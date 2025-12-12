KVP International acquiert SafePath Laboratories et IVD Research, élargissant ainsi ses capacités dans le domaine du diagnostic

SafePath-IVD, le fabricant de solutions de diagnostic basé à Carlsbad, en Californie, jouera le rôle de partenaire de KVP pour la recherche, le développement et la fabrication tout en continuant à développer son activité de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour les diagnostics.



MCKINNEY, Texas, 12 décembre 2025 /PRNewswire/ -- KVP International, the Better Pet Care Company™, a annoncé l'acquisition de SafePath-IVD, un fabricant de diagnostics de premier plan et un fournisseur CDMO avec des licences FDA, ISO 13485 et USDA basé à Carlsbad, en Californie. L'acquisition renforce la position de KVP en tant que fournisseur de diagnostics vétérinaires à croissance rapide et élargit la capacité de SafePath-IVD à s'étendre sur les marchés de la santé animale et humaine. Cette acquisition marque une étape importante dans l'expansion stratégique de KVP dans le domaine des solutions de diagnostic rapide et sur le lieu de soins.

SafePath sera le partenaire de recherche, de développement et de fabrication de KVP pour ses gammes de diagnostics vétérinaires, et soutiendra la création de nouveaux tests et technologies qui compléteront le portefeuille de produits croissant de KVP. Grâce à la portée mondiale et aux capacités de distribution de KVP, le partenariat avec SafePath-IVD accélérera l'innovation dans le secteur vétérinaire tout en soutenant la croissance continue d'IVD dans le domaine des diagnostics humains et les activités CDMO.

« Nous sommes ravis de nous associer à KVP et nous réjouissons de l'introduction continue de nouveaux diagnostics qui fournissent des résultats supérieurs au point de soins tout en offrant une grande valeur au propriétaire de l'animal et au vétérinaire », a déclaré David Lambillotte, vice-président en charge du développement commercial chez SafePath-IVD.

« Ce nouveau partenariat avec KVP ouvre de nouvelles perspectives d'expansion et de croissance pour toutes les parties concernées. Je suis personnellement très enthousiaste quant à l'avenir de toutes les entités KVP, et en particulier de SafePath-IVD », a déclaré Chris Lambillotte, président de SafePath-IVD.

SafePath-IVD continuera à fonctionner avec son équipe de direction actuelle, en préservant son expertise scientifique, ses capacités de laboratoire et son orientation multi-marchés. L'investissement de KVP servira à étendre l'infrastructure de l'entreprise, à accélérer les projets de développement et à augmenter la capacité de production pour répondre à la demande mondiale croissante.

« L'acquisition de SafePath-IVD représente une avancée majeure dans l'engagement de KVP à fournir des solutions de diagnostic innovantes aux vétérinaires du monde entier », a déclaré Ken Bowman, PDG de KVP. « SafePath-IVD apporte un talent scientifique exceptionnel et une expertise de production confirmée qui contribueront à alimenter notre prochaine génération de produits diagnostiques. »

Les deux entreprises bénéficieront de ressources accrues en matière de recherche et de développement, de plateformes technologiques communes et d'un meilleur accès aux canaux de distribution mondiaux. Ensemble, KVP et SafePath-IVD ont pour objectif d'élever le niveau d'accessibilité, de précision et d'évolutivité des diagnostics sur les marchés vétérinaires et humains.

À propos de KVP International, LLC

Fondé en 1964, KVP est un fournisseur mondial de premier plan de consommables vétérinaires, de produits de diagnostic et de soins aux patients. Au service des distributeurs, des groupes hospitaliers et des professionnels vétérinaires dans plus de 30 pays, KVP s'engage à fournir des solutions innovantes qui améliorent les résultats pour les animaux de compagnie et les professionnels qui s'en occupent. Le siège de l'entreprise est situé à McKinney, au Texas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.kvpvet.com

À propos de SafePath Laboratories, LLC et IVD Research, LLC

SafePath-IVD est une société de diagnostics basée à Carlsbad, en Californie, spécialisée dans le développement, la recherche et la fabrication de tests rapides pour les marchés de la santé humaine et vétérinaire. Les équipes scientifiques, d'ingénierie et de production de l'entreprise soutiennent des solutions diagnostiques de haute qualité, conçues pour répondre aux besoins des cliniciens et des patients dans le monde entier. Pour en savoir plus : www.https://kvpvet.com/blogs/press-releases-from-kvp/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2794963/KVP_Logo_PNG_Yellow_01_Logo.jpg