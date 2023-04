KX S'ASSOCIE À CGI POUR FAVORISER LA TRANSFORMATION DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE EN POLOGNE

Le moteur d'analyse en temps réel permettra à CGI Central Market Solutions de gérer et d'analyser d'importants volumes de données de compteurs dans le cadre du nouveau système central d'information sur le marché de l'énergie

NEW YORK et LONDRES, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- KX , fabricant de kdb, la base de données et le moteur d'analyse de séries chronologiques les plus rapides au monde, contribuera à optimiser les opérations des services publics polonais grâce à son partenariat avec CGI . PSE, le TSO polonais, a récemment choisi CGI pour mettre en œuvre un nouveau système central d'information sur le marché de l'énergie (CSIRE). KX, qui fait partie intégrante de CGI Central Market Solutions (CMS), permettra de gérer de grands volumes de données de compteurs et des analyses très complexes pour le projet. La taille du marché est estimée à 20 millions de points de comptage à travers le pays.

Le CSIRE vise à simplifier et à améliorer l'échange de données sur le marché polonais de l'électricité de détail en unifiant les processus et les normes d'information des services publics. Grâce à ce système, CGI aidera PSE à recueillir et à traiter l'information sur le marché de l'électricité et les données de comptage nécessaires pour stimuler la concurrence sur le marché de l'énergie au détail, faciliter la prestation de nouveaux services à valeur ajoutée, mettre en œuvre de nouveaux modèles d'affaires et stimuler l'innovation.

La gestion efficace des données de ces points de comptage, qui devraient produire 7 milliards de relevés par jour, est essentielle à son succès. La solution d'analyse et de données de séries temporelles de KX, très performante, en est la clé. CGI et PSE valideront les données entrantes et veilleront à ce que les données de processus soient disponibles pour tous les acteurs du marché. Ils fourniront également des données agrégées pour soutenir les règlements du marché, ce qui sera bénéfique pour les opérations nationales de PSE ainsi que pour les ménages, les entreprises et le secteur des services publics de détail de la Pologne dans son ensemble, notamment :

Concurrence accrue sur le marché de l'énergie au détail

Nouveaux modèles d'affaires et services à valeur ajoutée

Mobilisation accrue des consommateurs

Réduction des erreurs et utilisation plus efficace de l'énergie

« Les données de comptage sont des données à forte intensité de calcul, qui nécessitent l'analyse et la gestion d'énormes volumes de données de séries chronologiques en continu. La KX Data Timehouse, avec la base de données de séries chronologiques kdb+ en son cœur, a été conçue pour répondre à cette demande », a déclaré James Corcoran, directeur de la croissance chez KX. « Nous avons été témoins de la puissance qu'acquièrent les services publics en exploitant les données pour faire face à la complexité de l'environnement énergétique actuel et nous sommes impatients de travailler à nouveau avec CGI sur l'un des plus grands projets de ce type dans le monde pour contribuer à un succès similaire. »

« Nous avons choisi KX spécifiquement pour sa capacité à traiter et à gérer les données de séries chronologiques à grande vitesse et à grande échelle. Le nombre de compteurs intelligents utilisés, puis le volume de données, continueront d'augmenter considérablement au fil du temps. Avec KX, nous sommes parfaitement positionnés pour aider la Pologne à révolutionner le secteur de l'énergie et à accélérer la mise en place d'un système énergétique plus intelligent, plus propre et plus flexible, impliquant des données de compteurs à fréquence plus élevée et des données en temps réel », a indiqué Mattijs van den Hoed, vice-président chargé du conseil, CGI.

Alors que les opérateurs et les participants du marché de l'énergie font face à une réglementation croissante et à la demande de services supplémentaires, la technologie KX continue d'être le partenaire de haute performance pour ceux qui cherchent à devenir des leaders du secteur axés sur les données. En plus du CSIRE, CGI a déjà tiré parti de KX et de sa base de données de séries chronologiques kdb+, indépendamment évaluée comme étant la plus rapide au monde, pour livrer Fingrid Datahub 2.0 au marché de l'énergie finlandais en 2022, une solution qui vise à créer une meilleure expérience pour les consommateurs tout en permettant une plus grande efficacité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kx.com .

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Pour en savoir plus, rendez-vous sur cgi.com .

À propos de KX

Notre mission est d'accélérer la vitesse des données et l'innovation commerciale axée sur l'IA afin de permettre aux clients de se transformer en entreprises intelligentes en temps réel. Conçu pour les environnements de données les plus exigeants, notre logiciel Data Timehouse est approuvé par les meilleures banques d'investissement et fonds spéculatifs du monde, ainsi que par les principales entreprises des secteurs des sciences de la vie et de la santé, des semi-conducteurs, des télécommunications et manufacturier.

Au cœur de notre technologie se trouvent la base de données de séries temporelles et le moteur d'analyse, indépendamment référencé comme le plus rapide sur le marché. Il peut traiter et analyser des séries chronologiques et des données historiques à une vitesse et à une échelle inégalées, permettant aux développeurs, aux scientifiques des données et aux ingénieurs des données de créer des applications axées sur les données à haute performance et de charger leurs outils d'analyse préférés dans le cloud, sur site ou en périphérie.

En fin de compte, notre technologie permet de découvrir des renseignements plus riches et exploitables afin d'accélérer la prise de décisions, ce qui stimule l'avantage concurrentiel et la croissance transformatrice pour nos clients.

KX opère à partir de plus de 15 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, consultez le site www.kx.com ou contactez : [email protected] .

