LAMINAZIONE SOTTILE ERNENNT FABIO MARIA SGRAZZUTTI ZUM KONZERNVORSTANDSMITGLIED

NEAPEL, Italien, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Verwaltungsrat der Laminazione Sottile Group, eines in Italien ansässigen, auf die Aluminiumverarbeitung spezialisierten Unternehmens, das 1923 von Augusto Moschini gegründet wurde, hat Fabio Maria Sgrazzutti zum Geschäftsführer der Gruppe ernannt.

Die Entscheidung, die Massimo, Luca und Pietro Moschini den Mitarbeitern persönlich mitgeteilt haben, spiegelt die Erkenntnis der Familie wider, dass ein Unternehmen mit wachsender internationaler Ausrichtung eine stärkere Führungsstruktur benötigt, die in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld eine schnellere Entscheidungsfindung und eine disziplinierte Umsetzung gewährleisten kann.

Die strategische Ausrichtung, die Entwicklungsschwerpunkte und die langfristige Vision bleiben weiterhin in der Verantwortung der Familie Moschini und der Unternehmensgremien. Der Group Executive Director ist dafür verantwortlich, diese Leitlinien in Führungsmaßnahmen, operative Koordination und Organisationsentwicklung umzusetzen.

Sgrazzutti wird die Agenda der Gruppe im Hinblick auf fünf mit den Eigentümern vereinbarte Schwerpunkte vorantreiben: die Transformation der Prozesse und die Digitalisierung voranzutreiben; die operative Effizienz und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken; die organisatorischen Kapazitäten auszubauen, um das künftige Wachstum zu unterstützen; ein Führungsmodell zu festigen, das auf klarer Verantwortlichkeit, Leistungsorientierung und Kundenorientierung basiert; und die Werte, die den Konzern in seiner 103-jährigen Geschichte geleitet haben, als gemeinsames Fundament des gesamten Führungsteams zu verankern.

Mit dieser Ernennung bekräftigt die Familie Moschini ihr Engagement für die Wahrung der industriellen Identität der Gruppe und stattet sie gleichzeitig mit den Führungs- und Organisationsinstrumenten aus, die das heutige Wettbewerbsumfeld erfordert – und das zu einem Zeitpunkt, an dem auch die vierte Generation in das Unternehmen eintritt.

Profil

Fabio Maria Sgrazzutti ist seit 2020 als Group Chief Financial Officer bei Laminazione Sottile tätig. Sein Aufgabenbereich hat sich nach und nach von den Bereichen Finanzen und Controlling auf Corporate Governance, organisatorische Koordination und die Unterstützung wichtiger Initiativen zur industriellen Transformation ausgeweitet.

Bevor er zur Gruppe kam, sammelte er umfangreiche internationale Erfahrungen in komplexen industriellen Umfeldern, wo er als Finanzvorstand und Mitglied der Geschäftsleitung bei mehreren Unternehmen der Siemens-Gruppe sowie bei Primetals Technologies (einem Unternehmen der Mitsubishi-Gruppe) tätig war; seine Aufgabenbereiche umfassten die Bereiche Lieferkette, IT, Projektmanagement und Unternehmenstransaktionen.

Er hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Bocconi-Universität und einen Executive MBA des Politecnico di Milano.