony Embraces All"(Kunst versammelt sich in Beijing, Harmonie umgibt alle) zielt die Kunstsaison darauf ab, künstlerische Ressourcen aus China und dem Ausland zusammenzubringen und eine Plattform zu schaffen, auf der verschiedene Regionen, Medien und künstlerische Ideen durch Ausstellungen, Foren und andere kulturelle Veranstaltungen aufeinandertreffen können.

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen zwei Großveranstaltungen – das Gallery Weekend Beijing und die Beijing Dangdai Art Fair –, die zudem Kunstviertel, Museen und Galerien in der ganzen Stadt miteinander verbinden. Es werden Teilnehmer aus fast 20 Ländern und Hunderte von Kunstinstitutionen erwartet, wobei mehr als 400 Veranstaltungen geplant sind. Die Schauspielerin Zhu Zhu wird zur Botschafterin der Beijing Art Season 2026 ernannt

Die Beijing Art Season 2026 wird erstmals eine Struktur einführen, die den primären Galeriemarkt mit dem sekundären Auktionsmarktverbindet. Dieser Schritt soll den Weg von der künstlerischen Förderung bis zur Marktzirkulation stärken und die weitere Entwicklung des Kunstökosystems in Beijing unterstützen. Die Kunstsaison soll einen Umsatz von mehreren hundert Millionen Yuan generieren und über 5 Millionen Besucher anziehen.

Zum ersten Mal erstreckt sich die Beijing Art Season über sechs Stadtbezirke Beijingsund verbindet Ausstellungen, Kunsttransaktionen, öffentliche Bildungsprogramme, Stadtrundgänge und Verbraucheraktivitäten zu einem umfassenden städtischen Kulturfestival. Digitale Kunstwerke werden in verschiedenen kommerziellen Einrichtungen in ganz Peking ausgestellt, wodurch Kunst über traditionelle Veranstaltungsorte hinaus in den Alltag gebracht wird.

Das Programm wird zudem mit Museen und mehr als 500 Partnerunternehmen in ganz Beijing vernetzt sein.. Mithilfe von NFC-fähigen Tickets können Besucher zwischen verschiedenen Veranstaltungsorten wechseln, wobei maßgeschneiderte Förderungen darauf abzielen, den Konsum in den Bereichen Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel anzukurbeln.

Da Da 2026 das China-Brasilien-Kulturjahr ist, wird die Saison Ausstellungen und Austauschprogramme mit Schwerpunkt auf der brasilianischen Kultur bieten. Darüber hinaus wird es eine Kindermalerei-Ausstellung geben, die in Zusammenarbeit mit UNESCO entwickelt wurde und sich auf ökologisches Bewusstsein und den Dialog zwischen den Generationen konzentriert, sowie Programme von internationalen Kultureinrichtungen wie dem Instituto Cervantes Beijing, dem Danish Cultural Center, dem Korean Cultural Center und dem Goethe-Institut.

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