KX ARBEITET MIT CGI ZUSAMMEN, UM DEN ENERGIESEKTOR IN POLEN ZU TRANSFORMIEREN

NEW YORK, und LONDON, 3. April 2023 /PRNewswire/ -- KX, Hersteller von kdb, der weltweit schnellsten Zeitreihendatenbank und Analyse-Engine, wird durch seine Partnerschaft mit CGI zur Optimierung der polnischen Versorgungsbetriebe beitragen. PSE, der polnische Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB, engl. Transmission System Operator, kurz TSO), hat CGI kürzlich mit der Implementierung eines neuen zentralen Energiemarkt-Informationssystems (CSIRE) beauftragt. KX, das in CGI Central Market Solutions (CMS) eingebettet ist, wird die Verwaltung großer Mengen von Zählerdaten und hochkomplexer Analysen für das Projekt unterstützen. Die Marktgröße wird auf 20 Millionen Messstellen im ganzen Land geschätzt.

CSIRE soll den Datenaustausch auf dem polnischen Endkundenstrommarkt durch die Vereinheitlichung der Informationsprozesse und -standards der Versorgungsunternehmen vereinfachen und verbessern. CGI wird mithilfe des Systems PSE bei der Erfassung und Verarbeitung der erforderlichen Informationen und Messdaten des Strommarktes unterstützen. Diese Daten sind erforderlich, um einen verstärkten Wettbewerb auf dem Endkundenenergiemarkt zu fördern, neue Mehrwertdienste anzubieten, neue Geschäftsmodelle zu implementieren und Innovationen voranzutreiben.

Entscheidend für den Erfolg ist das effiziente Datenmanagement dieser Messstellen, die voraussichtlich 7 Milliarden Messwerte pro Tag liefern werden. Ermöglicht durch die hochleistungsfähige Daten- und Analyselösung der Cloud TIME-Serie von KX. CGI und PSE werden die eingehenden Daten validieren und sicherstellen, dass die Prozessdaten allen Marktteilnehmern zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden sie aggregierte Daten zur Unterstützung der Marktabrechnung bereitstellen, was sowohl für die landesweiten Aktivitäten von PSE als auch für die polnischen Haushalte, Unternehmen und den Versorgungssektor insgesamt von Vorteil ist:

Zunehmender Wettbewerb auf dem Endkundenenergiemarkt

Neue Geschäftsmodelle und Mehrwertdienste

Verbesserte Kundenbindung

Weniger Fehler und effizientere Energienutzung

„Zählerdaten sind rechenintensiv und erfordern die Analyse und Verwaltung riesiger Mengen von Streaming-Zeitreihendaten. Das KX Data Timehouse, dessen Kernstück die Zeitreihendatenbank kdb+ ist, wurde für diesen Moment entwickelt", sagte James Corcoran, Chief Growth Officer von KX. „Wir haben gesehen, welche Möglichkeiten Energieversorger haben, wenn sie Daten nutzen, um die Komplexität des heutigen Energieumfelds zu bewältigen, und wir freuen uns darauf, erneut mit CGI an einem der weltweit größten Energiemarktprojekte dieser Art zusammenzuarbeiten, um ähnliche Erfolge zu erzielen."

„Wir haben uns für KX speziell aufgrund seiner Fähigkeit, Zeitreihendaten schnell und skalierbar zu verarbeiten und zu verwalten, entschieden. Die Anzahl der eingesetzten Smart Meter und damit auch das Datenvolumen werden im Laufe der Zeit weiter deutlich zunehmen. Gemeinsam mit KX sind wir perfekt positioniert, um Polen dabei zu helfen, den Energiesektor zu revolutionieren und die Entwicklung hin zu einem intelligenteren, saubereren und flexibleren Energiesystem zu beschleunigen, das Zählerdaten mit höherer Frequenz und eine Skalierung in Richtung Echtzeitdaten beinhaltet", so Mattijs van den Hoed, VP Consulting, CGI.

Da die Betreiber und Teilnehmer des Energiemarkts mit der zunehmenden Regulierung und der Nachfrage nach zusätzlichen Dienstleistungen konfrontiert sind, ist die KX-Technologie weiterhin der leistungsstarke Partner für diejenigen, die datengesteuerte Branchenführer werden wollen. Zusätzlich zu CSIRE hat CGI zuvor KX und seine kdb+ Zeitreihendatenbank, die unabhängig als die schnellste der Welt bewertet wurde, eingesetzt, um Fingrid Datahub 2.0 für den finnischen Energiemarkt im Jahr 2022 zu liefern. Dabei handelt es sich um eine Lösung, die darauf abzielt, eine bessere Erfahrung für die Verbraucher zu schaffen und gleichzeitig mehr Effizienz zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kx.com.

Informationen zu CGI

CGI wurde 1976 gegründet und gehört zu den größten unabhängigen IT- und Unternehmungsberatungsunternehmen der Welt. Mit 90.000 Beratern und Fachleuten auf der ganzen Welt bietet CGI ein umfassendes Leistungsportfolio, das von strategischer IT- und Unternehmensberatung über Systemintegration, verwaltete IT- und Geschäftsprozessdienste bis hin zu Lösungen für geistiges Eigentum reicht. CGI arbeitet mit seinen Kunden über ein lokales Beziehungsmodell zusammen, das durch ein globales Liefernetzwerk ergänzt wird, das den Kunden hilft, ihre Organisationen digital zu transformieren und die Ergebnisse zu beschleunigen. Der ausgewiesene Umsatz von CGI für das Geschäftsjahr 2022 betrug 12,87 Milliarden Dollar, und die Aktien von CGI sind an der TSX (GIB.A) und der NYSE (GIB) notiert. Weitere Informationen finden Sie auf cgi.com.

Informationen zu KX

Unser Ziel ist es, die Geschwindigkeit von daten- und KI-gesteuerten Geschäftsinnovationen zu beschleunigen, damit sich unsere Kunden in intelligente Echtzeit-Unternehmen verwandeln können. Unsere Data Timehouse-Plattform wurde für die anspruchsvollsten Datenumgebungen entwickelt und wird von den weltweit führenden Investmentbanken und Hedgefonds sowie von führenden Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Halbleiter, Telekommunikation und Fertigung eingesetzt.

Das Herzstück unserer Technologie ist die kdb-Zeitreihendatenbank und Analyse-Engine, die von unabhängiger Seite als die schnellste auf dem Markt bewertet wurde. Die Software kann Zeitreihen und historische Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Skalierung verarbeiten und analysieren und ermöglicht es Entwicklern, Datenwissenschaftlern und Dateningenieuren, hochleistungsfähige datengesteuerte Anwendungen zu erstellen und ihre bevorzugten Analysetools in der Cloud, vor Ort oder am Netzwerkrand zu beschleunigen.

Letztlich ermöglicht unsere Technologie die Gewinnung umfassenderer, verwertbarer Erkenntnisse für eine schnellere Entscheidungsfindung, die unseren Kunden Wettbewerbsvorteile und transformatives Wachstum verschafft.

KX verfügt über mehr als 15 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.kx.com, oder kontaktieren Sie [email protected].

