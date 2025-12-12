KVP International übernimmt SafePath Laboratories und IVD Research und erweitert damit seine Kompetenzen im Bereich Diagnostik

Carlsbad, Kalifornien-- Der auf diagnostische Produkte spezialisierte Hersteller SafePath-IVD wird als Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionspartner von KVP fungieren und gleichzeitig sein CDMO-Diagnostikgeschäft weiter ausbauen.



MCKINNEY, Texas, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- KVP International, das Unternehmen für bessere Tierpflege (Better Pet Care Company™), gab die Übernahme von SafePath-IVD bekannt, einem führenden Diagnostikhersteller und CDMO-Anbieter mit FDA-, ISO 13485- und USDA-Lizenzen mit Sitz in Carlsbad, Kalifornien. Die Übernahme stärkt die Position von KVP als schnell wachsender Anbieter von Veterinärdiagnostik und erweitert die Möglichkeiten von SafePath-IVD, sowohl im Veterinär- als auch im Humanmedizinmarkt zu expandieren. Die Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für die strategische Expansion von KVP in den Bereich Point-of-Care- und Schnelldiagnoselösungen.

SafePath wird als dedizierter Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungspartner für die veterinärmedizinischen Diagnostikproduktlinien von KVP fungieren und die Entwicklung neuer Tests und Technologien unterstützen, die das wachsende Produktportfolio von KVP ergänzen. Dank der globalen Reichweite und Vertriebskapazitäten von KVP wird die Partnerschaft mit SafePath-IVD die Innovation im Veterinärbereich beschleunigen und gleichzeitig das weitere Wachstum von IVD in den Bereichen Human-Diagnostik und CDMO-Aktivitäten unterstützen.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit KVP und freuen uns auf die weitere Einführung neuartiger Diagnostika, die hervorragende Point-of-Care-Ergebnisse liefern und gleichzeitig sowohl für Tierhalter als auch für Tierärzte einen großen Mehrwert bieten", so David Lambillotte, VP of Business Development bei SafePath-IVD.

„Diese neue Partnerschaft mit KVP eröffnet allen Beteiligten spannende neue Möglichkeiten für Expansion und Wachstum. Ich persönlich bin sehr gespannt auf die Zukunft aller KVP-Unternehmen, nicht zuletzt auf SafePath-IVD", so Chris Lambillotte, Präsident von SafePath-IVD.

SafePath-IVD wird unter der bestehenden Führungsmannschaft weitergeführt und behält seine wissenschaftliche Expertise, seine Laborkapazitäten und seinen Fokus auf mehrere Märkte bei. Die Investition von KVP wird dazu verwendet werden, die Infrastruktur des Unternehmens zu erweitern, die Entwicklungspipelines zu beschleunigen und die Produktionskapazitäten zu erhöhen, um der steigenden globalen Nachfrage gerecht zu werden.

„Die Übernahme von SafePath-IVD ist ein wichtiger Schritt in dem Bestreben von KVP, innovative Diagnoselösungen für Tierärzte weltweit anzubieten", sagte Ken Bowman, CEO von KVP. „SafePath-IVD bringt außergewöhnliches wissenschaftliches Talent und bewährte Fertigungskompetenz mit, die unsere nächste Generation von Diagnoseprodukten vorantreiben werden."

Beide Unternehmen werden von erweiterten Forschungs- und Entwicklungsressourcen, gemeinsamen Technologieplattformen und einem besseren Zugang zu globalen Vertriebskanälen profitieren. Gemeinsam wollen KVP und SafePath-IVD den Standard für zugängliche, genaue und skalierbare Diagnostik auf dem Veterinär- und Humanmarkt erhöhen.

Informationen zu KVP International, LLC

KVP wurde 1964 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Verbrauchsmaterialien, Diagnostika und Produkten für die Patientenversorgung im Veterinärbereich. KVP beliefert Händler, Krankenhausgruppen und Tierärzte in mehr als 30 Ländern und hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Lösungen anzubieten, die die Ergebnisse für Haustiere und die Fachleute, die sie versorgen, verbessern. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in McKinney, Texas. Weitere Informationen finden Sie unter: www.kvpvet.com

Informationen zu SafePath Laboratories, LLC und IVD Research, LLC

SafePath-IVD ist ein in Carlsbad, Kalifornien, ansässiges Diagnostikunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Forschung und Herstellung von Schnelltests für den Veterinär- und Humanmedizinmarkt spezialisiert hat. Die wissenschaftlichen, technischen und Produktionsteams des Unternehmens unterstützen hochwertige Diagnoselösungen, die auf die Bedürfnisse von Ärzten und Patienten weltweit zugeschnitten sind. Weitere Informationen unter www.https://kvpvet.com/blogs/press-releases-from-kvp/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2794963/KVP_Logo_PNG_Yellow_01_Logo.jpg