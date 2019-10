LG SIGNATURE arbeitet mit weltbekanntem bildenden Künstler an faszinierendem Werk

Matt Clarks Bildschirmkunst unterstreicht die Bedeutungstiefe und Großartigkeit der neuesten Display-Technologie und des visionären Designs einer erstklassigen Marke

SEOUL, Südkorea, 29. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Mit bahnbrechenden Resultaten trägt LG SIGNATURE weiter zur Zukunftsgestalt des Fernsehers bei, zu der ein Fernsehgerät, das ähnlich wie ein Kunstwerk an der Wand hängt, der weltweit erste rollbare Fernseher und nun ein 88-Zoll 8K OLED TV (224 cm) von bisher unerreichter Bildqualität zählen. Um die anhaltende technologische Führungsrolle der Marke am Markt hervorzuheben und ihre höchste Entwicklungsstufe des Displays wie der markanten Designidentität zu vermitteln, wandte sich LG SIGNATURE zwecks inspirierender Zusammenarbeit an Matt Clark, den international bekannten bildenden Künstler.