L'art se rassemble à Pékin, tout est harmonie : la Saison artistique de Pékin 2026 débutera en mai

PÉKIN, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le programme de la Saison artistique de Pékin 2026 a été dévoilé cette semaine au 798 Art District de Pékin. Du 21 mai au 15 juin, le festival proposera plus de 400 événements, attirant des centaines d'institutions artistiques d'une vingtaine de pays.

Beijing 798 Art District gears up for the 2026 Beijing Art Season

Sous le thème « L'art se rassemble à Pékin, tout est harmonie », la Saison artistique vise à rassembler les ressources artistiques de Chine et d'ailleurs, en créant une plateforme où peuvent converger différentes régions, médias et idées artistiques par le biais d'expositions, de forums et d'autres événements culturels.

Au centre des festivités se trouvent deux événements majeurs : le Gallery Weekend Beijing et la Beijing Dangdai Art Fair, qui créent également des liens entre les quartiers artistiques, les musées et les galeries d'art de toute la ville. Des participants de près de 20 pays et des centaines d'institutions artistiques sont attendus, avec plus de 400 événements prévus. L'actrice Zhu Zhu a été nommée ambassadrice de la saison artistique 2026 à Pékin

La saison artistique de Pékin 2026 introduira pour la première fois une structure reliant le marché primaire des galeries au marché secondaire des ventes aux enchères, afin de renforcer le passage de la culture artistique à la circulation sur le marché et de soutenir le développement continu de l'écosystème de l'art à Pékin. La saison artistique devrait générer une industrie de plusieurs centaines de millions de yuans et attirer plus de 5 millions de participants.

Pour la première fois, la saison artistique de Pékin s'étendra sur six districts de Pékin, combinant des expositions, des transactions artistiques, des programmes d'éducation publique, des promenades urbaines et des activités de consommation dans le cadre d'un festival culturel urbain plus vaste. Des œuvres d'art numériques seront exposées dans divers lieux commerciaux de Pékin, ce qui permettra de faire sortir l'art des lieux d'exposition traditionnels et de l'introduire dans la vie quotidienne.

Le programme établira également des liens avec des musées et plus de 500 entreprises partenaires un peu partout à Pékin. Grâce au système de billetterie compatible NFC, les visiteurs pourront passer d'un espace à l'autre, en bénéficiant de subventions personnalisées visant à stimuler la consommation dans les secteurs du tourisme, de la restauration et du commerce de détail.

L'année 2026 étant l'Année de la culture Chine-Brésil, la saison proposera des expositions et des programmes d'échange centrés sur la culture brésilienne. Il y aura également une exposition de peinture pour enfants développée en collaboration avec l'UNESCO, axée sur la sensibilisation à l'écologie et le dialogue intergénérationnel, ainsi qu'une programmation d'institutions culturelles internationales, parmi lesquelles l'Instituto Cervantes de Pékin, le centre culturel danois, le centre culturel coréen et le Goethe-Institut.

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