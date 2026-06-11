LAMINAZIONE SOTTILE, FABIO MARIA SGRAZZUTTI'Yİ GRUP GENEL MÜDÜRÜ OLARAK ATADI

NAPOLİ, İtalya, 10 Haziran 2026 /PRNewswire/ -- 1923 yılında Augusto Moschini tarafından kurulan ve alüminyum işleme alanında uzmanlaşmış İtalya merkezli Laminazione Sottile Group'un Yönetim Kurulu, Fabio Maria Sgrazzutti'yi Grup İcra Direktörü olarak atadı.

Massimo, Luca ve Pietro Moschini tarafından çalışanlara doğrudan bildirilen bu karar, ailenin, giderek büyüyen uluslararası ölçekteki bir kuruluşun, giderek daha rekabetçi hale gelen bir ortamda daha hızlı karar alma ve disiplinli uygulama sağlayabilecek daha güçlü bir yönetim yapısına ihtiyaç duyduğu yönündeki görüşünü yansıtmaktadır.

Stratejik yönelim, kalkınma öncelikleri ve uzun vadeli vizyon, Moschini ailesinin ve şirket yönetim organlarının sorumluluğu altında kalmaya devam edecektir. Grup İcra Direktörü, bu yönelimleri yönetimsel uygulamalara, operasyonel koordinasyona ve kurumsal gelişime dönüştürmekten sorumlu olacaktır.

Sgrazzutti, hissedarlarla mutabık kalınan beş öncelik etrafında Grubun gündemini yönlendirecek: süreç dönüşümünü ve dijitalleşmeyi hızlandırmak; operasyonel verimliliği ve uluslararası rekabet gücünü güçlendirmek; gelecekteki büyümeyi destekleyecek kurumsal kapasiteyi oluşturmak; net hesap verebilirlik, liyakat ve müşteri odaklılığa dayanan bir yönetim modelini pekiştirmek; ve Grubun 103 yıllık tarihi boyunca yol gösterici olan değerleri, tüm liderlik ekibinin paylaştığı bir temel olarak yerleştirmek.

Bu atama ile Moschini ailesi, dördüncü neslin de iş dünyasına giriş yaptığı bu dönemde, Grubun endüstriyel kimliğini korumaya yönelik kararlılığını bir kez daha teyit ederken, aynı zamanda onu günümüzün rekabet ortamının gerektirdiği yönetimsel ve organizasyonel araçlarla donatmaktadır.

Profil

Fabio Maria Sgrazzutti, 2020 yılından bu yana Laminazione Sottile'de Grup Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır. Sorumlulukları, finans ve kontrol alanlarından başlayarak kurumsal yönetişim, organizasyonel koordinasyon ve büyük ölçekli endüstriyel dönüşüm girişimlerine destek verilmesine kadar kademeli olarak genişlemiştir.

Gruba katılmadan önce, karmaşık endüstriyel ortamlarda kapsamlı uluslararası deneyim kazanmış; Siemens Grubu bünyesindeki çeşitli şirketlerde ve Primetals Technologies'de (bir Mitsubishi Grubu şirketi) CFO ve yönetim ekibi üyesi olarak görev yapmış; tedarik zinciri, bilgi teknolojileri, proje yönetimi ve kurumsal işlemler alanlarında sorumluluklar üstlenmiştir.

Bocconi Üniversitesi'nden Ekonomi lisans derecesi ve Milano Politeknik Üniversitesi'nden Yönetici MBA derecesi sahibidir.